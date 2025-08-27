Παλλήνη: Υπάλληλος του δήμου άφηνε ΑμεΑ σε δομή και μετά έβαζε φωτιές

Άφηνε νωρίς το μεσημέρι τα παιδιά σε κέντρο αποκατάστασης και μεταξύ 16:00 και 19:00 φέρεται να έβαζε φωτιές...

Παλλήνη: Υπάλληλος του δήμου άφηνε ΑμεΑ σε δομή και μετά έβαζε φωτιές
Νέα δεδομένα έρχονται στο φως της δημοσιότητας αναφορικά με την δράση του 48χρονου υπάλληλου του δήμου Παλλήνης, ο οποίος έχει συλληφθεί κατηγορούμενος για τέσσερις εμπρησμούς.

Ο κατηγορούμενος εργαζόταν ως οδηγός στο δήμο Παλλήνης και μετέφερε παιδιά με αναπηρία σε κέντρο αποκατάστασης της περιοχής, χρησιμοποιώντας ένα λευκό βαν. Άφηνε τα παιδιά στο κέντρο περίπου στις 14:00 και στη συνέχεια φέρεται να πήγαινε με το ίδιο όχημα σε οικόπεδα, περιφραγμένα ή μη και να βάζει φωτιές. Έπειτα, γύρω στις 20:00 επέστρεφε σαν να μην τρέχει τίποτα για να παραλάβει τα παιδιά.

Η σύλληψή του έγινε κατόπιν εντάλματος της τακτικής ανακρίτριας του 3ου Τμήματος Πρωτοδικείου Αθηνών, μετά από έρευνα διάρκειας δύο και πλέον μηνών, που διεξήγαγε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.). Η δικογραφία έχει ήδη διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Ποινικής Δίωξης, με τον κατηγορούμενο να βαρύνεται με την κατηγορία του εμπρησμού από πρόθεση κατ’ εξακολούθηση, σε μικρή απόσταση από δασική έκταση.

Κοντά σε σχολεία και δομές ΑμεΑ οι φωτιές που έβαζε ο 48χρονος

Ο 48χρονος που κατηγορείται για τους εμπρησμούς, φαίνεται πως ακολουθούσε συγκεκριμένο μοτίβο στη δράση του, καθώς οι φωτιές σημειώνονταν απογευματινές ώρες από τις 4 μέχρι τις 7 σε οικόπεδα. Χρησιμοποιούσε αναπτήρα ή φλεγόμενα αντικείμενα όπως κομμάτια υφάσματος ή χαρτιά.

Οι πυρκαγιές για τις οποίες κατηγορείται σημειώθηκαν στις 18 και 19 Ιουνίου και στις 14 Ιουλίου, σε ακτίνα περίπου 200 μέτρων, κοντά στο μουσικό Γυμνάσιο αλλά και στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης ΑμεΑ και δομή ψυχικής υγείας για ανήλικους και έφηβους της περιοχής.

Παλλήνη: Υπάλληλος του δήμου άφηνε ΑμεΑ σε δομή και μετά έβαζε φωτιές

