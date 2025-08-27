Παλλήνη: Προθεσμία για την Παρασκευή πήρε ο 48χρονος που κατηγορείται για τέσσερις εμπρησμούς

Προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή 30 Αυγούστου έλαβε ο 48χρονος εμπρηστής της Παλλήνης, ο μόνιμος δημοτικός υπάλληλος που συνελήφθη την Τρίτη 26 Αυγούστου και κατηγορείται πως προκάλεσε τέσσερις πυρκαγιές στην ευρύτερη περιοχή το διάστημα από τον Ιούνιο μέχρι τον Αύγουστο.

Ο κατηγορούμενος πέρασε το πρωί της Τετάρτης το κατώφλι του δικαστηρίου της πρώην σχολής Ευελπίδων. Σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για εμπρησμό από πρόθεση κατ' εξακολούθηση σε μικρή απόσταση από δασική έκταση και μετά την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης θα περάσει την πόρτα του γραφείου της Ανακρίτριας προκειμένου να απολογηθεί για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει.

Υπενθυμίζεται ότι ο 48χρονος συνελήφθη κατόπιν εντάλματος σύλληψης που εξέδωσε η 3η Τακτική Ανακρίτρια του Πρωτοδικείου Αθηνών μετά από μια συστηματική έρευνα που πραγματοποιήσαν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού το τελευταίο δίμηνο.