Παλλήνη: Βίντεο από τη στιγμή που ο 62χρονος φερόμενος εμπρηστής απομακρύνεται από το σημείο

Στο βίντεο φαίνεται ο 62χρονος να κινείται με ποδήλατο κοντά στο σημείο λίγο πριν ξεσπάσει η φωτιά

Newsbomb

Παλλήνη: Βίντεο από τη στιγμή που ο 62χρονος φερόμενος εμπρηστής απομακρύνεται από το σημείο
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 62χρονου υπηκόου Αλβανίας, ο οποίος φέρεται να συνδέεται με την πρόσφατη πυρκαγιά στον λόφο της Παλαιοπαναγιάς, στην περιοχή Κάντζα Παιανίας.

Καθοριστική για την ταυτοποίησή του ήταν η προβολή ενός βίντεο-ντοκουμέντου της ΕΡΤ, στο οποίο φαίνεται ο 62χρονος να κινείται με ποδήλατο κοντά στο σημείο λίγο πριν ξεσπάσει η φωτιά. Λίγα λεπτά αργότερα, στο βάθος εμφανίζεται μαύρος καπνός, γεγονός που ενισχύει τις υποψίες για εμπλοκή του.

Οι Αρχές βασίστηκαν επίσης σε μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής για να εντοπίσουν τον άνδρα. Ο 62χρονος συνελήφθη και του ασκήθηκε ποινική δίωξη για εμπρησμό σε δάσος. Σύμφωνα με πληροφορίες, αρνείται τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι δεν βρέθηκε ποτέ στο σημείο όπου ξέσπασε η φωτιά.

Έχει λάβει προθεσμία και αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή τη Δευτέρα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:29ΕΛΛΑΔΑ

Ηγουμενίτσα: Λεωφορείο «κόλλησε» στη μπουκαπόρτα πλοίου με προορισμό την Κέρκυρα

11:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τάκης Θεοδωρικάκος: «Έρχεται νέο πακέτο ανακτήσεων χρημάτων από επενδύσεις που δεν έγιναν – Τα χρήματα αυτά επιστρέφονται στον Έλληνα φορολογούμενο πολίτη»

11:20ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Βόλο: Νεκρός 17χρονος - Έχασε την ισορροπία του, γλίστρησε και χτύπησε στο κεφάλι

11:19ΚΟΣΜΟΣ

Το διπλό παιχνίδι της Κίνας: «Αγκαλιάζει» τον Πούτιν, ενώ στέλνει αντιπροσωπεία στις ΗΠΑ - Τα μηνύματα του Ρώσου προέδρου

11:12ΚΟΣΜΟΣ

Δεδομένα θανατηφόρου τροχαίου με Tesla κρύφτηκαν για χρόνια - Μέχρι που ένας χάκερ τα ανακάλυψε - Αποζημίωση εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων

11:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League, Πανσερραϊκός - ΟΦΗ: Για την πρώτη νίκη της σεζόν! Η ώρα και το κανάλι

10:46ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Συνελήφθη ο 46χρονος οδηγός μοτοσικλέτας που παρέσυρε την ηλικιωμένη με την 8χρονη

10:41ΕΛΛΑΔΑ

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός τιμά σήμερα την Παγκόσμια Ημέρα Αγνοουμένων (30/8)

10:39ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

To «καπέλο επιλογής» του Χάρι Πότερ εντοπίστηκε… στον Άρη - H εικόνα που προκάλεσε ενθουσιασμό

10:31ΕΛΛΑΔΑ

Παλλήνη: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που ο 62χρονος φερόμενος εμπρηστής απομακρύνεται από το σημείο που ξέσπασε η φωτιά

10:27ΚΟΣΜΟΣ

Έκθεση για πιθανούς δεσμούς της Τουρκίας με τη Χαμάς απαιτεί τροπολογία του αμυντικού προϋπολογισμού των ΗΠΑ

10:26ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League, Άρης - Παναιτωλικός: Το 2Χ2 και η αντίδραση - Η ώρα και το κανάλι του αγώνα

10:25ΚΟΣΜΟΣ

UFO στην Ανταρκτική: Οι συντεταγμένες που δείχνουν «εξωγήινο διαστημόπλοιο» στο Google Maps

10:24ΕΛΛΑΔΑ

Όταν η CIA δώρισε υπολογιστές στην Ελλάδα για να «φακελώσει» πολίτες

10:13ΕΛΛΑΔΑ

Εικόνες καταστροφής στην Πρέβεζα: Στις φλόγες γνωστό beach bar στην παραλία Μονολίθι - Βίντεο

10:05ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ στο Χαλάνδρι: Μεσήλικες προσποιούνται τους αστυνομικούς σε 14χρονα - Τους ζήτησαν ονόματα και διευθύνσεις

10:00ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Ποιο είναι το μέρος όπου όλα μπορούν να συμβούν;

09:59ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος στον αέρα στις ΗΠΑ: Αεροπλάνο έπεσε 4.000 πόδια σε διάστημα 60 δευτερολέπτων - Δύο τραυματίες από αναταράξεις - Δείτε βίντεο

09:58ΕΛΛΑΔΑ

Πότε επιστρέφει ο δακτύλιος στην Αθήνα

09:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται νωρίτερα η ριζική αλλαγή - Ποιες περιοχές θα επηρεάσει η κακοκαιρία, πότε τελειών και τι φέρνει ο Σεπτέμβριος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:05ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ στο Χαλάνδρι: Μεσήλικες προσποιούνται τους αστυνομικούς σε 14χρονα - Τους ζήτησαν ονόματα και διευθύνσεις

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Θέρμη:«Ήταν σαν να ήθελε να τους σκοτώσει» - Οι δύο νέοι έμειναν αβοήθητοι κι εγκλωβισμένοι επί μιάμιση ώρα - Δεν κάλεσε την αστυνομία

11:12ΚΟΣΜΟΣ

Δεδομένα θανατηφόρου τροχαίου με Tesla κρύφτηκαν για χρόνια - Μέχρι που ένας χάκερ τα ανακάλυψε - Αποζημίωση εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων

09:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται νωρίτερα η ριζική αλλαγή - Ποιες περιοχές θα επηρεάσει η κακοκαιρία, πότε τελειών και τι φέρνει ο Σεπτέμβριος

11:19ΚΟΣΜΟΣ

Το διπλό παιχνίδι της Κίνας: «Αγκαλιάζει» τον Πούτιν, ενώ στέλνει αντιπροσωπεία στις ΗΠΑ - Τα μηνύματα του Ρώσου προέδρου

09:35ΕΛΛΑΔΑ

Συνεχίζεται το σήριαλ με τον καυγά σε παραλία του Πηλίου: Πατέρας καταγγέλλει ερωτικές πράξεις γυμνιστών

12:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται κακοκαιρία - εξπρές το Σαββατοκύριακο, πού θα «χτυπήσει»

10:46ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Συνελήφθη ο 46χρονος οδηγός μοτοσικλέτας που παρέσυρε την ηλικιωμένη με την 8χρονη

07:49ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Άγιος Αλέξανδρος του Σβίρ: Ο βίος του και το άφθαρτο επί 492 χρόνια λειψανό του

23:43ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Ξεκινά νέο μάθημα από Σεπτέμβριο για τους μαθητές της Γ' και Δ' Δημοτικού

06:15ΕΘΝΙΚΑ

Τουρκολιβυκός «στρατός» στην Ανατολική Μεσόγειο: Τι αποφασίστηκε στις μυστικές συνομιλίες Χαφτάρ - Καλίν

08:58ΕΛΛΑΔΑ

SOS για τις γεννήσεις: Σε 50 χρόνια η Α’ Δημοτικού δεν θα έχει παιδιά, καταγγέλλουν οι Πολύτεκνοι - Τι μέτρα θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ

07:49LIFESTYLE

Έλλη Τρίγγου: Απολαμβάνει γυμνή τις βουτιές της

18:20ΚΟΣΜΟΣ

Ηλεκτρομαγνητικό όπλο καταστρέφει σμήνος drones σε δευτερόλεπτα - Το αμερικανικό υπερόπλο με το ελληνικό όνομα «Leonidas»

08:25ΕΛΛΑΔΑ

Ο «άγνωστος» Φράνσις Αντετοκούνμπο – Ποιος είναι ο μεγάλος αδελφός από τους AntetokounBros

20:57WHAT THE FACT

Η Κίνα αποκαλύπτει μηχανή που φτάνει τα εκπληκτικά 20.000 χλμ/ώρα και μπορεί να γυρίσει τον πλανήτη σε μόλις 2 ώρες

07:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποιοι συνταξιοδοτούνται πριν τα 62 χρόνια

09:58ΕΛΛΑΔΑ

Πότε επιστρέφει ο δακτύλιος στην Αθήνα

09:46ΚΟΣΜΟΣ

Σκηνή «βγαλμένη από παραμύθι»: Μία πεταλούδα εμφανίστηκε «απρόσκλητη» σε γάμο στην Ουκρανία - Δείτε βίντεο

04:57ΕΛΛΑΔΑ

Σίφνος: Θρήνος για τον ξαφνικό χαμό 14χρονου αθλητή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ