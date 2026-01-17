Κύπρος: Πυροβολισμοί στο κέντρο της Λάρνακας - Υπάρχουν τραυματίες
Τι αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες
Όπως αναφέρουν κυπριακά ΜΜΕ, σύρω στις 15:30 λήφθηκε πληροφορία για συμπλοκή στο κέντρο της Λάρνακας. Στη συνέχεια ακολούθησε δεύτερη πληροφορία για ρίψη πυροβολισμών.
Περίπολα μετέβησαν στο σημείο, χωρίς ωστόσο να εντοπίσουν οποιοδήποτε πρόσωπο. Η σκηνή αποκλείστηκε για εξετάσεις.
Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, από Αστυνομικές πηγές, στη σκηνή εντοπίστηκαν κηλίδες αίματος και γιαυτό το λόγο οι έρευνες επεκτάθηκαν στο Νοσοκομείο Λάρνακας και σε κλινικές, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν οι τραυματίες ζήτησαν περίθαλψη.
