Περού: Δύτης έχει «φυσαλίδες αζώτου» στο σώμα εδώ και 11 χρόνια – «Ζω σαν φουσκωμένο μπαλόνι»

Η ζωή ενός δύτη από το Περού αποτελεί μία περιπέτεια. Για περισσότερα από 10 χρόνια, ο Αλεχάντρο «Γουίλι» Ράμος Μαρτίνες προσπαθεί να απαλλαγεί από τις «φυσαλίδες αζώτου» που σχηματίστηκαν κάτω από το δέρμα του όταν αναδύθηκε πολύ γρήγορα από τα βάθη της θάλασσας.

Η περίπτωση έχει χαρακτηριστεί ως μία από τις πλέον ασυνήθιστες στην ιστορία της καταδυτικής ιατρικής.

Το 2013, ενώ βούτηξε σε βάθος άνω των 30 μέτρων ανοιχτά του Πίσκο στο Περού αναζητώντας ψάρια, διερχόμενη βάρκα έκοψε τον σωλήνα οξυγόνου του. Αναγκάστηκε να ανέβει άμεσα στην επιφάνεια, κάτι που οδήγησε στον σχηματισμό τεράστιων φυσαλίδων αζώτου στο στέρνο και τα χέρια του, μία κατάσταση γνωστή και ως «νόσος αποσυμπίεσης».

Όταν η ιστορία του έγινε γνωστή το 2017, οι γιατροί κατάφεραν τότε να απομακρύνουν μόνο το 30% των φυσαλίδων μέσω οξυγονοθεραπείας σε ειδικό πιεστικό θάλαμο. Παρά την αρχική αισιοδοξία, ο Αλεχάντρο, ο μόνος άνθρωπος στον κόσμο με τέτοιου είδους παραμόρφωση από αποσυμπίεση, παραμένει χωρίς ουσιαστική θεραπεία.

Οι μύες του έχουν παραμορφωθεί, με το ένα μπράτσο του να έχει φτάσει σε περίμετρο περίπου 62 εκατοστά και το άλλο σε 72. Οι φυσαλίδες αζώτου έχουν κολλήσει στους μύες και τα ζωτικά του όργανα, με αποτέλεσμα η χειρουργική επέμβαση να κρίνεται επικίνδυνη.

Ο «Γουίλι» περιγράφει ότι πολλές φορές ένιωσε σαν να κυκλοφορεί ως φουσκωμένο μπαλόνι λόγω της παραμόρφωσης. Η καθημερινότητα είναι δύσκολη, αλλά επιμένει να διατηρεί ψυχραιμία και πίστη. «Σώθηκα από θαύμα, ευχαριστώ τον Θεό. Είμαι παραμορφωμένος, αλλά ζωντανός», τόνισε μιλώντας στο BBC, εξηγώντας πως πέρασε περίοδο κατάθλιψης επειδή ένιωθε τα βλέμματα λύπησης, αλλά κατάφερε να την ξεπεράσει.

Ακόμη, αποκαλύπτει πως δεν έχει χάσει την αγάπη του για τη θάλασσα. «Θέλω να επιστρέψω στις καταδύσεις, αν γίνεται. Το λάτρευα, ήταν και δουλειά και χόμπι. Ίσως πήγα πολύ βαθιά γιατί δεν φοβόμουν. Για εμένα ήταν περιπέτεια, αλλά τη θάλασσα πρέπει να τη σέβεσαι», επισημαίνει.