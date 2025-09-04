Τζόρτζιο Αρμάνι- Οι δηλώσεις λίγο πριν πεθάνει: «Άλλαξα τον τρόπο που ντύνονται άνδρες και γυναίκες»

Ο Τζόρτζιο Αρμάνι σε αγώνα της αγαπημένης του Ολίμπια Μιλάνο

Ο Ιταλός διάσημος σχεδιαστής μόδας Τζόρτζιο Αρμάνι πέθανε σε ηλικία 91 ετών, όπως ανακοίνωσε σήμερα η εταιρεία.

Το όνομα του ήταν συνώνυμο με το μοντέρνο ιταλικό στυλ και την κομψότητα.

Συνδύαζε το ταλέντο του σχεδιαστή με την οξυδέρκεια ενός επιχειρηματία, διευθύνοντας μια εταιρεία με ετήσιο τζίρο περίπου 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ.

«Άλλαξα τον τρόπο που ντύνονται άνδρες και γυναίκες, και αυτή είναι μια από τις μεγαλύτερες ικανοποιήσεις», είπε λίγες μέρες πριν από τον θάνατό του. «Έκανα την επανάστασή μου, διακριτική και ψιθυριστή , αλλά δυνατή. Καταρρίπτοντας τους κανόνες ντυσίματος που υπήρχαν για 30-40 χρόνια».

Διαβάστε επίσης