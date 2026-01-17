Μητσοτάκης από Μαρούσι: «Πρόσω ολοταχώς» στις μεγάλες αλλαγές και μεταρρυθμίσεις

«Πρόσω ολοταχώς» στις μεγάλες αλλαγές και μεταρρυθμίσεις που χρειάζεται η χώρα, ήταν το μήνυμα που έστειλε εκ νέου σήμερα το πρωί από το Μαρούσι ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε την αγορά της περιοχής και συνομίλησε με πολίτες και καταστηματάρχες. Ειδικά για την καθημερινή μάχη με την ακρίβεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς με περικοπές φόρων.

Συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με πολίτες στο Μαρούσι. Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026 Eurokinissi

«Η ΝΔ ειναι η μόνη πολιτική δύναμη που εγγυάται σταθερότητα, σιγουριά και ασφάλεια στη χώρα», ανέφερε μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός.

Νωρίτερα σε συνέντευξή του στον Alpha είχε πει επίσης για την ακρίβεια: «Γίνεται λόγος για το μοσχάρι. Έχει αυξηθεί παγκόσμια η τιμή του. Το να πει κανείς φταίει η κυβέρνηση… Έχει σημασία να δούμε πού μπορούμε να παρέμβουμε και πού όχι».