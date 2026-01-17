Τούρκος απόστρατος για φρεγάτα «Κίμων» και Αιγαίο: Η Γαλάζια Πατρίδα προστατεύεται με δράση

Ο αντιναύαρχος ε.α. Τζεμ Γκιουρντενίζ ισχυρίστηκε ότι η μόνη γλώσσα που καταλαβαίνει η Ελλάδα στο Αιγαίο και στην ανατολική Μεσόγειο είναι η επίδειξη παρουσίας και αποτροπής

Τούρκος απόστρατος για φρεγάτα «Κίμων» και Αιγαίο: Η Γαλάζια Πατρίδα προστατεύεται με δράση
Επιβεβαιώθηκε για μια ακόμη φορά η ενόχληση των Τούρκων για την φρεγάτα «Κίμων» και τις πολυποίκιλες δυνατότητές της.

Μετά τα τουρκικά δημοσιεύματα που μιλούσαν ακόμη και για «στρατιωτική κλιμάκωση» ο απόστρατος Τούρκος αντιναύαρχος Τζεμ Γκιουρντενίζ, εκ των εμπνευστών του δόγματος της «Γαλάζιας Πατρίδας» αξιολόγησε τις εξελίξεις στη Μεσόγειο.

Αντιπαραθέτει τις τουρκικές δυνάμεις σε αντιστοιχία με την φρεγάτα «Κίμων» κάνοντας λόγο για την η Τουρκική Ναυτική Δύναμη Anadolu.

Επιπλέον κρίνει ότι υπάρχει κενό εξουσίας στο Αιγαίο και τονίζει ότι: η Γαλάζια Πατρίδα προστατεύεται όχι με ρητορική, αλλά με *δράση*. Η μόνη γλώσσα που καταλαβαίνει η Ελλάδα στο Αιγαίο και στην ανατολική Μεσόγειο είναι η επίδειξη παρουσίας και αποτροπής.

Αναλυτικά αναφέρει:

Η Ελλάδα παρέδωσε στο ναυτικό της τη νέα φρεγάτα κλάσης Belharra Κίμων, την οποία παρέλαβε από τη Γαλλία στις 15 Ιανουαρίου.

Την ίδια ημέρα, η Τουρκία ανακοίνωσε ότι η Τουρκική Ναυτική Δύναμη Anadolu —που αποτελείται από το αμφίβιο πλοίο TCG Anadolu, το πλοίο υποστήριξης ανοικτής θάλασσας TCG Derya, τη φρεγάτα TCG Istanbul, την κορβέτα TCG Kınalıada, 1 Τάγμα Αμφίβιων Πεζοναυτών και τις ομάδες SAT/SAS της χώρας μας — θα επιχειρήσει υπό τη διοίκηση του ΝΑΤΟ στη Μεσόγειο, τον Ατλαντικό Ωκεανό, τη Βόρεια Θάλασσα και τη Βαλτική Θάλασσα μεταξύ 20 Ιανουαρίου και 16 Απριλίου.

Μία ημέρα αργότερα, στις 16 Ιανουαρίου, ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών Γεραπετρίτης δήλωσε σε ομιλία του στο κοινοβούλιο ότι αναμένεται επέκταση των χωρικών υδάτων της Ελλάδας και συνέχισε ως εξής:
«Σήμερα, η κυριαρχία μας στο Αιγαίο Πέλαγος εκτείνεται σε έξι ναυτικά μίλια... Όπως υπάρχει συμφωνία με την Αίγυπτο και όπως υπάρχει συμφωνία με την Ιταλία, θα γίνει επίσης ένα βήμα προς την επέκταση των χωρικών υδάτων (περαιτέρω)».

Αυτές οι εξελίξεις δεν είναι τυχαίες και είναι αλληλένδετες. Η αντίληψη για ένα κενό εξουσίας στο Αιγαίο ενθαρρύνει την Αθήνα. Όπως έχουμε τονίσει από την αρχή, η Γαλάζια Πατρίδα προστατεύεται όχι με ρητορική, αλλά με *δράση*. Η μόνη γλώσσα που καταλαβαίνει η Ελλάδα στο Αιγαίο και στην ανατολική Μεσόγειο είναι η επίδειξη παρουσίας και αποτροπής.

Σύμφωνα με τα εθνικά μας συμφέροντα ασφαλείας, η αποστολή του ΝΑΤΟ της Ομάδας Εργασίας Anadolu θα πρέπει να ακυρωθεί παράλληλα με την εξελισσόμενη επείγουσα παγκόσμια συγκυρία, και τα πλοία μας θα πρέπει να παραμείνουν υπό εθνικό έλεγχο.

Επιπλέον, το Υπουργείο Εξωτερικών μας πρέπει να απαντήσει με τον πιο έντονο τρόπο σε αυτή την ανεύθυνη δήλωση του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών.

Τι ανέφερε σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης

«Η ημερομηνία για συνάντηση με τον Ερντογάν δεν έχει κλειδώσει, ευελπιστούμε στο πρώτο δεκαπενθήμερο. Ο καθένας έχει διαφορετική οπτική το τι πρέπει να λύσουμε», ανέφερε σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Alpha.

Για την φρεγάτα «Κίμων» σχολίασε: «Ήταν μια μέρα ελπίδας και αυτοπεποίθησης, ήταν η πρώτη από τις 4 φρεγάτες. Μια προβολή ισχύος και αυτοπεποίθησης. Αποκτήθηκε από το υστέρημα του ελληνικού λαού για να είμαστε ασφαλείς. Οι επενδύσεις στην Άμυνα γίνονται για να προβάλλουμε την αποτρεπτική μας ισχύ. Οι Ένοπλες Δυνάμεις σήμερα δεν έχουν καμία σχέση με το 2019, όπως τις παραλάβαμε. Υπάρχει και αλλαγή φιλοσοφίας για τα στελέχη των Ε.Δ. Μου έκανε εντύπωση στον «Κίμωνα» οι νέοι»

