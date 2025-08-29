Προφυλακιστέος ο δημοτικός υπάλληλος για τους εμπρησμούς στην Παλλήνη

Το δρόμο για τη φυλακή πήρε μετά την απολογία του ο δημοτικός υπάλληλος που κατηγορείται για τις φωτιές στην Παλληνη.



Ο 48χρονος αρνήθηκε κατηγορηματικά τις κατηγορίες που του αποδίδονται, κατά την απολογία του ενώπιον των αρχών. «Δεν έχω καμία εμπλοκή με τις πυρκαγιές. Ουδέποτε παραδέχθηκα κάτι τέτοιο. Κλήθηκα για μια απλή κατάθεση και κατέληξα συλληφθείς, παρότι από την έρευνα στην τσάντα μου και στο βαν δεν βρέθηκε τίποτα επιλήψιμο. Σε κανένα βίντεο δεν εμφανίζομαι να βάζω φωτιά», υποστήριξε χαρακτηριστικά.



Αιτιολόγησε μάλιστα την εμπλοκή του στην υπόθεση στο γεγονός ότι το όχημά του καταγράφηκε να περνά επανειλημμένα από την περιοχή που εκδηλώθηκε πυρκαγιά. «Επειδή είδαν πολλές φορές το βανάκι μου εκεί, με θεώρησαν ύποπτο. Δεν υπάρχει όμως καμία μαρτυρία που να με ενοχοποιεί. Κανείς δεν είπε ότι με είδε να βάζω φωτιά ή να πετάω κάτι», τόνισε ο κατηγορούμενος.



Από την πλευρά του, ο συνήγορός του, Λευτέρης Κωνσταντινίδης, απέρριψε και τον ισχυρισμό περί εθισμού στον τζόγο. «Ο εντολέας μου δεν έχει δηλώσει ποτέ σε κανέναν ότι είναι εθισμένος στα τυχερά παιχνίδια. Αν υπήρχε τέτοιο ζήτημα, θα είχε αποτυπωθεί στις γνωματεύσεις του ψυχιάτρου και του παθολόγου που τον εξέτασαν στις αρχές Αυγούστου λόγω της εργασίας του», ανέφερε ο κ. Κωνσταντινίδης.

