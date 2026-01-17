Premier League: Πήρε βαθμό η Νότιγχαμ από την Άρσεναλ

Η Μάντσεστερ Σίτι έχασε στην έδρα της Γιουνάιτεντ. Η Λίβερπουλ έφερε ισοπαλία με την Μπέρνλι στην έδρα της. Η Άρσεναλ χωρίς άγχος έπαιξε στο

«σπίτι» της Νότιγχαμ Φόρεστ για να διευρύνει τη διαφορά της στην κορυφή.

Όμως οι γηπεδούχοι της έβαλαν δύσκολα και άντεξαν παίρνοντας το 0-0. Έτσι οι «κανονιέρηδες» ανέβασαν τη διαφορά τους από τη Σίτι στο +7 και περιμένουν το αποτέλεσμα της Άστον Βίλα που υποδέχεται την Έβερτον, με τους «χωριάτες» να μπορούν σε περίπτωση νίκης να μειώσουν στους 4 τους βαθμούς απ’ την κορυφή.

PREMIER LEAGUE – 22η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Μάντσεστερ Γ.-Μάντσεστερ Σίτι 2-0

Τσέλσι-Μπρέντφορντ 2-0

Λιντς-Φούλαμ 1-0

Λίβερπουλ-Μπέρνλι 1-1

Σάντερλαντ-Κρίσταλ Πάλας 2-1

Τότεναμ-Γουέστ Χαμ 1-2

Νότιγχαμ Φόρεστ-Άρσεναλ 0-0

Γουλβς-Νιούκαστλ 18/1

Άστον Βίλα-Έβερτον 18/1

Μπράιτον-Μπόρνμουθ 19/1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Άρσεναλ 50

Μάντσεστερ Σίτι 43

Άστον Βίλα 43 -21αγ.

Λίβερπουλ 36

Μάντσεστερ Γ. 35

Τσέλσι 34

Μπρέντφορντ 33

Σάντερλαντ 33

Νιούκαστλ 32 -21αγ.

Φούλαμ 31

Μπράιτον 29 -21αγ.

Έβερτον 29 -21αγ.

Κρίσταλ Πάλας 28

Τότεναμ 27

Μπόρνμουθ 26 -21αγ.

Λιντς 25

Νότιγχαμ Φόρεστ 22

Γουέστ Χαμ 17

Μπέρνλι 14

Γουλβς 7 -21αγ.