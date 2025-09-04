Τζιόρτζιο Αρμάνι: Μηνύματα θλίψης κατακλύζουν τα social media - «Ένας θρύλος ποτέ δεν πεθαίνει»

Τα social media αποχαιρετούν τον θρύλο της μόδας, Τζόρτζιο Αρμάνι, που έφυγε από τη ζωή σήμερα Παρασκευή (04/09) σε ηλικία 91 ετών. Χρήστες από όλο τον κόσμο εκφράζουν τον πόνο και τον σεβασμό τους.

«Τεράστια ανθρώπινη και πολιτιστική απώλεια», γράφει ένας χρήστης. «Μία σπουδαία προσωπικότητα! Θα αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα», συμπληρώνει ένας άλλος.

«Ένας θρύλος ποτέ δεν πεθαίνει. Ο Τζιόρτζιο Αρμάνη ζει σε κάθε γραμμή κομψότητας που χάρισε στον κόσμο», προσθέτει ένας χρήστης, για να συμπληρώσει ένας άλλος «Ο Θεός να του δώσει αιώνια ανάπαυση και να παρηγορήσει την οικογένεια και τους φίλους του».

«Θρύλος για πάντα. Θα είναι πάντα μαζί μας ❤️ στις καρδιές μας και μέσα από την κληρονομιά της μόδας και τις εμβληματικές στιγμές που θα περνούν από γενιά σε γενιά», έγραψε άλλος χρήστης.

«Η καλύτερη ραφή στον κόσμο και ένα έργο με λάμψη που μόνο εκείνος ήξερε να δημιουργεί. Ήσουν απίστευτος Giorgio, άψογος, κληρονομιά αφήθηκε με μεγαλοπρέπεια», πρόσθεσε χρήστης.

