Επιστήμονες σε νευρική κρίση: Μετά τους μετεωρολόγους και νέα κόντρα σεισμολόγων

Μετά την πρόσφατη νέα έντονη αντιπαράθεση των μετεωρολόγων για τον καιρό και τον χιονιά, μια άλλη παλιά κόντρα ήρθε πάλι στο προσκήνιο μεταξύ επιστημόνων και δη αυτών που ασχολούνται με τους σεισμούς.

Πριν από περίπου 20 χρόνια δεν είχε αρχή και τέλος η σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ σεισμολόγων, γεωλόγων και λοιπών ειδικών επί των θεμάτων του «Εγκέλαδου», ιδίως μετά την μεγάλη σεισμική δόνηση στην Αθήνα το 1999.

Και τότε δεν υπήρχαν και social media να τοποθετείται κανείς με μεγαλύτερη ευκολία και κυρίως…. ανέλεγκτα. Πριν από 20 και πλέον χρόνια σεισμολόγοι κυριολεκτικά «ξεκατινιάζονταν» στα τηλε-παράθυρα.

Μετά από την πρόσφατη προειδοποίηση του Γεράσιμου Παπαδόπουλου για την Κυλλήνη με την υποσημείωση ότι «παρουσιάζει έξαρση η περιοχή, δίνει μέχρι 6R», ήρθε η απάντηση από την Άκη Τσελέντη... επί προσωπικού, έστω και αν δεν αναφέρεται ευθέως ο κ. Παπαδόπουλος.

«Η διαχείριση της σεισμικής πληροφορίας απαιτεί σοβαρότητα με έμφαση την ψυχολογία των κατοίκων και μείωση του πανικού»

Μολονότι πρόσφατα είχα μια μικρή απουσία από τα ΜΜΕ (για τοὺς γνωστούς λόγους) αναγκάστηκα να βγω χθες στον έγκριτο φίλο δημοσιογράφο Μάκη Νοδάρο αν και δεν ήμουν fit.

Ο λόγος ήταν ότι δέχτηκα πολλά τηλεφωνήματα από έντρομους κατοίκους στη ΒΔ Πελοπόννησο και Ζάκυνθο που με ρωτούσαν θα μείνουν το βράδυ έξω στη παγωνιά!

Όλα ξεκίνησαν με την ανακοίνωση ενός συναδέλφου ότι «ο εγκέλαδος μας χρωστά 6R στην περιοχή!

Δηλαδή εν μέσω του ψύχους να έχουμε τις οικογένειες με παιδιά έξω.

Αγαπητέ συνάδελφε οι σεισμολόγοι δεν είναι μπακάληδες και δεν γράφουν τα βερεσέ χρωστούμενα ρίχτερ σε τεφτέρια!

Μελετώντας τον χάρτη μικρο σεισμικής έξαρσης σε όλη τη χώρα υπάρχουν περιοχές με σεισμολογικά χαρακτηριστικά τα ίδια με αυτά που καταγράψαμε στο Αρκούδι.

Δεν είναι σωστό αν κάποια επιστημονική έρευνα μας δείχνει για αυξημένη πιθανότητα να γίνει ένας μεγάλος σεισμός και να το ανακοινώνουμε στους κατοίκους προκαλώντας πανικό.

Γιατί ο συνάδελφος δεν κατέθεσε την μελέτη του στις αρμόδιες υπηρεσίες σεισμικής προστασίας.

Δεν βλέπω συγκεκριμένο λόγο πανικού. Αν θα γίνει σεισμός 6R θα είναι εντελώς τυχαίο όπως σε 5 περιπτώσεις περιοχών που ανέφερε πρόσφατα αντίστοιχες ανακοινώσεις το ίδιο άτομο. Δηλαδή παίζουμε ΛΟΤΤΟ με σεισμούς. «Αν μας κάτσει δοξαστήκαμε» ….

(**) Από την ανάρτηση: Τα μέχρι τώρα δεδομένα δεν επαρκούν για να προβούμε σε αξιόπιστη ανάλυση της σεισμικότητας και να αποφανθούμε αν η τρέχουσα σεισμική δράση αποτελεί επίσης προσεισμική ακολουθία ή σμηνοσειρά, που δε θα καταλήξει σε ισχυρό σεισμό. Ωστόσο, η διερεύνηση θα συνεχιστεί τακτικά. Αυτό είναι σύμφωνο με τη σύγχρονη αντίληψη περί εκτίμησης του χρονικώς εξαρτώμενου σεισμικού κινδύνου». Τι νοιάζει τον απλό κάτοικο;;;

