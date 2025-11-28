Βόλος: 34χρονος εμφανίστηκε σε κατάσταση αμόκ στο εδώλιο – Οδηγήθηκε με χειροπέδες στη φυλακή

Στο εδώλιο του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Βόλου βρέθηκε για μία ακόμη φορά ένας 34χρονος που έχει απασχολήσει πολλάκις στο παρελθόν τις Αρχές για διάφορα αδικήματα και έχει καταδικαστεί ως επιδειξίας μετά από επιθέσεις που έχει εκδηλώσει σε βάρος ανυποψίαστων γυναικών στον Βόλο, που έχουν βιώσει τον απόλυτο τρόμο.

Ο 34χρονος που προφανώς αντιμετωπίζει ψυχιατρικής φύσης προβλήματα, εμφανίστηκε στο εδώλιο σε κατάσταση αμόκ χτυπώντας συνεχώς με δύναμη τα πόδια του στο πάτωμα. Παράλληλα χτυπούσε το κεφάλι και το πρόσωπό του με τα χέρια του βγάζοντας κραυγές και τραβώντας τα μαλλιά του. Ο 34χρονος επαναλάμβανε συνεχώς «Με χτυπάνε. Με βρίζουν. Με βαράνε. Με έχουν βιάσει».

Χαρακτηριστικό της έντασης είναι ότι ο 34χρονος δεν κατάφερε καν να υπερασπιστεί τον εαυτό του.

Ο ίδιος οδηγήθηκε στο πλαίσιο του αυτοφώρου, στο εδώλιο του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Βόλου κατηγορούμενος για απόπειρα κλοπής σε βάρος μιας 31χρονης γυναίκας, από την οποία αποπειράθηκε να κλέψει το κινητό της.

Η 31χρονη βρισκόταν το βράδυ της Πέμπτης (27/11), στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ιδιοκτησίας της μητέρας της, όταν είδε τον δράστη να μπαίνει μέσα και να κινείται απειλητικά εναντίον της.

«Προσπάθησε να μου αρπάξει το κινητό και τελικώς με τις κινήσεις που έκανε μου πήρε τον καφέ, ο οποίος χύθηκε κάτω. Του ζητούσα να φύγει. Τρόμαξα όπως μπήκε μέσα. Στην αρχή μάλιστα φοβήθηκα ότι κρατούσε μαχαίρι στο χέρι του, είχε όμως κάτι σκουπίδια. Εκανε κινήσεις να με απωθήσει αλλά δεν με χτύπησε. Πιο πολύ σοκαρίστηκα έτσι όπως τον είδα να μπαίνει μέσα και επειδή ήμουν μόνη μου στο μαγαζί», κατέθεσε η 31χρονη γυναίκα.

Την ώρα της κατάθεσής της, ο δράστης ήταν σε ένταση, με αστυνομικούς να προσπαθούν να τον ηρεμήσουν.

