Παναθηναϊκός AKTOR: Η πιο αποτελεσματική πεντάδα σύμφωνα με τη στατιστική
Το «3stepsbasket» στηριζόμενο στους αριθμούς ανά 100 κατοχές, παρουσίασε την κορυφαία πεντάδα του «τριφυλλιού» ως τώρα στη σεζόν.
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Τα advanced stats έχουν μπει για τα καλά στο μπάσκετ. Πολλές φορές πάνω τους στηρίζεται η λειτουργία ομάδων. Το «3stepsbasket», στηριζόμενο στη στατιστική ανά 100 κατοχές, παρουσίασε την πιο αποδοτική πεντάδα του Παναθηναϊκού AKTOR.
Αυτή λοιπόν αποτελείται από τους: Τι Τζέι Σορτς, Κέντρικ Ναν, Τζέντι Όσμαν, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Ρισόν Χολμς. Αυτό το σχήμα σε 105 κατοχές έχει Net Rating +67 και σκορ 72-38. Ανά 100 κατοχές ο Ναν έχει 40,4 πόντους, ο Σορτς 17,3 ασίστ και οι Χουάντσο και Χολμς έχουν 17,2 REB%.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:54 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Τραγωδία στο Σκαλάνι Ηρακλείου: Αιφνίδιος θάνατος 59χρονου
21:43 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Premier League: Πήρε βαθμό η Νότιγχαμ από την Άρσεναλ
21:13 ∙ WHAT THE FACT