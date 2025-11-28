Νέα αγωγή στον Νίκο Παπαδόπουλο για τους βανδαλισμούς στην Εθνική Πινακοθήκη

«Στέκομαι απέναντι στην προσπάθεια αποχριστιανοποίησης της πατρίδας μας», τονίζει ο Νίκος Παπαδόπουλος

Νέα αγωγή στον Νίκο Παπαδόπουλο για τους βανδαλισμούς στην Εθνική Πινακοθήκη
Νέο επεισόδιο στο περιστατικό της 10ης Μαρτίου 2025, όταν ο Νίκος Παπαδόπουλος –τότε βουλευτής του κόμματος «Νίκη»– εισέβαλε στην Εθνική Πινακοθήκη και κατέστρεψε εκθέματα, καθώς μετά την αγωγή των 500.000 ευρώ της Πινακοθήκης, ο δημιουργός των αμφιλεγόμενων έργων, Χριστόφορος Κατσαδιώτης, με δική του αγωγή ζητά 200.000 ευρώ από τον νυν ανεξάρτητο βουλευτή.

O Παπαδόπουλος ανέφερε σε δήλωση ότι «με τη βοήθεια του Χριστού, θα γκρεμίσουμε το ψευτορωμέικο που κατήγγειλε ο Άγιος Κοσμάς και θα ξαναχτίσουμε την Ελλάδα της Πίστης, της Τιμής και της Αλήθειας, μία Ελλάδα αντάξια της ιστορίας μας. Κάποιοι με αποκάλεσαν “βάνδαλο” για τη συμβολική μου πράξη να αποκαθηλώσω τα βλάσφημα “εικονίσματα”.

Ως καρδιοχειρουργός, μοναδικός μου σκοπός είναι να υπηρετώ τον άνθρωπο. Όσες φορές άπλωσα το χέρι μου, ήταν για να θεραπεύσω.

Θα ονόμαζαν άραγε “βάνδαλο” και τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, ο οποίος λέγοντας “ἄρατε ταῦτα ἐντεῦθεν· μὴ ποιεῖτε τὸν οἶκον τοῦ πατρός μου οἶκον ἐμπορίου” (Ιωάν. 2,16) πήρε το φραγγέλιο και ανέτρεψε τα τραπέζια των αργυραμοιβών;

Σε κάθε συνέντευξή μου με ρωτούν αν έχω μετανιώσει για την πράξη μου. Δεν ρωτούν, όμως, τους υπεύθυνους της Εθνικής Πινακοθήκης αν έχουν μετανοήσει για την προκλητική βεβήλωση της πίστης του ελληνικού έθνους. Προσβολή που δεν έγινε ούτε επί Τουρκοκρατίας.

Στέκομαι απέναντι στην προσπάθεια αποχριστιανοποίησης της πατρίδας μας. Δεν θα σταματήσω τον πολιτικό μου αγώνα, είναι φανερή η προσπάθεια διαπόμπευσής μου και οικονομικής μου εξόντωσης.

Γι’ αυτόν τον λόγο άλλωστε με διέγραψαν από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος με το οποίο είχα εκλεγεί πρώτος σε ψήφους βουλευτής πανελλαδικά. Θυμίζω ότι μου επέβαλαν περικοπή του μισού της βουλευτικής μου αποζημίωσης (το μέγιστο μέτρο που μπορούσαν να μου επιβάλουν) και κρατήθηκα αντισυνταγματικά και παράνομα για πολλές ώρες μέσα στην Εθνική Πινακοθήκη, αλλά κανένα κόμμα δεν τόλμησε να καταγγείλει την κατάφωρη παραβίαση του Συντάγματος».

