Μενίδι: Ποινική δίωξη στην 35χρονη για τον ξυλοδαρμό και τηδιακοπή της κύησης της κόρης της

Μια ιδιαίτερα σοβαρή υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας συγκλονίζει το Μενίδι, με πρωταγωνίστρια μια 35χρονη μητέρα εις βάρος της οποίας ασκήθηκε ποινική δίωξη για τον ξυλοδαρμό της 14χρονης κόρης της.

Η εισαγγελία της Αθήνας προχώρησε σε δίωξη σε βαθμό κακουργήματος, για ενδοοικογενειακή βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη αλλά και για τη διακοπή της κύησης της 14χρονης κόρης της. Η κατηγορούμενη οδηγείται πλέον ενώπιον ανακριτή, όπου θα κληθεί να δώσει την απολογία της.

Το θρίλερ συνεχίζεται

Εικόνες βγαλμένες από ταινία θρίλερ εκτυλίχθηκαν στο αστυνομικό τμήμα Μενιδίου, όταν η 14χρονη έφτασε κρατώντας μία εφημερίδα, στην οποία ισχυρίστηκε ότι μέσα είχε το έμβρυο που είχε αποβάλλει, μετά τον άγριο ξυλοδαρμό που δέχτηκε, όπως κατήγγειλε, από την ίδια της τη μητέρα.

Οι αστυνομικοί, μην χάνοντας καιρό, πήγαν στον Ασπρόπυργο και πέρασαν χειροπέδες στη μητέρα της ανήλικης για σωματικές βλάβες και ενδοοικογενειακή βία. Στο νοσοκομείο, ωστόσο, η εικόνα ήταν κάπως διαφορετική σε σύγκριση με τα όσα κατήγγειλε η 14χρονη.

Η οικογένεια της 14χρονης ξεσπά. «Πριν από τρεις μήνες ήταν σπίτι μας και λέει στον πατέρα μου “πατέρα, πάω να πάρω ένα σάντουιτς και έφυγε”. Περνούσαν οι ώρες και οι μέρες. Δεν ξέραμε ότι ήταν έγκυος. Εγώ και ο πατέρας μου ήμασταν στην Εύβοια.

Η μητέρα μου πήγε σπίτι τους για να δει την κόρη της και εμφανίστηκαν μπροστά της τρία άτομα. Μετά από λίγη ώρα, με πήρε η μητέρα μου τηλέφωνο και μου είπε ότι την έχουν μεταφέρει στο Αστυνομικό Τμήμα. Δεν έγινε ποτέ καβγάς με την αδερφή μου», είπε ο αδερφός της 14χρονης, μιλώντας στο MEGA.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει διευκρινιστεί η αιτία που οδήγησε στον ξυλοδαρμό που κατήγγειλε η 14χρονη, οι σχέσεις όμως, με τη μητέρα της, όπως η ανήλικη τις περιέγραφε ακόμη και μέσω των κοινωνικών δικτύων, φαίνονταν ταραχώδεις.

«Πήγε η γυναίκα μου μετά από δύο μέρες, περιμέναμε να μας πάρει τηλέφωνο κάποιος. Η κόρη μου παντρεύτηκε και δεν μας πήρε τηλέφωνο να μας ενημερώσει, εμείς την ψάχναμε μέρες και στην Αστυνομία. Δυόμιση μήνες την ψάχναμε και εκείνη δεν μας πήρε.

Ήταν απαγωγή, έφυγε μόνη της, κλέφτηκαν, δεν ξέρω. Τώρα η γυναίκα μου τρέχει δύο μέρες στα τμήματα. Θέλω να πάει σε γιατρό να δούμε πού είναι χτυπημένη. Καυγάς δεν έγινε ποτέ, λέει ψέματα. Εμείς δεν έχουμε καμία επαφή μαζί της. Εμένα μου φαίνεται περίεργο που ήταν έγκυος», υποστηρίζει ο πατέρας της.

Η 14χρονη νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παίδων.

