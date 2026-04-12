Άρης Μουγκοπέτρος: Συγκίνησε το διαδίκτυο παίζοντας ξανά κλαρίνο, έναν χρόνο μετά το ατύχημα

Ένα χρόνο μετά τον σοβαρό τραυματισμό του, έπειτα από κροτίδα που έσκασε στα χέρια του, με αποτέλεσμα να χάσει δύο από τα δάχτυλα του χεριού του, ο Άρης Μουγκοπέτρος παίζει ξανά κλαρίνο και συγκινεί το διαδίκτυο.

Ανήμερα του Πάσχα, ο γνωστός κλαριντζής ανήρτησε ένα βίντεο στα social media όπου παίζει κλαρίνο, αποδεικνύοντας ότι η δύναμη και η θέλησή του τον βοήθησαν να ξεπεράσει τα εμπόδια.

Ο Άρης Μουγκοπέτρος όλους αυτούς τους μήνες δεν το έβαλε κάτω, στέλνοντας μηνύματα στα social media για την πορεία του, αλλά και την αγάπη του για το κλαρίνο.

«Κάπου είχαμε μείνει πέρυσι βρε παιδιά τέτοια μέρα … Εδώ είμαι πάλι» έγραψε ο μουσικός στο βίντεο που παίζει κλαρίνο.

Άρης Μουγκοπέτρος: Απέσυρε τις κατηγορίες για την κροτίδα - «Θέλω να βρω ξανά τον εαυτό μου»

Σε πρόσφατες δηλώσεις του στον Alpha ο Άρης Μουγκοπέτρος ανέφερε ότι απέσυρε τις κατηγορίες που είχε καταθέσει εναντίον του ανθρώπου που του έδωσε την κροτίδα, δηλώνοντας ότι «η διαδικασία έχει κλείσει οριστικά και αμετάκλητα».

Ο ίδιος ξεκαθάρισε πως δεν έθεσε κανέναν όρο σχετικά με πιθανές κινήσεις από την άλλη πλευρά, σημειώνοντας ότι ο εμπλεκόμενος μπορεί να πράξει όπως επιθυμεί.

Χαρακτηρηστικά ανέφερε, «Δεν θέλω να ασχοληθώ άλλο. Ούτε χρήματα θέλω, το χέρι μου δεν γυρνά πίσω». Όπως είπε, η μεγαλύτερη «αμοιβή» για τον ίδιο είναι να καταφέρει να βρει ξανά τον εαυτό του και να ηρεμήσει ψυχικά, κάτι που –όπως υποστήριξε– συμβαίνει σταδιακά.

