Μάνδρα: Ομόφωνα αθώοι για δεύτερη φορά η πρώην δήμαρχος και δύο ακόμα κατηγορούμενοι

Ομόφωνα αθώους κήρυξε τους τρεις κατηγορούμενους για τους 25 θανάτους στην τραγωδία της Μάνδρας το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Αθηνών.

Η πρόεδρος του δικαστηρίου, ανακοινώνοντας την απόφαση, ανέφερε το νομικό επιχείρημα ότι υπάρχει έλλειψη «αιτιώδους συνδέσμου» ανάμεσα στις πράξεις που έκαναν οι κατηγορούμενοι και στους θανάτους των θυμάτων.

Κατηγορούμενοι ήταν οι τότε δήμαρχος Μάνδρας, ο προϊστάμενος της υπηρεσίας δόμησης Ελευσίνας και η αναπληρώτρια προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής.

Το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Αθηνών, μετά την αναίρεση της προηγούμενης απόφασης του εφετείου από τον Άρειο Πάγο, δίκασε εκ νέου την υπόθεση για τον θάνατο 25 πολιτών στην περιοχή της Μάνδρας και της Νέας Περάμου, το 2017.

Το δικαστήριο ξεκίνησε τις συνεδριάσεις του στις 2 Ιουλίου και προχώρησε σε μια διαδικασία «fast track», καθώς τον ερχόμενο Νοέμβριο επέρχεται παραγραφή της υπόθεσης.

Η εισαγγελική πρόταση

Δύο ημέρες νωρίτερα η εισαγγελέα της έδρες είχε προτείνει την ενοχή δύο κατηγορουμένων για εννέα από τους 25 θανάτους.

Συγκεκριμένα, η εισαγγελέας ζήτησε την ενοχή του πρώην προϊσταμένου της Υπηρεσίας Δόμησης Ελευσίνας και της αναπληρώτριας προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, για εννέα περιπτώσεις θανάτων που επήλθαν μέσα στον αστικό ιστό της Μάνδρας. Η πρόταση αφορούσε , για τον πρώτο, την παράλειψη ελέγχου και κατεδάφισης των αυθαίρετων κατασκευών μέσα στα ρέματα της περιοχής, και για τη δεύτερη, τον ελλιπή καθαρισμό και την ανεπαρκή αστυνόμευση των ρεμάτων.

Η εισαγγελέας πρότεινε την απαλλαγή τους για τους υπόλοιπους 16 θανάτους, με το σκεπτικό ότι οι παραλείψεις τους δεν επηρέασαν τα συγκεκριμένα περιστατικά. Μερικά από τα θύματα αυτά ηταν κυνηγοί που βρίσκονταν στο βουνό, ενώ άλλοι έχασαν τη ζωή τους στην εθνική οδό.

Αντίθετα, για την τότε δήμαρχο Μάνδρας, η εισαγγελέας πρότεινε την αθώωση για όλες τις 25 περιπτώσεις θανάτων.