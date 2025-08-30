Παλλήνη: Βίντεο από τη στιγμή που ο 62χρονος φερόμενος εμπρηστής απομακρύνεται από το σημείο

Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 62χρονου υπηκόου Αλβανίας, ο οποίος φέρεται να συνδέεται με την πρόσφατη πυρκαγιά στον λόφο της Παλαιοπαναγιάς, στην περιοχή Κάντζα Παιανίας.

Καθοριστική για την ταυτοποίησή του ήταν η προβολή ενός βίντεο-ντοκουμέντου της ΕΡΤ, στο οποίο φαίνεται ο 62χρονος να κινείται με ποδήλατο κοντά στο σημείο λίγο πριν ξεσπάσει η φωτιά. Λίγα λεπτά αργότερα, στο βάθος εμφανίζεται μαύρος καπνός, γεγονός που ενισχύει τις υποψίες για εμπλοκή του.

Οι Αρχές βασίστηκαν επίσης σε μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής για να εντοπίσουν τον άνδρα. Ο 62χρονος συνελήφθη και του ασκήθηκε ποινική δίωξη για εμπρησμό σε δάσος. Σύμφωνα με πληροφορίες, αρνείται τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι δεν βρέθηκε ποτέ στο σημείο όπου ξέσπασε η φωτιά.

Έχει λάβει προθεσμία και αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή τη Δευτέρα.

