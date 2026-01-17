Κυψέλη: Έφοδος της ΕΛΑΣ σε στέκι παράνομου τζόγου – Κατασχέθηκαν 21 υπολογιστές, 2 συλλήψεις

Κατά τον έλεγχο της ΕΛΑΣ εντοπίστηκε 65χρονη τη στιγμή που συμμετείχε σε τυχερό παίγνιο, καθώς και 45χρονη η οποία ήταν υπεύθυνη της λέσχης

Κυψέλη: Έφοδος της ΕΛΑΣ σε στέκι παράνομου τζόγου – Κατασχέθηκαν 21 υπολογιστές, 2 συλλήψεις
Ένα ακόμη καμοπυφλαρισμένο μίνι καζίνο εντοπίσε η Ελληνική Αστυνομία στην Αττική, σημειώνοντας μια νέα επιτυχία στη μάχη κατά του παράνομου τζόγου.

Ύστερα από έφοδο σε λέσχη στην Κυψέλη όπου διεξαγόταν παράνομα τυχερά παίγνια, η ΕΛ.ΑΣ. συνέλαβε δύο άτομα για παράβαση του νόμου περί παιγνίων.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, κατά τον έλεγχο, εντοπίστηκε 65χρονη τη στιγμή που συμμετείχε σε τυχερό παίγνιο, καθώς και 45χρονη η οποία ήταν υπεύθυνη της λέσχης.

Διαπιστώθηκε ότι εν λόγω χώρος εξωτερικά δεν έφερε κάποια πινακίδα ή διακριτικό στοιχείο, η γυάλινη πρόσοψη ήταν καλυμμένη με φιμέ μεμβράνη και λειτουργούσε σύστημα ελεγχόμενης εισόδου.

Στο πλαίσιο των ερευνών συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • 21 ηλεκτρονικοί υπολογιστές και 3 κάμερες
  • Ένα καταγραφικό μηχάνημα και χειρόγραφες σημειώσεις με αναγραφόμενα χρηματικά ποσά και ονόματα παικτών

Οι συλληφθείσες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

