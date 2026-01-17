Βίντεο-ντοκουμέντο: Η στιγμή της αιματηρής συμπλοκής στο κέντρο της Λάρνακας - Άφαντοι οι δράστες

Παραλίγο μακελειό στο κέντρο της Λάρνακας. Γύρω στις 15:30 της Κυριακής σημειώθηκε συμπλοκή με πυροβολισμούς.



Όπως θα δείτε το βίντεο του Sigmalive, καταγράφεται καρέ-καρέ η άγρια συμπλοκή με όπλα και τσεκούρια 100 μέτρα από την Αστυνομική Διεύθυνση Λάρνακας.

Περίπολα μετέβησαν στο σημείο, χωρίς ωστόσο να εντοπίσουν οποιοδήποτε πρόσωπο. Η σκηνή αποκλείστηκε για εξετάσεις.

Όπως πληροφορείται το philenews στον καβγά ενεπλάκησαν Ελληνοκύπριοι και αλλοδαποί, ενώ εντοπίστηκε σε Νοσοκομείο ένας τραυματίας. Η Αστυνομία έχει πληροφορίες για τουλάχιστον άλλους 3 τραυματίες, τους οποίους προσπαθεί να εντοπίσει.

Σύμφωνα με τον Εκπρόσωπου Τύπου της Αστυνομίας Λάρνακας, Σπύρο Χρυσοστόμου, στη σκηνή υπάρχουν ίχνη αίματος.

Από τα δεδομένα που βρίσκονται ενώπιον της Αστυνομίας προκύπτει ότι στο επεισόδιο φέρεται να εμπλέκεται γνωστό στις Αρχές πρόσωπο, κάτοικος Λάρνακας.



Η Αστυνομία προχωρά με τη διαδικασία αναγνώρισης και ταυτοποίησης των προσώπων που ενέχονται στο περιστατικό και αναμένεται η έκδοση ενταλμάτων σύλληψης.

Δείτε το βίντεο-ντοκουμέντο:

