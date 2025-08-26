Παλλήνη: Συνελήφθη άνδρας για τέσσερις εμπρησμούς

Συνελήφθη, σήμερα 26 Αυγούστου 2025, από Αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκληματών Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) ημεδαπός, σε εκτέλεση εντάλματος σύλληψης, ως υπαίτιος πρόκλησης τεσσάρων (4) πυρκαγιών, πλησίον δασικής έκτασης, από πρόθεση και κατ’ εξακολούθηση και συγκεκριμένα στις 18 και 19 Ιουνίου 2025 καθώς και δύο (2) ακόμη πυρκαγιές στις 14 Ιουλίου 2025, στην Παλλήνη Αττικής.

Ο ανωτέρω θα οδηγηθεί αύριο Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025, ενώπιον της αρμόδιας Ανακριτικής αρχής.