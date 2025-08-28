Παλλήνη: «Κάθε φορά που έχανα, έβαζα φωτιά» - Εθισμένος στον τζόγο δήλωνε ο δημοτικός υπάλληλος

Ενώπιον των Αρχών ο δημοτικός υπάλληλος Παλλήνης που συνελήφθη με την κατηγορία των εμπρησμών

Δημοτικός υπάλληλος στο δήμο Παλλήνης συνελήφθη με την κατηγορία ότι έβαλε τέσσερις φωτιές από τον Ιούνιο έως τον Αύγουστο.

Ο κατηγορούμενος, μόνιμος υπάλληλος που μετέφερε παιδιά με ειδικές ανάγκες σε κοινωνική δομή του Δήμου, φέρεται να έκανε τους εμπρησμούς ενώ είχε υπηρεσία, χρησιμοποιώντας μάλιστα το υπηρεσιακό όχημα.

Ο δημοτικός υπάλληλος, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, υποστήριξε ότι ήταν εθισμένος στον τζόγο και κάθε φορά που έχανε έβαζε μια φωτιά.

Σύμφωνα με την έρευνα, οι τέσσερις πυρκαγιές δείχνουν ότι ο δράστης ενεργούσε με τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή, οι φωτιές ξεσπούσαν κυρίως το απόγευμα μεταξύ 15:58 και 19:17, σε απερίφρακτους ή περιφραγμένους οικοπεδικούς χώρους.

Ο δράστης, κινούμενος με όχημα κοντά στα σημεία, έβαζε φωτιά σε ξηρά χόρτα είτε με χρήση αναπτήρα είτε εκτοξεύοντας φλεγόμενα αντικείμενα, όπως χαρτί ή ύφασμα.

Οι πυρκαγιές είχαν σημειωθεί στις 18 και 19 Ιουνίου 2025, καθώς και στις 14 Ιουλίου 2025, σε μια ακτίνα περίπου 200 μέτρων. Τα σημεία βρίσκονταν κοντά στο Μουσικό Γυμνάσιο Παλλήνης, στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ) ΑμεΑ Παλλήνης και στη δομή ψυχικής υγείας ανηλίκων και εφήβων (Κο.Κε.Ψ.Υ.Π.Ε.).

Σε βάρος του είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για εμπρησμό από πρόθεση κατ' εξακολούθηση, από τον οποίο θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για ανθρώπινη ζωή ή πράγματα.

Το ένταλμα εκδόθηκε μετά τα στοιχεία που προσκόμισαν στις δικαστικές αρχές έπειτα από έρευνα που πραγματοποίησαν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού το τελευταίο δίμηνο.