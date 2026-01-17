«Δεν έφυγαν από τη Γαλλία» - Άφαντα τα κλοπιμαία από το Λούβρο παρά τις συλλήψεις

Επισκέπτες περιμένουν στην ουρά για να εισέλθουν στο Λούβρο, στις 30 Οκτωβρίου 2025.

Η ανάκτηση των κλεμμένων κοσμημάτων από το Μουσείο του Λούβρου παραμένει πρωταρχικός στόχος των ερευνητών της υπόθεσης, αλλά όσο περνάει ο καιρός, εγείρονται περισσότερα ερωτήματα από απαντήσεις, όπως παραδέχθηκε η εισαγγελέας Λορ Μπεκό.

Παρά τις συλλήψεις για τη θεαματική ληστεία στις 19 Οκτωβρίου 2025, τα αυτοκρατορικά κοσμήματα αξίας περίπου 102 εκατομμυρίων δολαρίων, παραμένουν άφαντα.

Η στιγμή που οι δράστες αρπάζουν τα κοσμήματα ανεκτίμητης αξίας από το μουσείο του Λούβρου

«Οι ανακρίσεις δεν έχουν αποφέρει νέα στοιχεία», δήλωσε η γενική εισαγγελέας του Παρισιού, Λορ Μπεκό, νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, σχεδόν τρεις μήνες μετά τη ληστεία μέρα μεσημέρι από το παγκοσμίου φήμης μουσείο.

«Ο κύριος στόχος μας παραμένει η ανάκτηση των κοσμημάτων», δήλωσε.

Η Μπεκό σημείωσε ότι οι ερευνητές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με την τύχη της λείας. «Δεν έχουμε καμία ένδειξη ότι τα κοσμήματα έχουν περάσει τα σύνορα», είπε, αν και πρόσθεσε: «Όλα είναι πιθανά».

Οι ντετέκτιβ έχουν επωφεληθεί από την επαφή με «μεσάζοντες στον κόσμο της τέχνης, ακόμη και διεθνώς», κατά τη διάρκεια της έρευνας. «Έχουν τρόπους να λαμβάνουν ειδοποιήσεις για δίκτυα που παραλαμβάνουν κλεμμένα αγαθά, ακόμη και στο εξωτερικό», εξήγησε η εισαγγελέας . Όσο για όποιον μπορεί να παραδώσει τα κοσμήματα, αυτό θα θεωρούνταν «ενεργή μεταμέλεια, η οποία θα μπορούσε να ληφθεί υπόψη» αργότερα κατά τη διάρκεια της δίκης, πρόσθεσε.

Μια πέμπτη ύποπτη, μια 38χρονη γυναίκα που είναι σύντροφος ενός από τους άνδρες, κατηγορήθηκε ως συνεργός, αλλά αφέθηκε ελεύθερη υπό δικαστική επιτήρηση εν αναμονή της δίκης.