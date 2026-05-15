Ο John Travolta τιμήθηκε με Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Καννών

Ο Τζον Τραβόλτα κρατάει τον τιμητικό Χρυσό Φοίνικα που του απονεμήθηκε κατά τη διάρκεια του 79ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου στις Κάννες, στη νότια Γαλλία, την Παρασκευή 15 Μαΐου 2026.

Σε κλάματα ξέσπασε ο Αμερικανός σταρ του Χόλιγουντ, John Travolta, αφού το Φεστιβάλ των Καννών του απένειμε έναν τιμητικό Χρυσό Φοίνικα, για το σύνολο του έργου του, λίγη ώρα πριν από την προβολή της πρώτης ταινίας που σκηνοθέτησε.

«Οι ταινίες που προτιμούσα ανέκαθεν στη ζωή μου ήταν πάντα εκείνες που βραβεύτηκαν με τον Χρυσό Φοίνικα. Δεν το πιστεύω, είναι πέρα από τα Όσκαρ», είπε ο ηθοποιός παραλαμβάνοντας το βραβείο του από τα χέρια του γενικού διευθυντή του φεστιβάλ, Thierry Frémaux.

Ο 72χρονος Travolta επέστρεψε στις Κάννες, στο φεστιβάλ που έδωσε μια νέα ώθηση στην καριέρα του στα μέσα της δεκαετίας του 1990, για να παρουσιάσει την πρώτη του ταινία ως σκηνοθέτης.

Η ταινία του, με όνομα «Νυχτερινή πτήση για το Λος Άντζελες», θα προβληθεί εκτός συναγωνισμού, στο τμήμα του φεστιβάλ για τις ταινίες γνωστών δημιουργών που δεν ανταποκρίνονται στα διαγωνιστικά κριτήρια. Παρουσιάζει τις περιπέτειες ενός μικρού αγοριού που ταξιδεύει με την ηθοποιό μητέρα του στην πόλη των Αγγέλων.

Η συναρπαστική καριέρα του John Travolta

Ο John Travolta, γιος ενός Ιταλοαμερικανού ιδιοκτήτη καταστήματος ελαστικών και μιας Ιρλανδής μητέρας, ξεκίνησε την καριέρα του σε εφηβική ηλικία.

Στα 16 του, εγκατέλειψε το σχολείο και εγκαταστάθηκε στη Νέα Υόρκη για να ασχοληθεί με την ηθοποιία και τον χορό. Δύο χρόνια αργότερα, κέρδισε τον πρώτο του ρόλο στο Μπρόντγουεϊ, στο μιούζικαλ Grease.

Το Χόλιγουντ ήταν εκείνο που τον έκανε διεθνώς διάσημο, μόλις στα 23 του, όταν προβλήθηκε στους κινηματογράφους ο «Πυρετός το Σαββατόβραδο». Έναν χρόνο αργότερα βραβεύτηκε με Χρυσή Σφαίρα για την ερμηνεία του στην κινηματογραφική εκδοχή του Grease και έγινε ένας από τους πλέον περιζήτητους ηθοποιούς της γενιάς του.

Ωστόσο, η συνέχεια της καριέρας του ήταν από εμπορική και καλλιτεχνική άποψη, αποτυχημένη, μέχρι τη ρομαντική κωμωδία «Κοίτα ποιος μιλάει» το 1989, που τον επανέφερε στις επιτυχίες. Η πραγματική καλλιτεχνική του αναγέννηση όμως ήρθε το 1994, με το Pulp Fiction του Κουέντιν Ταραντίνο που έκανε αίσθηση στις Κάννες και κέρδισε τον Χρυσό Φοίνικα.

«Μετά το Pulp Fiction μπορούσα πλέον να επιλέγω μόνο τις ταινίες που ήθελα εγώ» είχε δηλώσει σε μια συνέντευξή του το 2018.

Απέσπασε άλλη μια Χρυσή Σφαίρα το 1995 για την κομεντί «Πιάστε τον Κοντό» ενώ δύο χρόνια αργότερα πρωταγωνίστησε με τον Nicholas Cage στην κλασική πλέον στο είδος της ταινία δράσης «Αδίστακτα πρόσωπα» του John Woo Yu-sen.

Η ζωή του Travolta ωστόσο σημαδεύτηκε από τραγωδίες: το 2009 ο γιος του, που έπασχε από επιληπτικές κρίσεις εκ γενετής, πέθανε στα 16 του ενώ η οικογένεια έκανε διακοπές στις Μπαχάμες. Η σύζυγός του, η Κέλι Πρέστον, με την οποία ήταν παντρεμένος από το 1991, πέθανε επίσης από καρκίνο του μαστού το 2020.