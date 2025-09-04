Τζόρτζιο Αρμάνι: Η Ντονατέλα Βερσάτσε αποχαιρετά τον θρύλο της μόδας

Θλίψη σκόρπισε στην παγκόσμια κοινότητα η είδηση θανάτου του «βασιλιά της μόδας», Τζόρτζιο Αρμάνι σε ηλικία 91 ετών.

Ο θρυλικός σχεδιαστής δεν είχε εμφανιστεί στις πασαρέλες του Ιουνίου, καθώς ανάρρωνε από ασθένεια που τον ταλαιπωρούσε, ενώ όπως ανέφερε η εταιρεία του, σχεδίαζε μια μεγάλη εκδήλωση για να γιορτάσει τα 50 χρόνια του ομώνυμου οίκου κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας του Μιλάνου αυτόν τον μήνα.

Το αντίο της Ντονατέλα Βερσάτσε

Ήδη τα social media έχουν αρχίσει να κατακλύζονται από μηνύματα θαυμαστών και celebrities που γνώρισαν και συνεργάστηκαν με τον Τζόρτζιο Αρμάνι, ενώ πολλοί από εκείνους υπήρξαν φίλοι του Ιταλού σχεδιαστή, όπως η Ντονατέλα Βερσάτσε.

«Ο κόσμος έχασε έναν γίγαντα σήμερα. Έγραψε ιστορία και θα τον θυμόμαστε για πάντα.», έγραψε στην λεζάντα της ανάρτησής της η Ντονατέλα Βερσάτσε.

https://www.instagram.com/p/DOLp8dqCRQk/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Η ανακοίνωση της εταιρείας του Τζόρτζιο Αρμάνι

«Με άπειρη θλίψη, ο όμιλος Αρμάνι ανακοινώνει τον θάνατο του εμπνευστή, ιδρυτή και ακούραστου κινητήρα του, Τζόρτζιο Αρμάνι – αναφέρεται στην ανακοίνωση. Ο κύριος Armani, όπως τον αποκαλούσαν πάντα με σεβασμό και θαυμασμό οι υπάλληλοι και οι συνεργάτες του, έφυγε ήρεμα, περιστοιχισμένος από τους δικούς του ανθρώπους. Ακούραστος, εργάστηκε μέχρι και τις τελευταίες του ημέρες, αφιερώνοντας τον εαυτό του στην εταιρεία, στις συλλογές, στα διάφορα και πάντα νέα έργα σε εξέλιξη».

Στη συνέχεια της ανακοίνωσης σημειώνεται: «Ο Τζόρτζιο Αρμάνι δημιούργησε μια οπτική που από τη μόδα επεκτάθηκε σε κάθε πτυχή της ζωής, προβλέποντας τις τάσεις με εξαιρετική διαύγεια και πρακτικότητα. Τον καθοδηγούσε μια ανεξάντλητη περιέργεια, η προσοχή στο παρόν και στους ανθρώπους. Στη διαδρομή αυτή κατόρθωσε να δημιουργήσει έναν ανοιχτό διάλογο με το κοινό, καθιστάμενος μια αγαπητή και σεβαστή προσωπικότητα για την ικανότητά του να επικοινωνεί με όλους. Πάντα ευαίσθητος στις ανάγκες της κοινότητας, εργάστηκε σε πολλά μέτωπα, ιδιαίτερα για την αγαπημένη του Μιλάνο. Η Τζόρτζιο Αρμάνι είναι μια εταιρεία με πενηντάχρονη ιστορία, που μεγάλωσε με συγκίνηση και υπομονή. Ο Giorgio Armani έκανε πάντοτε την ανεξαρτησία, στη σκέψη και στην πράξη, το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του. Η εταιρεία είναι και θα παραμείνει αντανάκλαση αυτού του πνεύματος. Η οικογένεια και οι εργαζόμενοι θα συνεχίσουν το έργο του Ομίλου με σεβασμό και συνέπεια προς αυτές τις αξίες».

https://www.instagram.com/p/DOLqOJ7DEvm/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Οι εργαζόμενοι δηλώνουν: «Σε αυτήν την εταιρεία αισθανόμασταν πάντοτε μέρος μιας οικογένειας. Σήμερα, με βαθιά συγκίνηση, νιώθουμε το κενό που αφήνει εκείνος που ίδρυσε και ανέπτυξε αυτήν την οικογένεια με όραμα, πάθος και αφοσίωση. Αλλά είναι ακριβώς με το πνεύμα του που όλοι μαζί, εμείς οι εργαζόμενοι και τα μέλη της οικογένειάς του που πάντοτε δούλευαν στο πλευρό του, δεσμευόμαστε να προστατεύσουμε όσα δημιούργησε και να συνεχίσουμε την εταιρεία του στη μνήμη του, με σεβασμό, υπευθυνότητα και αγάπη».

Διαβάστε επίσης