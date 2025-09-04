Τζόρτζιο Αρμάνι: Όταν η Τζούλια Ρόμπερτς φόρεσε κοστούμι του στις Χρυσές Σφαίρες

Δημιουργός, σχεδιαστής και στυλίστας, έδωσε στο κοστούμι και την ραπτική ένα σύμβολο κύρους. Ο Giorgio Armani, ο οποίος βασίλευσε σε μια πραγματική αυτοκρατορία που εκτεινόταν σε όλο τον κόσμο για περισσότερα από σαράντα χρόνια, πέθανε την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 91 ετών.

Μέχρι τη δεκαετία του 1980, τα κοστούμια Armani είχαν γίνει σύμβολο δύναμης για τους Αμερικανούς επιχειρηματίες, εν μέρει χάρη στην προβολή της μάρκας στην ποπ κουλτούρα. Η γκαρνταρόμπα Armani του Richard Gere στην ταινία του 1980 American Gigolo έκανε τη μάρκα να εκτοξευθεί στα ύψη της αμερικανικής κουλτούρας. Χάρη στη σειρά «Miami Vice», το πλέον εμβληματικό στυλ ενός T-shirt φορεμένου κάτω από ένα φαρδύ σακάκι Armani, το ιταλικό στυλ ενσωματώθηκε πλήρως στην αμερικανική μόδα.

Μετά τους επιχειρηματίες κατέκτησε και το κόκκινο χαλί

Αμέσως μετά την κατάκτηση των επιχειρηματιών της Αμερικής, ο Αρμάνι προχώρησε στην κατάκτηση του κόκκινου χαλιού. Η Τζούλια Ρόμπερτς φόρεσε ένα αξέχαστο κοστούμι εμπνευσμένο από την ανδρική μόδα στις Χρυσές Σφαίρες του 1990, λέγοντας στο InStyle ότι το διάλεξε κατευθείαν από το ράφι. «Μου άρεσε πολύ το σχήμα του», είπε. «Για μένα, αυτό ήταν η επιτομή της κομψής ενδυμασίας».

«Ήταν μια από τις πλέον αγαπημένες μου εμφανίσεις» δήλωσε η ίδια.

https://www.instagram.com/p/CFNwUfmjJDh/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Διαβάστε επίσης