Μυστήριο με το τροχαίο του γιου του Καντίροφ - «Σιγή ασυρμάτου» από τσετσενικά και ρωσικά ΜΜΕ

Πέπλο μυστηρίου καλύπτει την έντονη φημολογία ότι ο 18χρονος γιος του Τσετσένου ηγέτη Ραμζάν Καντίροφ, Άνταμ τραυματίστηκε σε τροχαίο ατύχημα στο Γκρόζνι, το βράδυ της 16ης Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με πηγή του Kavkaz.Realii, το αυτοκίνητο που οδηγούσε με μεγάλη ταχύτητα έχασε τον έλεγχο και συγκρούστηκε με ένα φράγμα με συνέπεια τα αυτοκίνητα που το συνόδευαν να πέσουν πάνω του.

Δημοσιεύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανέφεραν ότι ο πρωταθλητής του UFC, Khamzat Chimaev, πέθανε στο ατύχημα. Η Chechnya Today διέψευσε ότι σκοτώθηκε ο ο πρωταθλητής του UFC, Khamzat Chimaev, αναφέροντας ότι είναι ζωντανός και βρίσκεται στο Ντουμπάι.

Αργά το βράδυ, ένα αεροσκάφος που χρησιμοποιείται από το ρωσικό Υπουργείο Εκτάκτων Αναγκών ως «ιπτάμενο νοσοκομείο», αναχώρησε από το Γκρόζνι, όπως ανέφερε το Vazhnye Istorii. Σύμφωνα με το Flightradar24, προσγειώθηκε περίπου στις 1:10 π.μ. στο αεροδρόμιο Βνούκοβο της Μόσχας. Μισή ώρα αργότερα, το Airbus του Ραμζάν Καντίροφ, προσγειώθηκε επίσης εκεί, όπως ανέφερε το πρακτορείο.

Μια πηγή του Kavkaz.Realii ανέφερε ότι ο Άνταμ Καντίροφ ανέκτησε τις αισθήσεις του πριν μεταφερθεί από το Γκρόζνι και η κατάστασή του δεν αποτελούσε λόγο ανησυχίας για τους γιατρούς. Σύμφωνα με μια άλλη πηγή, και άλλα θύματα του ατυχήματος μεταφέρθηκαν επίσης στη Μόσχα μαζί με τον Καντίροφ. Η πηγή δεν διευκρίνισε τον αριθμό των θυμάτων ή τη σοβαρότητα των τραυμάτων τους. Σύμφωνα με το Niyso, τρεις από τους σωματοφύλακες του Άνταμ Καντίροφ ήταν μεταξύ των τραυματιών, οι οποίοι υπέστησαν σοβαρά τραύματα.

Δεν έχουν γίνει επίσημα σχόλια σχετικά με το ατύχημα στο οποίο εμπλέκεται ο Καντίροφ Τζούνιορ, με μόνο την Chechnya Segodnya να διαψεύδει τη νοσηλεία του μαχητή του UFC Khamzat Chimaev. Ούτε τα ομοσπονδιακά μέσα ενημέρωσης ούτε τα ρωσικά κανάλια Telegram που ειδικεύονται σε τέτοιες ειδήσεις, Baza, 112, και Mash, ανέφεραν το ατύχημα στο Γκρόζνι, σημείωσε το πρακτορείο.

Στις 17 Ιανουαρίου, γύρω στις 4:00 μ.μ. ώρα Μόσχας, εμφανίστηκε μια ανάρτηση στο κανάλι Telegram του Ραμζάν Καντίροφ σχετικά με μια συνάντηση με τους διοικητές των υπηρεσιών ασφαλείας της δημοκρατίας, υπό την προεδρία του Άνταμ Καντίροφ. Η ανάρτηση δεν διευκρίνιζε πότε πραγματοποιήθηκε η συνάντηση. Επισυνάπτεται ένα βίντεο με τον Καντίροφ Τζούνιορ. Μια ανάλυση των μεταδεδομένων του αρχείου βίντεο, σύμφωνα με το Kavkaz.Realii, δείχνει ότι η ηχογράφηση έγινε στις 15 Ιανουαρίου στις 6:04 μ.μ. - την ημέρα πριν από το ατύχημα. Το Niyso σημειώνει ότι οι συνεργάτες του Καντίροφ δημοσίευσαν υλικό από τη συνάντηση την ίδια ημέρα.

Ποιος είναι ο Άνταμ Καντίροφ;

Ο Άνταμ Καντίροφ είναι ένα από τα πιο διάσημα παιδιά του Τσετσένου ηγέτη Ραμζάν Καντίροφ. Ο Ραμζάν και η επίσημη σύζυγός του, Μέντνι, έχουν τουλάχιστον 12 παιδιά. Τα μεγαλύτερα κατέχουν υψηλές θέσεις στην Τσετσενία.

Τον Σεπτέμβριο του 2023, ο Καντίροφ ο πρεσβύτερος δημοσίευσε ένα βίντεο που έδειχνε τον τότε 15χρονο Άνταμ να χτυπά τον Nikita Zhuravel, ο οποίος κατηγορήθηκε για το κάψιμο του Κορανίου, σε ένα κέντρο προφυλάκισης. Ο επικεφαλής της Τσετσενίας δήλωσε τότε ότι ήταν περήφανος για τον γιο του. Μετά από αυτό, ο Adam Kadyrov άρχισε να λαμβάνει διάφορα βραβεία και κατείχε διάφορες υψηλόβαθμες θέσεις στην Τσετσενία, συμπεριλαμβανομένης της θέσης του επικεφαλής του τμήματος ασφαλείας του επικεφαλής της Τσετσενικής Δημοκρατίας.

Τον Απρίλιο του 2025, διορίστηκε επιμελητής του περιφερειακού παραρτήματος του ρωσικού Υπουργείου Εσωτερικών και στη συνέχεια έγινε Γραμματέας του Συμβουλίου Ασφαλείας της Τσετσενίας.