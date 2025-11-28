Ξεκινούν οι αγροτικές κινητοποιήσεις στα Ιωάννινα: Κλείνουν το Καλπάκι την Κυριακή

Ξεκινούν από την Κυριακή (30/11) οι κινητοποιήσεις των αγροτών και στο νομό Ιωαννίνων.

Οι αγρότες στις έξι το απόγευμα της Κυριακής θα προχωρήσουν στον αποκλεισμό του δρόμου στο ύψος της διασταύρωσης Καλπακίου.

Σημειώνεται ότι στη φάση αυτή η κινητοποίηση των αγροτών θα έχει συμβολικό χαρακτήρα καθώς ο αποκλεισμό θα είναι δίωρος και στη συνέχεια οι αποφάσεις για τη συνέχιση των κινητοποιήσεων θα ληφθούν σε συντονισμό με τους αγρότες της υπόλοιπης χώρας.

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι των Ιωαννίνων αλλά και ολόκληρη της χώρας βρίσκονται σε οριακή κατάσταση εξατίας της πολύμηνης καθυστέρησης στην καταβολή των επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ενώ σε τοπικό επίπεδο αναμένουν αποζημιώσεις για τις καταστροφές στις καλλιέργειες του κάμπου Λαψίστας.

Πέραν αυτών το κόστος παραγωγής και η ενέργεια παραμένουν κομβικά ζητήματα που οδηγούν τον κλάδο σε συρρίκνωση και αφανισμό.

Με πληροφορίες από epiruspost.gr

Διαβάστε επίσης