Νέες αποκαλύψεις για τον εμπρηστή δημοτικό υπάλληλο της Παλλήνης - Έβαζε φωτιές στα δρομολόγιά του

«Είμαι αθώος», δήλωσε ο κατηγορούμενος

Newsbomb

Νέες αποκαλύψεις για τον εμπρηστή δημοτικό υπάλληλο της Παλλήνης - Έβαζε φωτιές στα δρομολόγιά του

Ενώπιον των Αρχών ο δημοτικός υπάλληλος Παλλήνης που συνελήφθη με την κατηγορία των εμπρησμών 

ΕΛΛΑΔΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο δημοτικός υπάλληλος κατηγορείται πως αφού άφηνε με το βανάκι του Δήμου παιδιά σε κέντρα απασχόλησης έβγαινε παγανιά με το βανάκι και έβαζε φωτιές.

Σε αυτές τις φωτογραφίες φαίνεται το βανάκι του κοντά στο Μουσικό Γυμνάσιο. Όταν φεύγει, εμφανίζεται καπνός.

pallini.jpg

Η απίστευτη υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν αξιωματικοί του πέρασαν χειροπέδες. Ο ίδιος αρνείται τα πάντα, αλλά οι Αρχές είναι βέβαιες πως έχουν πιάσει τον εμπρηστή της Παλλήνης.

Ο «φανερός» εμπρηστής της Παλλήνης

Κινούνταν με το βαν που ήταν ευδιάκριτο στους κατοίκους. Έβαζε φωτιές κοντά στις δομές που ήταν τα δρομολόγια του. Οι πυρκαγιές εκδηλώνονταν σε συγκεκριμένες ώρες, από 15:58 – 19:17.

Οι χρόνοι είναι συμβατοί με τις ώρες που άφηνε και έπαιρνε τα παιδιά από δημιουργικές ασχολίες.

Σε αυτό τον χάρτη βλέπουμε τα σημεία που άφηνε μικρά παιδιά με το βαν του Δήμου.

xartis6.jpg

Τα σημεία είναι το Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας Παιδιού & Εφήβου στην Λεωφόρο Μαραθώνος, το Πειραματικό Μουσικό Λύκειο και Γυμνάσιο και το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης παραδίπλα. Όλα είναι δίπλα στα σημεία που μπήκαν και πυρκαγιές.

Κατηγορείται πως έκανε δρομολόγια για τον Δήμο και έβαζε, σύμφωνα με τις κατηγορίες, φωτιές.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η σύμβασή του ανανεώθηκε πέρσι τον Αύγουστο για το διάστημα 1/9/24 έως 31/8/25 και μάλιστα στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης: «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης 2024-2025».

eggrafa.jpg

Ο δημοτικός υπάλληλος, σύμφωνα με τον δήμαρχο, ήταν συμβασιούχος στον Δήμο από τον Δεκέμβριο του 2019, δηλαδή ήταν για 6 χρόνια στον Δήμο.

«Καταδικάζουμε απερίφραστα και με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο κάθε εγκληματική ενέργεια εμπρησμού. Η είδηση ότι υπάλληλος του Δήμου Παλλήνης φέρεται να εμπλέκεται σε πράξεις εμπρησμού αποτελεί ένα βαρύ πλήγμα για όλους μας. Ως Δημοτική Αρχή, δηλώνουμε με σαφήνεια ότι σεβόμαστε απολύτως τη Δικαιοσύνη και αναμένουμε την οριστική κρίση των αρμόδιων αρχών».

Παρότι τα έγγραφα μιλούν για συμβασιούχο, ο πατέρας του λέει πως ήταν μόνιμος υπάλληλος. Η αντίφαση κάνει κανέναν να αναρωτηθεί αν ο γιος είχε πει στον πατέρα κάτι που δεν ισχύει και γιατί μπορεί να έκανε κάτι τέτοιο. Ο ίδιος θα πει και πως ο γιος του δούλευε απογεύματα δηλαδή τις ώρες που έμπαιναν οι φωτιές.

«Το βανάκι αυτό το οδηγούν και άλλοι, δουλεύει μόνο απογεύματα, οικογενειάρχης είναι, ήταν χρόνια που έχει μονιμοποιηθεί στον δήμο Παλλήνης».

Πάντως και η ανακοίνωση του Δήμου τονίζει πως εργαζόταν ως οδηγός με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Η απάντηση του 48χρονου

«Είναι όλα ψέματα, είμαι αθώος», θα απαντήσει μέσα από το Live News ο δημοτικός υπάλληλος.

«Δεν έχω κάνει τίποτα, δεν έβαλα εγώ τις φωτιές. Ξεκίνησα να πάω στην αστυνομία για να καταθέσω και εκεί με συνέλαβαν. Εγώ άφηνα το αυτοκίνητό μου στο αμαξοστάσιο και έπειτα οδηγούσα πάντα το βανάκι του Δήμου και τα δρομολόγια όλα ήταν για να παίρνω και να αφήνω τα παιδιά στο σπίτι τους. Έχω καθαρό ποινικό μητρώο και έχω εργαστεί σε 8 Δήμους. Έχετε πιάσει τον λάθος άνθρωπο».

Την ίδια ώρα όμως, πηγές από τους αξιωματικούς που συνέλαβαν τον υπάλληλο θα πουν πως τώρα ο άντρας αλλάζει τη στάση του καθώς αρχικά είχε δεχτεί την ανάμειξή του.

«Είμαι εθισμένος στον τζόγο, κάθε φορά που έχανα έβαζα φωτιά», φέρεται να είχε υποστηρίξει αρχικά.

Ο άντρας, κατά τις Αρχές, όταν έχανε έριχνε πάνω σε ξερά χόρτα φλεγόμενα χαρτιά. Ο πατέρας του σε επικοινωνία του Live News θα υποστηρίζει πως όσα καταλογίζουν οι Αρχές είναι ψέματα.

Παράλληλα, συνελήφθη χτες για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση πλησίον του Ελληνοαμερικανικού Κολλεγίου Αθηνών(Λάτσειο), στον παράδρομο της Αττικής Οδού, στην Παλλήνη ένας 62χρονος αλλοδαπός ποδηλάτης.

Όσο για τον υπάλληλο απολογείται την Παρασκευή.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Ελλάδα στην «παγίδα» των Jet Streams: Θα ζήσουμε χειμώνα σαν τον ιστορικό χιονιά του 1987;

19:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ – Ριέκα: Συνοδεία Σαββίδη η αποστολή, βασικός ο Ντεσπόντοφ

19:34ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Οι 8 αντίπαλοι του Ολυμπιακού στη League Phase

19:27ΑΘΛΗΜΑΤΑ

US Open: Τρομερή Σάκκαρη στη Νέα Υόρκη - Επιβλητική πρόκριση στις «32»

19:23ΚΟΣΜΟΣ

Το χρονοντούλαπο της πριγκίπισσας Νταϊάνα: Ένα ταξίδι στη δεκαετία του ’90

19:16ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα LIVE: Δείτε όλα τα ενεργά μέτωπα

19:16ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Κομοτηνή - Μήνυμα του 112

19:12ΕΛΛΑΔΑ

Χαλίτ Γιουκάι: Νέα στοιχεία σοκ για τον θάνατο του Τούρκου επιχειρηματία - Είδαν τα συντρίμμια αλλά τον άφησαν να πνιγεί

19:10WHAT THE FACT

Αποκάλυψη βιβλικού μυστηρίου: Στο Ισραήλ εντοπίστηκε εργοστάσιο ηλικίας 5.500 ετών

19:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΝΔ: 9 fake news για το εργασιακό νομοσχέδιο

19:00ΚΟΣΜΟΣ

Στροβίλια: Το «στρατοδικείο» διέταξε αυτοψία και αναπαράσταση στην υπόθεση 5 Ελληνοκυπρίων

18:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λατινοπούλου για το τροχαίο ατύχημα: «Φορούσαμε ζώνη και η ζώνη σώζει ζωές»

18:51ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σαμσουνσπόρ - Παναθηναϊκός: Last dance για Ιωαννίδη - Η ενδεκάδα του Ρουί Βιτόρια

18:50ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Live streaming η κλήρωση του Champions League: Ο Ολυμπιακός μαθαίνει αντιπάλους στη League Phase

18:45ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Αγνώριστος ο Τζουντ Λο στον ρόλο του Βλαντιμίρ Πούτιν στην ταινία «Ο Μάγος του Κρεμλίνου»

18:40ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις για τον εμπρηστή δημοτικό υπάλληλο της Παλλήνης - Έβαζε φωτιές στα δρομολόγιά του

18:36ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Παραδόθηκε το πόρισμα της Πυροσβεστικής - Δεν υπάρχει καύσιμη ύλη στην εμπορική αμαξοστοιχία

18:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μπόνι και Κλάιντ στη Λαμία: Ζευγάρι κλέβει γυαλιά από κατάστημα οπτικών - Τι λέει ο ιδιοκτήτης στο Newsbomb - Βίντεο ντοκουμέντο

18:27ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γλυφάδα: Ντυνόταν αστυνομικός ο 24χρονος που συνελήφθη - Σχεδίαζε να ληστέψει επιχειρηματία

18:20ΚΟΣΜΟΣ

Ηλεκτρομαγνητικό όπλο καταστρέφει σμήνος drones σε δευτερόλεπτα - Το αμερικανικό υπερόπλο με το ελληνικό όνομα «Leonidas»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:52ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Ανακαλύφθηκε «δρόμος» προς το 99,999% των χρυσών αποθεμάτων της Γης αξίας 2,77 τρισεκατομμυρίων ευρώ

19:12ΕΛΛΑΔΑ

Χαλίτ Γιουκάι: Νέα στοιχεία σοκ για τον θάνατο του Τούρκου επιχειρηματία - Είδαν τα συντρίμμια αλλά τον άφησαν να πνιγεί

15:58ΕΛΛΑΔΑ

Καστοριά: Οι δραματικές στιγμές πριν την τραγωδία - «Πήραν το αμάξι της γιαγιάς...»

18:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μπόνι και Κλάιντ στη Λαμία: Ζευγάρι κλέβει γυαλιά από κατάστημα οπτικών - Τι λέει ο ιδιοκτήτης στο Newsbomb - Βίντεο ντοκουμέντο

18:20ΚΟΣΜΟΣ

Ηλεκτρομαγνητικό όπλο καταστρέφει σμήνος drones σε δευτερόλεπτα - Το αμερικανικό υπερόπλο με το ελληνικό όνομα «Leonidas»

19:34ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Οι 8 αντίπαλοι του Ολυμπιακού στη League Phase

10:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Επικίνδυνες καταιγίδες - Έρχεται κακοκαιρία από Ιταλία, πού θα «χτυπήσει»

17:08ΕΛΛΑΔΑ

Καμίνια: «Δεν έγινε και καμιά δολοφονία, πώς κάνετε έτσι» - Τι αναφέρει η μητέρα του 5χρονου που κλειδώθηκε στο μπαλκόνι

18:10ΕΛΛΑΔΑ

Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους Boeing 737 στο Άκτιο έπειτα από φωτιά στον ένα κινητήρα

16:29ΚΟΣΜΟΣ

Ο «Βιετναμέζος Χασάπης»: Βίντεο αποκεφαλισμού πωλείται μέσω Telegram στο dark net

19:16ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Κομοτηνή - Μήνυμα του 112

17:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόβλεψη Ζιακόπουλου - Πού θα «χτυπήσουν» καταιγίδες το Σαββατοκύριακο

18:36ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Παραδόθηκε το πόρισμα της Πυροσβεστικής - Δεν υπάρχει καύσιμη ύλη στην εμπορική αμαξοστοιχία

12:42ΚΟΣΜΟΣ

Ξαναγράφεται η Ιστορία της ανθρωπότητας: Επιστήμονες κατάφεραν να γυρίσουν πίσω στο χρόνο σωματίδιο

18:50ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Live streaming η κλήρωση του Champions League: Ο Ολυμπιακός μαθαίνει αντιπάλους στη League Phase

15:49ΚΟΣΜΟΣ

Αυτοκτονία εφήβου έπειτα από... κουβέντα με το ChatGPT: Αυτά είναι τα μηνύματα που αντάλλαξαν

12:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βγήκαν τα Καλογερομερομήνια - Πολύ δυσάρεστα νέα για τον χειμώνα

17:26ΕΛΛΑΔΑ

Ακυρώνονται όλα τα πανηγύρια στην Ικαρία

19:10WHAT THE FACT

Αποκάλυψη βιβλικού μυστηρίου: Στο Ισραήλ εντοπίστηκε εργοστάσιο ηλικίας 5.500 ετών

18:19ΚΟΣΜΟΣ

Έφοδος για κλεμμένο αριστούργημα Ναζί καταλήγει σε έκπληξη - Ο πίνακας «Portrait of a Lady» και η ιστορία του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ