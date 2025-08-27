Συνελήφθη 62χρονος ποδηλάτης για τη φωτιά στην Παιανία - Προσπάθησε να κρύψει τον αναπτήρα του

Συνελήφθη σήμερα, 27 Αυγούστου 2025, στο πλαίσιο του αυτοφώρου, 62χρονος αλλοδαπός από αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.

Ο άνδρας κατηγορείται για εμπρησμό από πρόθεση, αναφορικά με τη χθεσινή πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση πλησίον του Ελληνοαμερικανικού Κολλεγίου Αθηνών (Λάτσειο), στον παράδρομο της Αττικής Οδού, στην Παιανία - Κάντζα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο δράστης κινούνταν με ποδήλατο τύπου mountain bike και έθεσε τη φωτιά χρησιμοποιώντας αναπτήρα.

Στη συνέχεια προσπάθησε να αποκρύψει σακίδιο πλάτης που έφερε, το οποίο εντοπίστηκε από τις Αρχές.

Η άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων χθες το απόγευμα οδήγησε στον γρήγορο περιορισμό της πυρκαγιάς, πριν αυτή απειλήσει κατοικίες και γειτονικές εκτάσεις.