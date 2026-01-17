Επιστήμονες σε νευρική κρίση: Μετά τους μετεωρολόγους και νέα κόντρα σεισμολόγων

Τσελέντης: Παίζουμε ΛΟΤΤΟ με σεισμούς. «Αν μας κάτσει δοξαστήκαμε»

Newsbomb

Επιστήμονες σε νευρική κρίση: Μετά τους μετεωρολόγους και νέα κόντρα σεισμολόγων
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μετά την πρόσφατη νέα έντονη αντιπαράθεση των μετεωρολόγων για τον καιρό και τον χιονιά, μια άλλη παλιά κόντρα ήρθε πάλι στο προσκήνιο μεταξύ επιστημόνων και δη αυτών που ασχολούνται με τους σεισμούς.

Πριν από περίπου 20 χρόνια δεν είχε αρχή και τέλος η σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ σεισμολόγων, γεωλόγων και λοιπών ειδικών επί των θεμάτων του «Εγκέλαδου», ιδίως μετά την μεγάλη σεισμική δόνηση στην Αθήνα το 1999.

Και τότε δεν υπήρχαν και social media να τοποθετείται κανείς με μεγαλύτερη ευκολία και κυρίως…. ανέλεγκτα. Πριν από 20 και πλέον χρόνια σεισμολόγοι κυριολεκτικά «ξεκατινιάζονταν» στα τηλε-παράθυρα.

Μετά από την πρόσφατη προειδοποίηση του Γεράσιμου Παπαδόπουλου για την Κυλλήνη με την υποσημείωση ότι «παρουσιάζει έξαρση η περιοχή, δίνει μέχρι 6R», ήρθε η απάντηση από την Άκη Τσελέντη... επί προσωπικού, έστω και αν δεν αναφέρεται ευθέως ο κ. Παπαδόπουλος.

Αναλυτικά αναφέρει:

ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΣΑΣ
«Η διαχείριση της σεισμικής πληροφορίας απαιτεί σοβαρότητα με έμφαση την ψυχολογία των κατοίκων και μείωση του πανικού»
Μολονότι πρόσφατα είχα μια μικρή απουσία από τα ΜΜΕ (για τοὺς γνωστούς λόγους) αναγκάστηκα να βγω χθες στον έγκριτο φίλο δημοσιογράφο Μάκη Νοδάρο αν και δεν ήμουν fit.
Ο λόγος ήταν ότι δέχτηκα πολλά τηλεφωνήματα από έντρομους κατοίκους στη ΒΔ Πελοπόννησο και Ζάκυνθο που με ρωτούσαν θα μείνουν το βράδυ έξω στη παγωνιά!
Όλα ξεκίνησαν με την ανακοίνωση ενός συναδέλφου ότι «ο εγκέλαδος μας χρωστά 6R στην περιοχή!
Δηλαδή εν μέσω του ψύχους να έχουμε τις οικογένειες με παιδιά έξω.
Αγαπητέ συνάδελφε οι σεισμολόγοι δεν είναι μπακάληδες και δεν γράφουν τα βερεσέ χρωστούμενα ρίχτερ σε τεφτέρια!
Μελετώντας τον χάρτη μικρο σεισμικής έξαρσης σε όλη τη χώρα υπάρχουν περιοχές με σεισμολογικά χαρακτηριστικά τα ίδια με αυτά που καταγράψαμε στο Αρκούδι.
Δεν είναι σωστό αν κάποια επιστημονική έρευνα μας δείχνει για αυξημένη πιθανότητα να γίνει ένας μεγάλος σεισμός και να το ανακοινώνουμε στους κατοίκους προκαλώντας πανικό.
Γιατί ο συνάδελφος δεν κατέθεσε την μελέτη του στις αρμόδιες υπηρεσίες σεισμικής προστασίας.
Δεν βλέπω συγκεκριμένο λόγο πανικού. Αν θα γίνει σεισμός 6R θα είναι εντελώς τυχαίο όπως σε 5 περιπτώσεις περιοχών που ανέφερε πρόσφατα αντίστοιχες ανακοινώσεις το ίδιο άτομο. Δηλαδή παίζουμε ΛΟΤΤΟ με σεισμούς. «Αν μας κάτσει δοξαστήκαμε» ….

(**) Από την ανάρτηση: Τα μέχρι τώρα δεδομένα δεν επαρκούν για να προβούμε σε αξιόπιστη ανάλυση της σεισμικότητας και να αποφανθούμε αν η τρέχουσα σεισμική δράση αποτελεί επίσης προσεισμική ακολουθία ή σμηνοσειρά, που δε θα καταλήξει σε ισχυρό σεισμό. Ωστόσο, η διερεύνηση θα συνεχιστεί τακτικά. Αυτό είναι σύμφωνο με τη σύγχρονη αντίληψη περί εκτίμησης του χρονικώς εξαρτώμενου σεισμικού κινδύνου». Τι νοιάζει τον απλό κάτοικο;;;

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:17ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Ντύθηκαν Στίβεν Χόκινγκ για να τιμήσουν τον γνωστό φυσικό

08:14ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σαββατοκύριακο με ρεμπέτικο, jazz και θεατρικές πρεμιέρες

08:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση GPO: Για πρώτη φορά οι περισσότεροι κρίνουν αρνητικά την Καρυστιανού - Σταθερά μπροστά η ΝΔ

08:05ΕΛΛΑΔΑ

Η διακριτική και αθόρυβη ζωή της πριγκίπισσας Ειρήνης - Το άγνωστο ταξίδι της με τον Χρήστο Ζαμπούνη στη Βέροια για την ενίσχυση άπορων γονέων

08:00ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το Geely EX5 σε ιδιαίτερα συμφέρουσα τιμή – Πόσο κοστίζει

07:50ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: «Ελαφριά» επιστροφή του διαδικτύου - Παραμένει στο 2% του συνήθους η συνδεσιμότητα

07:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΦΙΑ: Οι 20 κινήσεις για την έκπτωση έως και 20% για τις ασφαλισμένες κατοικίες

07:38ΕΛΛΑΔΑ

Μετά τους μετεωρολόγους και νέα κόντρα σεισμολόγων - Τσελέντης: Δεν είναι μπακάληδες και δεν γράφουν τα βερεσέ χρωστούμενα Ρίχτερ

07:30ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

H Renault ρίχνει το βάρος της στα super hybrid

07:26ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στην Ιταλία: Καρκινοπαθής με πόνους από όγκο δεν έβρισκε φορείο επί 8 ώρες και ξάπλωσε στο πάτωμα

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Τηλεφωνικές απάτες: Πώς να αντιδράσετε και πού να απευθυνθείτε - Οδηγίες της ΕΛ.ΑΣ.

07:20ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Εκτός κυβέρνησης έβγαλε στενό συνεργάτη του Μαδούρο η πρόεδρος Ροδρίγκες

07:12ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Φορτηγάκι έπεσε πάνω σε μαθητές - Έντεκα τραυματίες

07:11ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Αντώνιος: Το συγκλονιστικό θαύμα σε μοναχό που έπασχε από καρκίνο

07:10ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Πότε θα γίνουν οι πληρωμές - Η απόφαση του ΕΦΚΑ

07:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Πλώρη» για επιστροφή στο ΠΑΣΟΚ από τον ΣΥΡΙΖΑ βάζει η Νίνα Κασιμάτη;

06:56ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του Rafale λύθηκε: Τελικά μπορούν να χαθούν σε μάχη; Οριστική απάντηση μέσω Ινδίας και Πακιστάν

06:55ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Η εβδομάδα της ολικής επαναφοράς

06:50LIFESTYLE

Ολική επαναφορά της TV – Ριάλιτι και σειρές σε θέσεις μάχης

06:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συλλογικές συμβάσεις: Στόχος τα €1.500 στον ιδιωτικό τομέα το 2027 - Τι θα ισχύει για τα επιδόματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:20ΚΟΣΜΟΣ

Γροιλανδία: Το μεγαλύτερο νησί του κόσμου «ζει» από τις επιδοτήσεις, τις γαρίδες και έχει... μόλις 160 χλμ ασφαλτοστρωμένου δρόμου

19:30ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες - Αναταράξεις στο μπλόκο της Νίκαιας: Παραιτήθηκε ο Ιορδάνης Ιωαννίδης με βαριές καταγγελίες

07:38ΕΛΛΑΔΑ

Μετά τους μετεωρολόγους και νέα κόντρα σεισμολόγων - Τσελέντης: Δεν είναι μπακάληδες και δεν γράφουν τα βερεσέ χρωστούμενα Ρίχτερ

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 17 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σημερα - Η μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία

06:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επέλαση ψυχρής εισβολής από Ουκρανία - Η πρόβλεψη Τσατραφύλλια για τετραήμερο στο «ψυγείο» - Τι φέρνουν οι αέριες μάζες από το βορρά

11:01ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε τετραήμερο ουκρανικό ψύχος» - Η πρόγνωση Τσατραφύλλια

19:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Ψυγείο» η χώρα για 4 ημέρες - Πότε έρχεται η νέα ψυχρή εισβολή - Πού θα χιονίσει

06:56ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του Rafale λύθηκε: Τελικά μπορούν να χαθούν σε μάχη; Οριστική απάντηση μέσω Ινδίας και Πακιστάν

06:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΜΙΔΑ: Έρχεται η νέα ψηφιακή ταυτότητα των ακινήτων – Τι πρέπει να προσέξουν 7 εκατ. ιδιοκτήτες

08:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση GPO: Για πρώτη φορά οι περισσότεροι κρίνουν αρνητικά την Καρυστιανού - Σταθερά μπροστά η ΝΔ

07:11ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Αντώνιος: Το συγκλονιστικό θαύμα σε μοναχό που έπασχε από καρκίνο

09:07ΕΘΝΙΚΑ

Ο «Κίμων»… πίκρανε τους Τούρκους – «Βλέπουν» ξανά κλιμάκωση στο Αιγαίο

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Η Λόρα αγνοείται για 9η μέρα - Οι Αρχές εξετάζουν ταξίδι στο εξωτερικό - Το προφίλ της οικογένειας - «Είμαστε αυστηροί γονείς»

18:08ΚΟΣΜΟΣ

Στο φως η αρχαία πόλη Κούβα: Σημαντική αρχαιολογική ανακάλυψη στον «Δρόμο του Μεταξιού»

23:09LIFESTYLE

Τζένιφερ Λόπεζ: «Βροχή» τα σχόλια για την «αγενή» συμπεριφορά της στις «Χρυσές Σφαίρες»

07:26ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στην Ιταλία: Καρκινοπαθής με πόνους από όγκο δεν έβρισκε φορείο επί 8 ώρες και ξάπλωσε στο πάτωμα

06:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σε ποιους αγρότες βγάζει το Μαξίμου «κόκκινη κάρτα» για τη συνάντηση της Δευτέρας με τον Μητσοτάκη

17:09ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Επιδότηση έως 30.000 ευρώ για αλλαγή αυτοκινήτου - Οι δικαιούχοι

12:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΥΠΑ: Επίδομα 300 ευρώ σε ανέργους - Ποιοι μπορούν να το λάβουν

11:00ΚΟΣΜΟΣ

Το θαύμα της μηχανικής: Πώς στηρίζονται οι 7.000 τόνοι του πιο διάσημου rooftop του κόσμου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ