Μυστήριο με το τροχαίο του γιου του Καντίροφ - «Σιγή ασυρμάτου» από τσετσενικά και ρωσικά ΜΜΕ

Μία περίεργη ανάρτηση του Ραμζάν Καντίροφ ήρθε να περιπλέξει περισσότερα τα πράγματα

Newsbomb

Μυστήριο με το τροχαίο του γιου του Καντίροφ - «Σιγή ασυρμάτου» από τσετσενικά και ρωσικά ΜΜΕ
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Πέπλο μυστηρίου καλύπτει την έντονη φημολογία ότι ο 18χρονος γιος του Τσετσένου ηγέτη Ραμζάν Καντίροφ, Άνταμ τραυματίστηκε σε τροχαίο ατύχημα στο Γκρόζνι, το βράδυ της 16ης Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με πηγή του Kavkaz.Realii, το αυτοκίνητο που οδηγούσε με μεγάλη ταχύτητα έχασε τον έλεγχο και συγκρούστηκε με ένα φράγμα με συνέπεια τα αυτοκίνητα που το συνόδευαν να πέσουν πάνω του.

kantirof-oukrania-768x480.jpg

Δημοσιεύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανέφεραν ότι ο πρωταθλητής του UFC, Khamzat Chimaev, πέθανε στο ατύχημα. Η Chechnya Today διέψευσε ότι σκοτώθηκε ο ο πρωταθλητής του UFC, Khamzat Chimaev, αναφέροντας ότι είναι ζωντανός και βρίσκεται στο Ντουμπάι.

Αργά το βράδυ, ένα αεροσκάφος που χρησιμοποιείται από το ρωσικό Υπουργείο Εκτάκτων Αναγκών ως «ιπτάμενο νοσοκομείο», αναχώρησε από το Γκρόζνι, όπως ανέφερε το Vazhnye Istorii. Σύμφωνα με το Flightradar24, προσγειώθηκε περίπου στις 1:10 π.μ. στο αεροδρόμιο Βνούκοβο της Μόσχας. Μισή ώρα αργότερα, το Airbus του Ραμζάν Καντίροφ, προσγειώθηκε επίσης εκεί, όπως ανέφερε το πρακτορείο.

Μια πηγή του Kavkaz.Realii ανέφερε ότι ο Άνταμ Καντίροφ ανέκτησε τις αισθήσεις του πριν μεταφερθεί από το Γκρόζνι και η κατάστασή του δεν αποτελούσε λόγο ανησυχίας για τους γιατρούς. Σύμφωνα με μια άλλη πηγή, και άλλα θύματα του ατυχήματος μεταφέρθηκαν επίσης στη Μόσχα μαζί με τον Καντίροφ. Η πηγή δεν διευκρίνισε τον αριθμό των θυμάτων ή τη σοβαρότητα των τραυμάτων τους. Σύμφωνα με το Niyso, τρεις από τους σωματοφύλακες του Άνταμ Καντίροφ ήταν μεταξύ των τραυματιών, οι οποίοι υπέστησαν σοβαρά τραύματα.

Δεν έχουν γίνει επίσημα σχόλια σχετικά με το ατύχημα στο οποίο εμπλέκεται ο Καντίροφ Τζούνιορ, με μόνο την Chechnya Segodnya να διαψεύδει τη νοσηλεία του μαχητή του UFC Khamzat Chimaev. Ούτε τα ομοσπονδιακά μέσα ενημέρωσης ούτε τα ρωσικά κανάλια Telegram που ειδικεύονται σε τέτοιες ειδήσεις, Baza, 112, και Mash, ανέφεραν το ατύχημα στο Γκρόζνι, σημείωσε το πρακτορείο.

Στις 17 Ιανουαρίου, γύρω στις 4:00 μ.μ. ώρα Μόσχας, εμφανίστηκε μια ανάρτηση στο κανάλι Telegram του Ραμζάν Καντίροφ σχετικά με μια συνάντηση με τους διοικητές των υπηρεσιών ασφαλείας της δημοκρατίας, υπό την προεδρία του Άνταμ Καντίροφ. Η ανάρτηση δεν διευκρίνιζε πότε πραγματοποιήθηκε η συνάντηση. Επισυνάπτεται ένα βίντεο με τον Καντίροφ Τζούνιορ. Μια ανάλυση των μεταδεδομένων του αρχείου βίντεο, σύμφωνα με το Kavkaz.Realii, δείχνει ότι η ηχογράφηση έγινε στις 15 Ιανουαρίου στις 6:04 μ.μ. - την ημέρα πριν από το ατύχημα. Το Niyso σημειώνει ότι οι συνεργάτες του Καντίροφ δημοσίευσαν υλικό από τη συνάντηση την ίδια ημέρα.

Ποιος είναι ο Άνταμ Καντίροφ;

Ο Άνταμ Καντίροφ είναι ένα από τα πιο διάσημα παιδιά του Τσετσένου ηγέτη Ραμζάν Καντίροφ. Ο Ραμζάν και η επίσημη σύζυγός του, Μέντνι, έχουν τουλάχιστον 12 παιδιά. Τα μεγαλύτερα κατέχουν υψηλές θέσεις στην Τσετσενία.

Τον Σεπτέμβριο του 2023, ο Καντίροφ ο πρεσβύτερος δημοσίευσε ένα βίντεο που έδειχνε τον τότε 15χρονο Άνταμ να χτυπά τον Nikita Zhuravel, ο οποίος κατηγορήθηκε για το κάψιμο του Κορανίου, σε ένα κέντρο προφυλάκισης. Ο επικεφαλής της Τσετσενίας δήλωσε τότε ότι ήταν περήφανος για τον γιο του. Μετά από αυτό, ο Adam Kadyrov άρχισε να λαμβάνει διάφορα βραβεία και κατείχε διάφορες υψηλόβαθμες θέσεις στην Τσετσενία, συμπεριλαμβανομένης της θέσης του επικεφαλής του τμήματος ασφαλείας του επικεφαλής της Τσετσενικής Δημοκρατίας.

Τον Απρίλιο του 2025, διορίστηκε επιμελητής του περιφερειακού παραρτήματος του ρωσικού Υπουργείου Εσωτερικών και στη συνέχεια έγινε Γραμματέας του Συμβουλίου Ασφαλείας της Τσετσενίας.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:47ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Ατύχημα στο λιμάνι για 47χρονο οδηγό φορτηγού - Διακομίσθηκε στο νοσοκομείο

23:36ΕΛΛΑΔΑ

Ξεκίνησε και επίσημα το Πατρινό Καρναβάλι – Η εντυπωσιακή τελετή έναρξης

23:25ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο με το τροχαίο του γιου του Καντίροφ - «Σιγή ασυρμάτου» από τσετσενικά και ρωσικά ΜΜΕ

23:14ΚΟΣΜΟΣ

FBI: Συνέλαβε έναν από τους «10 πιο καταζητούμενους» φυγάδες, 9 χρόνια μετά τη δολοφονία

23:03ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Επεισοδιακή καταδίωξη ταχύπλοου με μετανάστες τη νύχτα - Συνελήφθη 26χρονος διακινητής

22:54ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Σκαλάνι Ηρακλείου: Αιφνίδιος θάνατος 59χρονου

22:44ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Η πιο αποτελεσματική πεντάδα σύμφωνα με τη στατιστική

22:43ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κυψέλη: Έφοδος της ΕΛΑΣ σε στέκι παράνομου τζόγου – Κατασχέθηκαν 21 υπολογιστές, 2 συλλήψεις

22:33ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν έφυγαν από τη Γαλλία» - Άφαντα τα κλοπιμαία από το Λούβρο παρά τις συλλήψεις

22:24ΕΛΛΑΔΑ

Εκοιμήθη ο Αρχιμανδρίτης Παγκράτιος Βαγιάτης

22:15ΕΛΛΑΔΑ

Μαρία Καρυστιανού: «Το διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα δεν μπορεί να δώσει λύσεις» - Ολόκληρη η συνέντευξή της

22:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός αύριο: Χιόνια, καταιγίδες και ισχυροί άνεμοι - Πέφτει και άλλο η θερμοκρασία

21:53ΕΛΛΑΔΑ

Το «αντίο» της ισπανικής βασιλικής οικογένειας στην πριγκίπισσα Ειρήνη - Φωτογραφίες και βίντεο

21:48ΚΟΣΜΟΣ

Πρόσκληση Τραμπ σε Ελλάδα και Κύπρο για το «Συμβούλιο Ειρήνης» στη Γάζα

21:44ΚΟΣΜΟΣ

Μακρόν: Απαράδεκτοι οι δασμοί Τραμπ λόγω Γροιλανδίας – Η Ευρώπη θα απαντήσει συντονισμένα

21:43ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Premier League: Πήρε βαθμό η Νότιγχαμ από την Άρσεναλ

21:32ΕΛΛΑΔΑ

Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Ανοιχτά αύριο Κυριακή τα καταστήματα – Τι ώρα θα κλείσουν

21:22ΥΓΕΙΑ

Απότομη αύξηση του σακχάρου στο αίμα συνδέεται με υψηλότερο κίνδυνο Αλτσχάιμερ

21:13WHAT THE FACT

Ώρα να αλλάξετε πετσέτες - Πώς θα καταλάβετε ότι πάλιωσαν

21:01ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη οδηγός που έτρεχε με 191 χλμ/ώρα στην περιφερειακή Υμηττού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός αύριο: Χιόνια, καταιγίδες και ισχυροί άνεμοι - Πέφτει και άλλο η θερμοκρασία

10:23ΕΛΛΑΔΑ

Γρατσία για την Καρυστιανού: «Ο κόσμος ξέρε τις δράσεις της - Θέλει να μάθει για τα απανθρακωμένα μέλη του παιδιού της»

07:38ΕΛΛΑΔΑ

Μετά τους μετεωρολόγους και νέα κόντρα σεισμολόγων - Τσελέντης: Δεν είναι μπακάληδες και δεν γράφουν τα βερεσέ χρωστούμενα Ρίχτερ

15:24ΚΑΙΡΟΣ

Τσατραφύλλιας στο Newsbomb: Μέχρι πότε θα συνεχιστεί ο χιονιάς - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν - Πότε ανεβαίνει η θερμοκρασία

21:53ΕΛΛΑΔΑ

Το «αντίο» της ισπανικής βασιλικής οικογένειας στην πριγκίπισσα Ειρήνη - Φωτογραφίες και βίντεο

16:26ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στην Αιτωλοακαρνανία: Εξετάζεται ερωτική αντιζηλία ως κίνητρο του δράστη

19:30ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες - Αναταράξεις στο μπλόκο της Νίκαιας: Παραιτήθηκε ο Ιορδάνης Ιωαννίδης με βαριές καταγγελίες

22:44ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Η πιο αποτελεσματική πεντάδα σύμφωνα με τη στατιστική

20:11ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Η Εθνική Ελλάδας στο πόλο… βούλιαξε τους Τούρκους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα

17:30ΚΟΣΜΟΣ

Αλαλούμ με το Παγκόσμιο Κύπελλο στις ΗΠΑ μετά την απαγόρευση βίζας για 75 χώρες

21:44ΚΟΣΜΟΣ

Μακρόν: Απαράδεκτοι οι δασμοί Τραμπ λόγω Γροιλανδίας – Η Ευρώπη θα απαντήσει συντονισμένα

17:09LIFESTYLE

Πώς άλλαξαν τα πρόσωπα των Καρντάσιανς στον χρόνο - Το βίντεο της «αισθητικής» εξέλιξης

11:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης από Μαρούσι: «Πρόσω ολοταχώς» στις μεγάλες αλλαγές και μεταρρυθμίσεις που χρειάζεται η χώρα

22:33ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν έφυγαν από τη Γαλλία» - Άφαντα τα κλοπιμαία από το Λούβρο παρά τις συλλήψεις

22:24ΕΛΛΑΔΑ

Εκοιμήθη ο Αρχιμανδρίτης Παγκράτιος Βαγιάτης

17:52ΚΟΣΜΟΣ

Ανησυχία για τον Αλβέρτο του Μονακό - Η ουλή στο μάγουλο και οι εξηγήσεις του Παλατιού

20:50ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Συγκλονίζει η Λουίζ, η μόνη υπάλληλος που σώθηκε - «Βλέπω συνεχώς τα πρόσωπα των νεκρών, τη μυρωδιά...»

15:14ΚΟΣΜΟΣ

«Η σαυρο-οικογένεια»: Από κοινωνικά στιγματισμένοι στο επίκεντρο παγκόσμιας ευαισθητοποίησης

18:28ΚΥΠΡΟΣ

Βίντεο-ντοκουμέντο: Η στιγμή της αιματηρής συμπλοκής με όπλα και τσεκούρια στο κέντρο της Λάρνακας - Άφαντοι οι δράστες

21:48ΚΟΣΜΟΣ

Πρόσκληση Τραμπ σε Ελλάδα και Κύπρο για το «Συμβούλιο Ειρήνης» στη Γάζα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ