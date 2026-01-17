Ανησυχία για τον Αλβέρτο του Μονακό - Η ουλή στο μάγουλο και οι εξηγήσεις του Παλατιού

Σε χειρουργική επέμβαση υπεβλήθη ο Αλβέρτος του Μονακό και το παλάτι έσπευσε να καθησυχάσει τις ανησυχίες κάνοντας λόγο για θεραπεία καλοήθους παθολογίας, σε μία προσπάθεια να ανακόψει ενδεχόμενο κύμα κακόβουλων σχολίων και θεωριών για την υγεία του, όπως είχε συμβεί στην περίπτωση της Κέιτ Μίντλετον όταν ανακοίνωσε ότι πάσχει από καρκίνο.

«Το Πριγκιπικό Παλάτι αναφέρει ότι, ως μέρος μιας συνήθους δερματολογικής παρακολούθησης, ο πρίγκιπας Αλβέρτος Β' υποβλήθηκε σε προγραμματισμένη, σύντομη ιατρική διαδικασία στο τριχωτό της κεφαλής και στο πρόσωπό του για τη θεραπεία μιας καλοήθους πάθησης», ανέφερε η δήλωση.

«Η διαδικασία απαιτούσε μερικά ράμματα. Το πρόγραμμα δραστηριοτήτων του Κυρίαρχου Πρίγκιπα συνεχίζεται κανονικά».

Λίγες ώρες μετά, ο Αλβέρτος κατά την επίσκεψή του στο Βατικανό, όπου συναντήθηκε με τον Πάπα Λέοντα, εμφανίστηκε με μία βαθιά ουλή στο μάγουλο.

Ο Πάπας Λέων του έδωσε ένα αντίγραφο από το μήνυμά του για την Παγκόσμια Ημέρα της Ειρήνη και ένα βιβλίο που στεγάζεται στο Αποστολικό Παλάτι. Σε αντάλλαγμα, ο Αλβέρτος του χάρισε ένα αντίτυπο από τις Εξομολογήσεις του Αγίου Αυγουστίνου.