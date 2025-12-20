Θεσσαλονίκη: 24ωρη λειτουργία σήμερα στο μετρό και σε έξι λεωφορειακές γραμμές

Τα δρομολόγια των λεωφορειακών γραμμών θα εκτελούνται ανά περίπου 30 λεπτά από τα μεσάνυχτα έως τις 05:00

Eurokinissi
Σε 24ωρη βάση θα λειτουργήσουν, σήμερα και το επόμενο Σάββατο, το Μετρό και τέσσερις λεωφορειακές γραμμές του ΟΑΣΘ, καθώς και δύο ακόμη που εκτελούνται από τα ΚΤΕΛ, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού κατά την εορταστική περίοδο και την ενίσχυση της ασφάλειας στις μεταμεσονύκτιες μετακινήσεις.

«Η συγκεκριμένη, πιλοτική δράση, αποτελεί πρωτοβουλία του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών Κωνσταντίνου Κυρανάκη, στην οποία ο ΟΑΣΘ ανταποκρίνεται με μεγάλη χαρά. Συγκεκριμένα, το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου και το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου, το Μετρό και επιλεγμένες γραμμές του ΟΑΣΘ και των ΚΤΕΛ, θα εκτελούν δρομολόγια αδιάκοπα, καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου, διευκολύνοντας τους Θεσσαλονικείς και τους επισκέπτες της πόλης που επιθυμούν να απολαύσουν τη νυχτερινή ζωή της», δηλώνει ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΑΣΘ Κώστας Ταγγίρης.

Έτσι, πέρα από την καθιερωμένη νυχτερινή γραμμή Ν1, που εκτελεί το δρομολόγιο ΚΤΕΛ – Αεροδρόμιο νυχτερινό, στην πιλοτική, 24ωρη λειτουργία εντάσσονται οι γραμμές του ΟΑΣΘ:

  • 6, που εκτελεί το δρομολόγιο Καλαμαριά – Βενιζέλου,
  • 14, που εκτελεί το δρομολόγιο Άνω Τούμπα – Ν.Σ. Σταθμός,
  • 27, που εκτελεί το δρομολόγιο Σταυρούπολη – Πανεπιστήμιο,
  • 32, που εκτελεί το δρομολόγιο Κάτω Ηλιούπολη – Αριστοτέλους

Επιπλέον, επί 24ωρου θα λειτουργήσουν και οι γραμμές 58 και 66, των ΚΤΕΛ, οι οποίες εκτελούν τα δρομολόγια Διασταύρωση Χορτιάτη – Πανόραμα – Βενιζέλου και Σταθμός Μετρό Νέα Ελβετία – Θέρμη, αντίστοιχα.

Τα δρομολόγια των λεωφορειακών γραμμών θα εκτελούνται ανά περίπου 30 λεπτά από τα μεσάνυχτα έως τις 05:00, ενώ τις υπόλοιπες ώρες θα ακολουθούν την κανονική συχνότητα των ημερήσιων δρομολογίων.

Όπως έχει επισημάνει ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, η εμπειρία από την εφαρμογή του μέτρου στην Αθήνα έχει δείξει ότι η 24ωρη λειτουργία των συγκοινωνιών δεν είναι απλώς μια διευκόλυνση, αλλά ένα μέτρο που συμβάλλει έμπρακτα στην προστασία της ανθρώπινης ζωής, μειώνοντας τα τροχαία τις νυχτερινές ώρες του Σαββάτου, που είναι και οι πιο επικίνδυνες.

«Η Θεσσαλονίκη γιορτάζει και τα μέσα μαζικής μεταφοράς προσαρμόζονται στις ανάγκες της πόλης. Θέλουμε κάθε πολίτης να μπορεί να μετακινηθεί οικονομικά, γρήγορα και πάνω από όλα με ασφάλεια», καταλήγει ο κ. Ταγγίρης.

