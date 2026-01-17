Κωνσταντινούπολη: 15χρονος μαχαίρωσε και σκότωσε 17χρονο έξω από καφετέρια

Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινότητα της Κωνσταντινούπολης από την εν ψυχρώ δολοφονία ενός 17χρονου από έναν 15χρονο έξω από καφετέρια σε γειτονιά της πρωτεύουσας της Τουρκίας.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, όλα ξεκίνησαν όταν ξέσπασε καυγάς ανάμεσα σε δύο παρέες. Όπως φαίνεται σε βίντεο που κατέγραψε κάμερα ασφαλείας που βρίσκεται στο σημείο, ο 17χρονος Άτλας Καγκλαγιάν δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι από τον 15χρονο, με αποτέλεσμα να πέσει αιμόφυρτος στο έδαφος.

Δείτε το βίντεο:

Maalesef koruyamadık.

17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın 15 yaşındaki saldırganlar tarafından katledilmesine ilişkin görüntüler.#AtlasÇağlayan pic.twitter.com/AVJdVPvYB1 — ◆T◆A◆L◆E◆B◆E◆ (@KursunK3laM35) January 16, 2026

Από την πλευρά του, ο 15χρονος δράστης, μιλώντας σε αστυνομικούς, υποστήριξε ότι ο καυγάς ξέσπασε επειδή ο 17χρονος κινήθηκε απειλητικά προς το μέρος του, λέγοντας του «Τι με κοιτάς;».

Σύμφωνα με την κατάθεση του 15χρονου, μετά την σύλληψή του, λίγες ώρες μετά την επίθεση το βράδυ της 14ης Ιανουαρίου, «όταν το έκανε αυτό, έβγαλα το μαχαίρι μου και τον χτύπησα μια φορά στο στομάχι».

Έντρομοι οι φίλοι του δράστη, ζήτησαν από τον 15χρονο να τους δώσει το μαχαίρι, το οποίο άφησαν στο σημείο του εγκλήματος, όπου το βρήκαν οι Αρχές. Ο 15χρονος δεν γνώρισε το 17χρονο θύμα, καθώς όπως υποστήριξε, «μου ήταν παντελώς άγνωστος, δεν τον είχα ξαναδεί ποτέ στην ζωή μου».

Ο 17χρονος μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε τοπικό νοσοκομείο, όπου -παρά τις προσπάθειες των γιατρών- άφησε την τελευταία του πνοή.

Η μητέρα του θύματος ζητά Δικαιοσύνη για τον γιο της, χαρακτηρίζοντας την παρέα των 15χρονων ως «εγκληματίες». Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ενημερώθηκε για τον θάνατο του γιου της από τον δίδυμο αδελφό του 17χρονου, ο οποίος την πήρε τηλέφωνο και της είπε: «Μαμά, μαχαίρωσαν τον αδελφό μου και πεθαίνει, τρέξε».

«Το παιδί μου άντεξε μόνο μισή ώρα», κατέληξε η ίδια.