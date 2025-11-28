Μενίδι: Συνελήφθη 35χρονος που διέρρηξε σπίτι και επέστρεψε δύο φορές για να κλέψει τα υπόλοιπα

Στα «πράσα» έπιασαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. έναν 35χρονο, το μεσημέρι της Τετάρτης (26/11), ο οποίος κατηγορείται για κλοπή σε μονοκατοικία στην περιοχή των Αχαρνών.

Σύμφωνα με τις Αρχές, ο δράστης διέρρηξε το σπίτι το πρωί και αφαίρεσε διάφορα αντικείμενα, επιστρέφοντας μάλιστα δύο φορές μέσα στην ίδια ημέρα για να κλέψει κι άλλα πράγματα, δείχνοντας έτσι ιδιαίτερη θρασύτητα.

Κατά την προσπάθεια σύλληψής του εντός του οικισμού, ο 35χρονος επιτέθηκε στους αστυνομικούς με κλωτσιές και γροθιές, ενώ άλλα άτομα τον συνέδραμαν εκτοξεύοντας πέτρες εναντίον τους.

Ο κατηγορούμενος μεταφέρθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αχαρνών, όπου διενεργείται η προανάκριση, και στη συνέχεια οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

