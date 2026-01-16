Παναγιωτόπουλος στο Newsbomb για φρεγάτα «ΚΙΜΩΝ»: Η πιο σημαντική ενίσχυση για το Πολεμικό Ναυτικό

Ο «ΚΙΜΩΝ» εντάσσεται στη Δομή και στον επιχειρησιακό σχεδιασμό του Πολεμικού Ναυτικού με δόξα και τιμή

Παναγιωτόπουλος στο Newsbomb για φρεγάτα «ΚΙΜΩΝ»: Η πιο σημαντική ενίσχυση για το Πολεμικό Ναυτικό
Μια νέα σελίδα στην ιστορία των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και ειδικότερα στο Πολεμικό Ναυτικό γράφτηκε χθες, με την εν πλω υποδοχή, από την πολιτειακή, πολιτική και στρατιωτική ηγεσία, της πρώτης ελληνικές φρεγάτας Belharra και την ένταξή της στο Στόλο.

«Χθες ήταν μια ιστορική ημέρα διότι παρελήφθη η πρώτη Φρεγάτα Belharra έπειτα από μια μακρά περίοδο διαβουλεύσεων, εκτιμήσεων, εισηγήσεων και διαπραγματεύσεων, και 2,5 ετών ναυπηγικού έργου στη Γαλλία» δήλωσε ο πρώην υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιιωτόπουλος μιλώντας στο Newsbomb.gr.

Το πρώτο πλοίο εντάσσεται στη Δομή και στον επιχειρησιακό σχεδιασμό του Πολεμικού Ναυτικού με δόξα και τιμή, υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

Αναδεικνύοντας τη σημασία τους για το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό, ο κ. Παναγιωτόπουλος έκανε λόγο για την πιο σημαντική ενίσχυσή του. «Είναι αναμφισβήτητα η πιο σημαντική ενίσχυση για το Πολεμικό Ναυτικό, το οποίο εκτός των άλλων έχει να αντιμετωπίσει το ζήτημα της γήρανσης του στόλου με φρεγάτες ηλικίας 40- 45 ετών» ανέφερε.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο πρώην υπουργός Άμυνας στα επιχειρησιακά χαρακτηριστικά των φρεγατών FDI.

«Οι τεράστιες επιχειρησιακές δυνατότητες των φρεγατών FD, ο εντυπωσιακός φόρτος οπλισμού και κυρίως οι δυνατότητες να επιχειρήσει σε επίπεδο ψηφιακής λειτουργίας, καθιστούν την Belharra πανίσχυρη πλατφόρμα οπλικών συστημάτων και δυνατότητων κυβερνοπολέμου, ικανή να αντεπεξέλθει σε πολλαπλές αποστολές στο Αιγαίο και στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο» επισήμανε.

Πέντε χρόνια από την υπογραφή της Συμφωνίας Αμυντικής Συνεργασίας με τη Γαλλία, την οποία υπέγραψαν στο Παρίσι ο ίδιος ως υπουργός Εθνικής Άμυνας και ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας με τους Γάλλους ομολόγους τους Jean-Yves Le Drian και Florence Parly, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Προέδρου Emmanuel Macron, ο κ. Παναγιωτόπουλος σκιαγράφησε πώς άρχισε η σχετική διαδικασία. «Ξεκίνησε όταν οι Γάλλοι πρότειναν στο Πολεμικό Ναυτικό της χώρας μας να μπει στο πρόγραμμα ναυπήγησης της νέας γαλλικής φρεγάτας αντί αγοράς μεταχειρισμένων FREMM. «Ήδη από το 2018, αλλά από το 2019 μέχρι το 2021 πέρασε μέσα από σκληρές και εντατικές διαπραγματεύσεις μέχρι να καταλήξουμε σε ένα πλοίο σύμφωνο με τις προδιαγραφές διαμόρφωσης που έθεσε το Πολεμικό μας Ναυτικό, αλλά και σε συμφέρουσα τιμή» προσέθεσε.

Τέλος, ξεχωριστή μνεία έκανε στην ελληνογαλλική συμφωνία. «Δεδομένου ότι η δεύτερη ελληνική φρεγάτα αυτού του τύπου θα παραδοθεί προς το τέλος του 2026 και η τρίτη στους πρώτους μήνες του επόμενου έτους, είναι προφανές ότι η ελληνογαλλική αμυντική συνεργασία αποβαίνει επωφελής για τα ελληνικά συμφέροντα και η ενίσχυση του Πολεμικού Ναυτικού με περισσότερε καινούργιες πλώρες γίνεται με γοργούς ρυθμούς» σημείωσε.

