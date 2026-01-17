Παναθηναϊκός AKTOR: Η πιο αποτελεσματική πεντάδα σύμφωνα με τη στατιστική

Το «3stepsbasket» στηριζόμενο στους αριθμούς ανά 100 κατοχές, παρουσίασε την κορυφαία πεντάδα του «τριφυλλιού» ως τώρα στη σεζόν.

Παναθηναϊκός AKTOR: Η πιο αποτελεσματική πεντάδα σύμφωνα με τη στατιστική
Τα advanced stats έχουν μπει για τα καλά στο μπάσκετ. Πολλές φορές πάνω τους στηρίζεται η λειτουργία ομάδων. Το «3stepsbasket», στηριζόμενο στη στατιστική ανά 100 κατοχές, παρουσίασε την πιο αποδοτική πεντάδα του Παναθηναϊκού AKTOR.

Αυτή λοιπόν αποτελείται από τους: Τι Τζέι Σορτς, Κέντρικ Ναν, Τζέντι Όσμαν, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Ρισόν Χολμς. Αυτό το σχήμα σε 105 κατοχές έχει Net Rating +67 και σκορ 72-38. Ανά 100 κατοχές ο Ναν έχει 40,4 πόντους, ο Σορτς 17,3 ασίστ και οι Χουάντσο και Χολμς έχουν 17,2 REB%.

