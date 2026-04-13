Άρης Μουγκοπέτρος: «Καμιά νύχτα δεν άντεξε μπροστά σε μια Ανάσταση» - Η ανάρτηση του μουσικού

Snapshot Ο Άρης Μουγκοπέτρος απέσυρε οριστικά τις κατηγορίες για το περιστατικό με την κροτίδα που του προκάλεσε τον ακρωτηριασμό δύο δακτύλων.

Έναν χρόνο μετά τον σοβαρό τραυματισμό του, ο μουσικός επέστρεψε να παίζει κλαρίνο, δείχνοντας τη δύναμη της θέλησής του.

Δεν επιθυμεί οικονομική αποζημίωση και προτεραιότητά του είναι να βρει ξανά την εσωτερική του ισορροπία και να προχωρήσει στη ζωή του.

Η πίστη και η καθοδήγηση από τον πνευματικό του έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην απόφασή του να επιλέξει τη συγχώρεση και την προσωπική γαλήνη.

Ο Μουγκοπέτρος θέλει να επικεντρωθεί στα παιδιά του και τον εαυτό του, χτίζοντας μια νέα καθημερινότητα με ηρεμία και ουσία.

Σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη ανάρτηση προχώρησε ο Άρης Μουγκοπέτρος, λίγες ημέρες μετά την απόφασή του να αποσύρει οριστικά τις κατηγορίες για το περιστατικό με την κροτίδα που του στοίχισε τον ακρωτηριασμό δύο δακτύλων.

Ο μουσικός μοιράστηκε σκέψεις γεμάτες συναίσθημα και πίστη, γράφοντας μεταξύ άλλων:

«Έπαιξα… και μίλησε η ψυχή μου…

Κι εσείς, με τα λόγια σας, της δώσατε φως!

Γιατί καμιά νύχτα δεν άντεξε ποτέ…

μπροστά σε μια Ανάσταση».

Το μήνυμά του συνοδεύτηκε από ευχαριστίες προς τον κόσμο που τον στηρίζει, δείχνοντας τη σημασία που έχει για τον ίδιο η αγάπη που λαμβάνει.

Η απόφαση να κλείσει οριστικά την υπόθεση

Υπενθυμίζεται ότι ο Άρης Μουγκοπέτρος απέσυρε τις κατηγορίες εναντίον του ανθρώπου που του έδωσε την κροτίδα, δηλώνοντας πως για τον ίδιο η υπόθεση έχει κλείσει «οριστικά και αμετάκλητα».

Το περιστατικό είχε σημειωθεί τον Απρίλιο του 2025 σε πανηγύρι στα Τριπόταμα Αχαΐας, όταν έκρηξη κροτίδας προκάλεσε τον σοβαρό τραυματισμό του.

Επιστροφή στο κλαρίνο μετά τον τραυματισμό

Έναν χρόνο μετά τον σοβαρό τραυματισμό του, όταν κροτίδα εξερράγη στα χέρια του προκαλώντας την απώλεια δύο δακτύλων, ο Άρης Μουγκοπέτρος καταφέρνει να επιστρέψει στο αγαπημένο του όργανο.

https://www.instagram.com/reel/DXCNqRms4es/

Ανήμερα του Πάσχα, δημοσίευσε βίντεο στα social media, στο οποίο τον βλέπουμε να παίζει ξανά κλαρίνο, συγκινώντας τους διαδικτυακούς του φίλους και αποδεικνύοντας τη δύναμη της θέλησής του.

«Θέλω να βρω ξανά τον εαυτό μου»

Ο ίδιος έχει ξεκαθαρίσει πως δεν επιθυμεί καμία οικονομική αποζημίωση, τονίζοντας ότι «το χέρι μου δεν γυρνά πίσω».

Προτεραιότητά του, όπως λέει, είναι να βρει ξανά την εσωτερική του ισορροπία και να προχωρήσει στη ζωή του, αφήνοντας πίσω το παρελθόν.

Ο ρόλος της πίστης στη ζωή του

Καθοριστικό ρόλο στην απόφασή του έπαιξε η πίστη του, καθώς και η καθοδήγηση από τον πνευματικό του. Ο ίδιος βλέπει την εξέλιξη αυτή ως ένα «σημάδι», επιλέγοντας τον δρόμο της συγχώρεσης και της προσωπικής γαλήνης.

Ο μουσικός δηλώνει αποφασισμένος να επικεντρωθεί στα παιδιά του και στον εαυτό του, επιδιώκοντας να χτίσει μια νέα καθημερινότητα με ηρεμία και ουσία.

Όπως τονίζει, αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία πλέον είναι να προχωρήσει μπροστά, αφήνοντας πίσω όσα τον πλήγωσαν.

Διαβάστε επίσης