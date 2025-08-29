Εμπρηστής της Παλλήνης: Έφτασε στον ανακριτή για να απολογηθεί

Ο κατηγορούμενος φέρεται να έκανε τους εμπρησμούς ενώ είχε υπηρεσία 

Εμπρηστής της Παλλήνης: Έφτασε στον ανακριτή για να απολογηθεί
Λίγο πριν τις 11:30 πέρασε το κατώφλι του ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί ο εμπρηστής, δημόσιος υπάλληλος της Παλλήνης που όχι μόνο παραδέχθηκε πως έβαζε φωτιές από πρόθεση αλλά απέδωσε τις πράξεις του στον εθισμό του στον τζόγο.

Ο κατηγορούμενος, μόνιμος υπάλληλος που μετέφερε παιδιά με ειδικές ανάγκες σε κοινωνική δομή του Δήμου, φέρεται να έκανε τους εμπρησμούς ενώ είχε υπηρεσία, χρησιμοποιώντας μάλιστα το υπηρεσιακό όχημα.

Ο «φανερός» εμπρηστής της Παλλήνης

Κινούνταν με το βαν που ήταν ευδιάκριτο στους κατοίκους. Έβαζε φωτιές κοντά στις δομές που ήταν τα δρομολόγια του. Οι πυρκαγιές εκδηλώνονταν σε συγκεκριμένες ώρες, από 15:58 – 19:17.

Οι χρόνοι είναι συμβατοί με τις ώρες που άφηνε και έπαιρνε τα παιδιά από δημιουργικές ασχολίες.

Σε αυτό τον χάρτη βλέπουμε τα σημεία που άφηνε μικρά παιδιά με το βαν του Δήμου.

Τα σημεία είναι το Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας Παιδιού & Εφήβου στην Λεωφόρο Μαραθώνος, το Πειραματικό Μουσικό Λύκειο και Γυμνάσιο και το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης παραδίπλα. Όλα είναι δίπλα στα σημεία που μπήκαν και πυρκαγιές.

Κατηγορείται πως έκανε δρομολόγια για τον Δήμο και έβαζε, σύμφωνα με τις κατηγορίες, φωτιές.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η σύμβασή του ανανεώθηκε πέρσι τον Αύγουστο για το διάστημα 1/9/24 έως 31/8/25 και μάλιστα στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης: «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης 2024-2025».

Ο δημοτικός υπάλληλος, σύμφωνα με τον δήμαρχο, ήταν συμβασιούχος στον Δήμο από τον Δεκέμβριο του 2019, δηλαδή ήταν για 6 χρόνια στον Δήμο.

«Καταδικάζουμε απερίφραστα και με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο κάθε εγκληματική ενέργεια εμπρησμού. Η είδηση ότι υπάλληλος του Δήμου Παλλήνης φέρεται να εμπλέκεται σε πράξεις εμπρησμού αποτελεί ένα βαρύ πλήγμα για όλους μας. Ως Δημοτική Αρχή, δηλώνουμε με σαφήνεια ότι σεβόμαστε απολύτως τη Δικαιοσύνη και αναμένουμε την οριστική κρίση των αρμόδιων αρχών».

Παρότι τα έγγραφα μιλούν για συμβασιούχο, ο πατέρας του λέει πως ήταν μόνιμος υπάλληλος. Η αντίφαση κάνει κανέναν να αναρωτηθεί αν ο γιος είχε πει στον πατέρα κάτι που δεν ισχύει και γιατί μπορεί να έκανε κάτι τέτοιο. Ο ίδιος θα πει και πως ο γιος του δούλευε απογεύματα δηλαδή τις ώρες που έμπαιναν οι φωτιές.

«Το βανάκι αυτό το οδηγούν και άλλοι, δουλεύει μόνο απογεύματα, οικογενειάρχης είναι, ήταν χρόνια που έχει μονιμοποιηθεί στον δήμο Παλλήνης».

Πάντως και η ανακοίνωση του Δήμου τονίζει πως εργαζόταν ως οδηγός με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Η απάντηση του 48χρονου

«Είναι όλα ψέματα, είμαι αθώος», θα απαντήσει μέσα από το Live News ο δημοτικός υπάλληλος.

«Δεν έχω κάνει τίποτα, δεν έβαλα εγώ τις φωτιές. Ξεκίνησα να πάω στην αστυνομία για να καταθέσω και εκεί με συνέλαβαν. Εγώ άφηνα το αυτοκίνητό μου στο αμαξοστάσιο και έπειτα οδηγούσα πάντα το βανάκι του Δήμου και τα δρομολόγια όλα ήταν για να παίρνω και να αφήνω τα παιδιά στο σπίτι τους. Έχω καθαρό ποινικό μητρώο και έχω εργαστεί σε 8 Δήμους. Έχετε πιάσει τον λάθος άνθρωπο».

Την ίδια ώρα όμως, πηγές από τους αξιωματικούς που συνέλαβαν τον υπάλληλο θα πουν πως τώρα ο άντρας αλλάζει τη στάση του καθώς αρχικά είχε δεχτεί την ανάμειξή του.

«Είμαι εθισμένος στον τζόγο, κάθε φορά που έχανα έβαζα φωτιά», φέρεται να είχε υποστηρίξει αρχικά.

Ο άντρας, κατά τις Αρχές, όταν έχανε έριχνε πάνω σε ξερά χόρτα φλεγόμενα χαρτιά. Ο πατέρας του σε επικοινωνία του Live News θα υποστηρίζει πως όσα καταλογίζουν οι Αρχές είναι ψέματα.

Παράλληλα, συνελήφθη χτες για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση πλησίον του Ελληνοαμερικανικού Κολλεγίου Αθηνών(Λάτσειο), στον παράδρομο της Αττικής Οδού, στην Παλλήνη ένας 62χρονος αλλοδαπός ποδηλάτης.

Όσο για τον υπάλληλο απολογείται την Παρασκευή.

