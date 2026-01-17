Greek Basketball League: Η ΑΕΚ πέρασε από την Καρδίτσα με Μπάρτλεϊ πρωταγωνιστή

Η Ένωση επικράτησε στο «Γιάννης Μπουρούσης» της Θεσσαλικής ομάδας με 79-71, πετυχαίνοντας την 5η συνεχόμενη νίκη της.

Greek Basketball League: Η ΑΕΚ πέρασε από την Καρδίτσα με Μπάρτλεϊ πρωταγωνιστή
Νικηφόρα υποχρέωση της ΑΕΚ στην Καρδίτσα κόντρα στην τοπική ομάδα. Για την 15η αγωνιστική της GBL, η Ένωση επικράτησε στο «Γιάννης Μπουρούσης» με 79-71 και πήρε την 5η σερί νίκη της. Απέναντι στους Θεσσαλούς που υποχώρησαν στο 4-10.

Ο Μπάρτλεϊ τελείωσε τον αγώνα με 30 πόντους και 4/9 τρίποντα, ενώ 13 πρόσθεσε ο Άντονις Αρμς. Από την Καρδίτσα των 15 λαθών, ξεχώρισε ο Μπράντον Τζέφερσον με 15 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 16-20, 34-39, 56-60, 71-79

ΚΑΡΔΙΤΣΑ (Νίκος Παπανικολόπουλος): Τζέφερσον Μπ. 15 (2), Έλις 14 (3), Κασελάκης 7 (1), Ουάσινγκτον 7, Τζέφερσον Ντ. 7 (1), Χόρχλερ 10, Λιάπης, Πουλιανίτης, Δίπλαρος, Καμπερίδης 6 (2), Μάντσεν 5.

ΑΕΚ (Ντράγκαν Σάκοτα): Γκρέι 5, Σκορδίλης 6, Φλιώνης 4, Μπάρτλεϊ 30 (4), Αρμς 13 (2), Λεκαβίτσιους 2, Αρσενόπουλος, Πετσάρσκι 5 (1), Κουζμίνσκας 8, Χαραλαμπόπουλος 6.

