Τζόρτζιο Αρμάνι: Συλλυπητήρια ανακοίνωση από τον Παναθηναϊκό - «Πρωτοπόρος στον χώρο του μπάσκετ»

Με ανακοίνωσή της η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR εξέφρασε τα συλλυπητήριά της και την οδύνη της για την απώλεια του Τζόρτζιο Αρμάνι.

Τον χαρακτηρίζει πρωτοπόρο και ηγέτη, ενώ στέκεται στη διορατικότητα που είχε σε θέματα που αφορούν τον αθλητισμό

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR εκφράζει την οδύνη της για την απώλεια του Giorgio Armani.

Ο Giorgio Armani δεν ήταν απλά ένας σπουδαίος επιχειρηματίας, αλλά κι ένας πρωτοπόρος στον χώρο του μπάσκετ με ανεκτίμητη προσφορά, τεράστιο όραμα και πραγματικό πάθος για το άθλημα. Σε όλο το διάστημα ενασχόλησης με τα κοινά της EA7 Emporio Armani Milan ξεχώρισε για τον αδαμάντινο χαρακτήρα, το ήθος, την ευγένεια και τη διορατικότητα που είχε σε θέματα που αφορούν τον αθλητισμό.

Το παγκόσμιο μπάσκετ πενθεί την απώλεια ενός σπουδαίου ανθρώπου και πραγματικού ηγέτη.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει…».

Το δικό του μήνυμα έστειλε και ο Ολυμπιακός: «Η ΚΑΕ Ολυμπιακός εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια για τον θάνατο του Τζόρτζιο Αρμάνι. Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένειά του, τους φίλους του και όλους στην Αρμάνι Μιλάνο σε αυτή τη δύσκολη στιγμή».