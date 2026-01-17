Γρατσία για την Καρυστιανού: «Θέλει να μάθει για τα απανθρακωμένα μέλη του παιδιού της»

Η Μαρία Γρατσία, δικηγόρος της Μαρίας Καρυστιανού μίλησε το βράδυ της Παρασκευής (16/01) στην εκπομπή «Real View» στο OPEN. Η δικηγόρος καλέστηκε να απαντήσει για τις ασαφής δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού το περασμένο διάστημα.

«Επειδή έχω βιώσει όλη τη διαδικασία. Η κυρία Καρυστιανού σίγουρα έχετε καταστεί κοινωνοί κάποιων πράξεων και νομικών δράσεων στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Ο κόσμος και εσείς γνωρίζετε αυτές τις δράσεις. Εκτός από αυτές τις δράσεις, σίγουρα υπάρχουν και άλλες σε σχέση με υπομνήματα που έχουμε υποβάλει με αιτήματα για την ανάδειξη της αλήθειας. Αυτό που θέλει να μάθει είναι για ποιο λόγο της παραδόθηκαν απανθρακωθέντα μέλη σώματος του παιδιού της», ανέφερε.

Δεκτή η παραίτηση της Καρυστιανού από το ΔΣ του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών

Υπενθυμίζεται ότι έκανε δεκτή την παραίτηση της Μαρίας Καρυστιανού από την προεδρία του Δ.Σ. ο Σύλλογος Ατόμων Πληγέντων Δυστυχήματος των Τεμπών, με τον Παύλο Ασλανίδη να αναλαμβάνει προσωρινά χρέη προέδρου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του «Συλλόγου Ατόμων Πληγέντων Δυστυχήματος Τεμπών 28/2/2023»

Την Τετάρτη 14/1/2026 στη Θεσσαλονίκη, στην έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. του «Συλλόγου Ατόμων Πληγέντων Δυστυχήματος Τεμπών 28/2/2023» αποφασίστηκαν από την πλειοψηφία των μελών του Δ.Σ. τα ακόλουθα:

Έγινε αποδεκτή η παραίτηση της κ. Μαρίας Καρυστιανού από το Δ.Σ. του Συλλόγου, σύμφωνα με δημόσια δήλωσή της Η θέση της στο Δ.Σ. αναπληρώνεται από το πρώτο αναπληρωματικό μέλος.

Χρέη προέδρου θα εκτελεί προσωρινά ο αντιπρόεδρος έως τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.

Ορίστηκε Γενική Συνέλευση την 1/2/2026 και ώρα 11:00 π.μ. , κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 11 του καταστατικού, με τα εξής θέματα:

Έγκριση νέου καταστατικού του Συλλόγου

Έγκριση απολογισμού απερχόμενου Δ.Σ.

Ανάδειξη νέου Δ.Σ.

Τα μέλη του ΔΣ

Παύλος Ασλανίδης

Ελένη Βασάρα

Μιρέλα Ρούτσι