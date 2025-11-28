Πάτρα: Στη φυλακή ο 37χρονος γιος του επιχειρηματία για τα ναρκωτικά

Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την σημερινή του απολογία ενώπιον του Ανακριτή Πάτρας, ο 37χρονος γιος του γνωστού Πατρινού επιχειρηματίας, για την υπόθεση με την μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών.

Υπενθυμίζεται ότι όπως είχε γράψει το tempo24.news, ο 37χρονος ο οποίος αναζητούνταν για συμμορία, ιδιαίτερα διακεκριμένες περιπτώσεις διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, με τη μορφή της καλλιέργειας δενδρυλλίων κάνναβης και της παράβασης του νόμου περί όπλων έτερης υπόθεσης που δεν αποκλείεται να σχετίζεται με αυτή του πατέρα του, εμφανίστηκε προ ημερών στην Ανακρίτρια, δηλώνοντας ότι ο πατέρας του δεν έχει σχέση με τα ναρκωτικά και τις κατηγορίες που του αποδίδονται και ότι την ευθύνη για την ποσότητα που εντοπίστηκε (2 κιλά και 846 γραμμάρια κάνναβης, διαμοιρασμένα σε 20 αυτοσχέδιες ανισοβαρείς συσκευασίες σε αποθήκη του σπιτιού του 63χρονου επιχειρηματία και πατέρα του) την έχει ο ίδιος.

Για την πρώτη υπόθεση ήδη το δρόμο για τις φυλακές έχει πάρει ένας 36χρονος Αλβανός.

