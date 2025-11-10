Χωρίς μετρό από σήμερα και για ένα μήνα η Θεσσαλονίκη - Ποια λεωφορεία θα εξυπηρετούν τον κόσμο

Η λειτουργία του μετρό αναστέλλεται για ένα μήνα λόγω δοκιμών για την επέκταση της γραμμής προς Καλαμαριά

Χωρίς μετρό από σήμερα και για ένα μήνα η Θεσσαλονίκη - Ποια λεωφορεία θα εξυπηρετούν τον κόσμο
Από σήμερα και για ένα μήνα ξεκινάει η μεγάλη δοκιμασία για το κυκλοφοριακό της Θεσσαλονίκης, καθώς από τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου και έως τις 10 Δεκεμβρίου δεν θα λειτουργεί το Μετρό Θεσσαλονίκης, λόγω δοκιμών στην επέκταση προς Καλαμαριά.

Τροχαία και δημοτική Αστυνομία θα βρίσκονται επί ποδός για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων, ενώ ο ΟΑΣΘ συγκροτεί task force προκειμένου να ελέγχει την κυκλοφορία των αστικών λεωφορείων και όπου υπάρχει αυξημένη κίνηση να δρομολογούνται περισσότερα λεωφορεία.

Ήδη από τα τέλη του προηγούμενου μήνα, το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έχει εκδώσει δελτίο Τύπου, με το οποίο ενημερώνει το επιβατικό κοινό για τις τροποποιήσεις των δρομολογίων και τις αστικές λεωφορειακές γραμμές που θα το εξυπηρετούν κατά τη διάρκεια των δοκιμών.

Η νέα λεωφορειακή γραμμή που θα συνδέει το Πανόραμα με τον σταμθό του Μετρό Νέας Ελβετίας

Ο δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη ενισχύεται από σήμερα με μια νέα λεωφορειακή γραμμή, την 58Μ. Η νέα γραμμή εξπρές, συνδέει το Πανόραμα με τον σταθμό μετρό Νέας Ελβετίας.

Εκεί, θα γίνεται μετεπιβίβαση θα γίνεται σε λεωφορεία της Γραμμής Μ1, της νέας γραμμής που δρομολογεί ο ΟΑΣΘ, η οποία θα εκτελεί το δρομολόγιο Νέα Ελβετία – Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός και θα κινείται στον νοητό άξονα του Μετρό, αλλά αντί της οδού Δελφών θα διέρχεται από την Κωνσταντίνου Καραμανλή και θα πραγματοποιεί 11 στάσεις.

Η νέα λεωφορειακή γραμμή 58Μ θα ακολουθεί τη διαδρομή μέσω των οδών Στ. Καζαντζίδη, Χαριλάου-Θέρμης, Θέρμης – Πανοράματος, Βενιζέλου, Κομνηνών, Μαντζαρίδη, Πέτρου Λεβαντή, Σταδίου, Πυθαγόρα και θα επιστρέφει μέσω της οδού Θέρμης Πανοράματος- Χαριλάου Θέρμης- Στέλιου Καζαντζίδη με αφετηρία και τερματισμό τον Σταθμό Μετεπιβίβασης Ν. Ελβετίας.

Γιατί είναι αναγκαίο το κλείσιμο της γραμμής

Η παράδοση της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά αναμένεται να γίνει το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Ωστόσο, η προσωρινή διακοπή, διάρκειας ενός μήνα που ανακοινώθηκε, δημιουργεί εύλογες απορίες: Χρειάζεται; Γιατί δεν έχει γίνει το ίδιο και στην Αθήνα στις διαδοχικές επεκτάσεις του Mετρό; Δύο δεδομένα απαντούν σε αυτές τις επιφυλάξεις:

Πρώτον, το Mετρό της Θεσσαλονίκης δεν έχει τα ίδια τεχνολογικά χαρακτηριστικά με αυτό της Αθήνας. Μάλιστα, δεν μοιάζουν καθόλου. Είναι ελεγχόμενο από περίπλοκα προγράμματα μέσω ενός δικτύου 5G και οι συρμοί δεν έχουν οδηγό. Τα πάντα τρέχουν αυτόματα από το Κέντρο Ελέγχου. Άρα ο έλεγχος όλων αυτών των συστημάτων και διαδικασιών είναι πολύ πιο περίπλοκος από αυτόν στον οποίον παρεμβαίνει ο ανθρώπινος παράγοντας.

Δεύτερον, η επέκταση προς Καλαμαριά δεν είναι γραμμική. Είναι ένας άλλος κλάδος της γραμμής στην οποία έρχονται να προστεθούν και 15 νέοι συρμοί βελτιωμένης τεχνολογίας σε σχέση με τους 18 που ήδη κυκλοφορούν, ώστε να γίνει εφικτή η μεταξύ τους χρονοαπόσταση ενάμιση λεπτού στις ώρες αιχμής.

Τι σημαίνει όμως η διακοπή λειτουργίας του μέσου και γιατί κρίνεται τόσο αναγκαία; Όπως δηλώνει ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος, «η προσωρινή αυτή διακοπή της λειτουργίας του Μετρό -όσο κι αν αναστατώνει το επιβατικό κοινό- δεν είναι κάτι που μπορούσαμε να αποφύγουμε, αλλά μία αναγκαία διαδικασία για την επισφράγιση και πιστοποίηση της ασφάλειας και της αξιοπιστίας του συστήματος. Με τον υπουργό Χρήστο Δήμα παρακολουθούμε σε καθημερινή βάση την πορεία του έργου. Δεν υπάρχει περίπτωση η τωρινή διακοπή να υπερβεί τον ένα μήνα. Και σε απόλυτη συνεργασία με τον αναπληρωτή υπουργό Κωνσταντίνο Κυρανάκη έχουμε προσπαθήσει να αναπληρώσουμε τις μετακινήσεις που θα χαθούν με μία επιπλέον γραμμή express και προσθήκη λεωφορείων».

Και συνεχίζει: «Η συγκεκριμένη πρακτική ακολουθείται διεθνώς σε όλα τα σύγχρονα μετρό που λειτουργούν με πλήρως αυτοματοποιημένα συστήματα, καθώς απαιτούνται επαναλαμβανόμενες φάσεις δοκιμών, ελέγχων και πιστοποιήσεων πριν από την οριστική τους παράδοση στο κοινό. Με άλλα λόγια, η διακοπή δεν είναι επιλογή ευκολίας, αλλά μέρος της τυπικής διαδικασίας που εξασφαλίζει ότι το σύστημα θα αποδοθεί στο κοινό χωρίς αβεβαιότητες και τεχνικούς κινδύνους. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι αυτή η διακοπή, όσο και αν επιφέρει μια κάποια ταλαιπωρία αποτελεί απόδειξη προόδου, καθώς σηματοδοτεί την είσοδο του έργου στο πιο κρίσιμο και παραγωγικό στάδιο ολοκλήρωσης».

Οι φάσεις δοκιμών για την επέκταση προς Καλαμαριά

Οι πρώτες τροποποιήσεις στα δρομολόγια ξεκίνησαν από την Δευτέρα 6 Οκτωβρίου με μείωση του ωραρίου λειτουργίας ενώ από σήμερα Δευτέρα 10 Νοεμβρίου θα διανύουμε την περίοδο δοκιμών κατά την οποία απαιτείται η επιβατική λειτουργία του Μετρό να διακοπεί πλήρως για διάστημα ενός μήνα.

Η φάση αυτή των δοκιμών περιλαμβάνει την επέκταση των αυτόματων συστημάτων επιτήρησης και ελέγχου των συρμών και τις πρώτες δοκιμές ενσωμάτωσης με τα υπόλοιπα συστήματα σηματοδότησης της βασικής γραμμής και της επέκτασης. Με την ολοκλήρωση της φάσης αυτής θα γίνει επανεκκίνηση με βελτιωμένα και αξιόπιστα συστήματα, ώστε η λειτουργία να είναι πιο ομαλή, πιο ασφαλής και πιο σύγχρονη.

Θα ακολουθήσουν οι Δυναμικές Δοκιμές Τροχαίου Υλικού νέου στόλου και υποσυστημάτων, στη γραμμή και τους σταθμούς του βασικού άξονα και της επέκτασης. Οι δοκιμές σε αυτή τη φάση θα είναι νυχτερινές και κατ’ επέκταση δεν θα διακόψουν τα δρομολόγια, αλλά θα παραμείνει για όλο το 2026, ο γνωστός περιορισμός στις νυχτερινές και πρώτες πρωινές ώρες, όπως ήδη εφαρμόστηκε, μέχρι και τη διακοπή της λειτουργίας. Στόχος είναι, σταδιακά, να προστίθενται στο δίκτυο όσοι από τους νέους 15 συρμούς θα ολοκληρώνουν το σύνολο των δοκιμών τους.

Η δεύτερη καθολική διακοπή που θα ακολουθήσει στο πρώτο τρίμηνο της νέας χρονιάς, αποτελεί το τελικό και αναγκαίο στάδιο πριν από την ασφαλή ενοποίηση των δύο γραμμών. Έχει στόχο τη βέλτιστη ενοποίηση των συστημάτων, την πραγματοποίηση σεναρίων κανονικής λειτουργίας και την πιστοποίηση ασφάλειας από το εξειδικευμένο φορέα πιστοποίησης. Προγραμματίζεται για λίγο πριν την παράδοση της επέκτασης -πιθανόν για τον Φεβρουάριο- ωστόσο ο ακριβής χρόνος θα μας είναι γνωστός μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων. Όπως επισημαίνει και ο υφυπουργός, «η δεύτερη διακοπή της λειτουργίας είναι αναπόφευκτη, καθώς συμπεριλαμβάνει τις τελικές δοκιμές ενοποίησης των συστημάτων, σενάρια λειτουργίας και την πιστοποίηση ασφαλείας του συστήματος από την TUV Rheinland».

Στην τελευταία φάση των δοκιμών θα περιλαμβάνεται και το trial run του λειτουργού THEMA και η πιστοποίηση διαδικασιών λειτουργού, σε σενάρια κανονικής και υποβαθμισμένης λειτουργίας της ενιαίας γραμμής. Κατά τη φάση αυτή δεν θα επηρεαστεί η επιβατική λειτουργία της βασικής γραμμής που θα διεξάγεται κανονικά με εξαίρεση τους συρμούς που θα οδεύουν προς/από Καλαμαριά και για τα οποία ο Σταθμός Μαρτίου θα χρησιμοποιείται ως τερματικός.

Όλα γίνονται για την ασφάλεια και κάθε διακοπή, κάθε δοκιμή και τεχνική φάση υπηρετούν τον ίδιο στόχο: ένα μετρό που θα λειτουργεί αξιόπιστα και με ασφάλεια.

