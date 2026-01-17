Ώρα να αλλάξετε πετσέτες - Πώς θα καταλάβετε ότι πάλιωσαν

Οι πετσέτες μετά από συνεχή χρήση εμφανίζουν σημάδια φθοράς και όχι μόνο. Καλό είναι για να μην θέσετε σε κίνδυνο την υγεία σας να τις αντικαταστήσετε.

Όπως και άλλα υφάσματα, οι πετσέτες δεν διαρκούν για πάντα. Υπολείμματα, όπως αυτά των καλλυντικών, συχνά προσκολλώνται σε αυτές και το συχνό πλύσιμο έχει το τίμημά του. Οι ίνες του βαμβακιού γίνονται επίπεδες και τραχιές.

Επίσης παρά το συχνό πλύσιμο στους 60 βαθμούς Κελσίου, τα παθογόνα μπορούν να παραμείνουν και να πολλαπλασιαστούν κάτι που μπορεί να προκαλέσει μολύνσεις και ερεθισμούς του δέρματος.

Ένα πρώτο σημάδι ότι πιθανότατα πρέπει να πετάξετε την πετσέτα σας είναι μια δυσάρεστη μυρωδιά μούχλας. Αυτό συνήθως σημαίνει ότι υπάρχει μούχλα, ακόμα κι αν δεν είναι ακόμη ορατή, που μπορεί να προκαλέσει αλλεργίες και αναπνευστικά προβλήματα.

Είναι δύσκολο να οριστεί ένα συγκεκριμένο χρονικό όριο αντικατάστασης. Αυτό εξαρτάται από την ποιότητα και την κατασκευή της πετσέτας. Ως γενική οδηγία, μια πετσέτα υψηλής ποιότητας μπορεί να διαρκέσει περίπου τρία έως πέντε χρόνια.

Διαφορετικά, η εξωτερική κατάσταση συνήθως παρέχει ενδείξεις. Εάν η πετσέτα σας είναι ήδη χνουδωτή ή με κόμπους, δεν πρέπει πλέον να τη χρησιμοποιείτε για στέγνωμα. Οι κόμποι υποδηλώνουν επίσης την παρουσία ψειρών λαδιού. Και αυτές μπορούν να ερεθίσουν το δέρμα, ειδικά σε πιο ευαίσθητα άτομα, και να προκαλέσουν δυσάρεστες οσμές.