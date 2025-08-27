Παλλήνη: Σπίρτα και 6 αναπτήρες βρέθηκαν στο αυτοκίνητο του πυρομανούς – Αντιμέτωπος με κακούργημα

Αντιμέτωπος με κατηγορία σε βαθμό κακουργήματος για εμπρησμό οδηγήθηκε στα δικαστήρια ο δημοτικός υπάλληλος που συνελήφθη ως υπαίτιος για τέσσερις εμπρησμούς στην περιοχή της Παλλήνης το διάστημα από τον Ιούνιο μέχρι τον Αύγουστο.

Ο άνδρας 48 ετών έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή 30 Αυγούστου, ενώ, τα στοιχεία που φέρνει στο «φως» ο ALPHA είναι αποκαλυπτικά.

Επί δύο μήνες, τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εμπρησμών του Πυροσβεστικού Σώματος ακολουθούσαν τα ίχνη του, προκειμένου να τον «τσακώσουν» εν ώρα υπηρεσίας.

Ο κατηγορούμενος εργαζόταν ως οδηγός στο Δήμο Παλλήνης και μετέφερε παιδιά με αναπηρία σε κέντρο αποκατάστασης της περιοχής, χρησιμοποιώντας ένα λευκό βαν. Άφηνε τα παιδιά στο κέντρο περίπου στις 14:00 και στη συνέχεια φέρεται να πήγαινε με το ίδιο όχημα σε οικόπεδα, περιφραγμένα ή μη και να βάζει φωτιές. Γύρω στις 20:00 επέστρεφε σαν να μην τρέχει τίποτα, για να παραλάβει τα παιδιά.

Μέσα στο όχημα βρέθηκαν κουτί με σπίρτα και 6 αναπτήρες, ενώ, φωτογραφίες που αποκαλύπτει ο ALPHA τον τοποθετούν σε εστίες πυρκαγιάς λίγο αφότου οι καπνοί έχουν εξαπλωθεί.

Οι πυρκαγιές για τις οποίες κατηγορείται, σημειώθηκαν στις 18 και 19 Ιουνίου και στις 14 Ιουλίου, σε ακτίνα περίπου 200 μέτρων, κοντά στο μουσικό Γυμνάσιο αλλά και στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης ΑμεΑ και δομή ψυχικής υγείας για ανήλικους και έφηβους της περιοχής.

