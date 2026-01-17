FBI: Συνέλαβε έναν από τους «10 πιο καταζητούμενους» φυγάδες, 9 χρόνια μετά τη δολοφονία

Τη σύλληψη ενός από τους δέκα πιο καταζητούμενους φυγάδες από το 2017 ανακοίνωσε το Σάββατο το FBI.

Ο Αλεχάντρο Καστίγιο συνελήφθη στο Μεξικό την Παρασκευή. Καταζητούνταν για τη δολοφονία της πρώην συναδέλφου του, της 23χρονης «Σάντι» Λι Λε, το 2016 στο Σάρλοτ της Βόρειας Καρολίνας.

Ο Καστίγιο κρατείται στο Μεξικό και αναμένει την έκδοσή του στη Βόρεια Καρολίνα.

«Το FBI και οι συνεργάτες μας εργάστηκαν ακούραστα για να βρουν και να συλλάβουν τον Άλεξ Καστίγιο. Για περισσότερα από εννέα χρόνια, ζούσε μια φυσιολογική ζωή, πιθανώς πιστεύοντας ότι δεν θα συλληφθεί ποτέ, αλλά οι έμπειροι ερευνητές μας δεν εγκατέλειψαν ποτέ το κυνήγι της δικαιοσύνης», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο ειδικός πράκτορας του FBI στο Σάρλοτ, Τζέιμς Κ. Μπάρνακλ Τζούνιορ.

Ο Καστίγιο προφανώς χρωστούσε στη Σάντι 1.000 δολάρια και εκείνη εξαφανίστηκε αφού συμφώνησε να συναντηθεί μαζί του σε ένα βενζινάδικο. Οι αρχές αργότερα βρήκαν το όχημά της στο Φοίνιξ.

Ο Καστίγιο προστέθηκε στη λίστα του FBI με τους «Δέκα πιο καταζητούμενους φυγάδες» τον Οκτώβριο του 2017.

Άλλα δύο άτομα κατηγορήθηκαν για τη δολοφονία το 2017.

Η Άμμια Φίστερ, η οποία αρχικά είχε καταχωρηθεί ως αγνοούμενη, παραδόθηκε στις αρχές το 2017 και εκδόθηκε από το Μεξικό στη Βόρεια Καρολίνα.

Το τηλεοπτικό δίκτυο WTXF-TV ανέφερε ότι η Φίστερ αντιμετωπίζει διάφορες κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων κατηγοριών για συνέργεια που σχετίζονται με τη δολοφονία.

Ένα τρίτο άτομο, ο Φελίπε Ουλόα, κατηγορήθηκε για συνέργεια στη δολοφονία.