Ο John Travolta τιμήθηκε με Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Καννών

Ο 72χρονος Travolta επέστρεψε στις Κάννες, στο φεστιβάλ που έδωσε μια νέα ώθηση στην καριέρα του στα μέσα της δεκαετίας του 1990, για να παρουσιάσει την πρώτη του ταινία ως σκηνοθέτης

Newsbomb

Ο John Travolta τιμήθηκε με Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Καννών

Ο Τζον Τραβόλτα κρατάει τον τιμητικό Χρυσό Φοίνικα που του απονεμήθηκε κατά τη διάρκεια του 79ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου στις Κάννες, στη νότια Γαλλία, την Παρασκευή 15 Μαΐου 2026.

Invision
LIFESTYLE
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε κλάματα ξέσπασε ο Αμερικανός σταρ του Χόλιγουντ, John Travolta, αφού το Φεστιβάλ των Καννών του απένειμε έναν τιμητικό Χρυσό Φοίνικα, για το σύνολο του έργου του, λίγη ώρα πριν από την προβολή της πρώτης ταινίας που σκηνοθέτησε.

«Οι ταινίες που προτιμούσα ανέκαθεν στη ζωή μου ήταν πάντα εκείνες που βραβεύτηκαν με τον Χρυσό Φοίνικα. Δεν το πιστεύω, είναι πέρα από τα Όσκαρ», είπε ο ηθοποιός παραλαμβάνοντας το βραβείο του από τα χέρια του γενικού διευθυντή του φεστιβάλ, Thierry Frémaux.

Ο 72χρονος Travolta επέστρεψε στις Κάννες, στο φεστιβάλ που έδωσε μια νέα ώθηση στην καριέρα του στα μέσα της δεκαετίας του 1990, για να παρουσιάσει την πρώτη του ταινία ως σκηνοθέτης.

Η ταινία του, με όνομα «Νυχτερινή πτήση για το Λος Άντζελες», θα προβληθεί εκτός συναγωνισμού, στο τμήμα του φεστιβάλ για τις ταινίες γνωστών δημιουργών που δεν ανταποκρίνονται στα διαγωνιστικά κριτήρια. Παρουσιάζει τις περιπέτειες ενός μικρού αγοριού που ταξιδεύει με την ηθοποιό μητέρα του στην πόλη των Αγγέλων.

Η συναρπαστική καριέρα του John Travolta

Ο John Travolta, γιος ενός Ιταλοαμερικανού ιδιοκτήτη καταστήματος ελαστικών και μιας Ιρλανδής μητέρας, ξεκίνησε την καριέρα του σε εφηβική ηλικία.

Στα 16 του, εγκατέλειψε το σχολείο και εγκαταστάθηκε στη Νέα Υόρκη για να ασχοληθεί με την ηθοποιία και τον χορό. Δύο χρόνια αργότερα, κέρδισε τον πρώτο του ρόλο στο Μπρόντγουεϊ, στο μιούζικαλ Grease.

Το Χόλιγουντ ήταν εκείνο που τον έκανε διεθνώς διάσημο, μόλις στα 23 του, όταν προβλήθηκε στους κινηματογράφους ο «Πυρετός το Σαββατόβραδο». Έναν χρόνο αργότερα βραβεύτηκε με Χρυσή Σφαίρα για την ερμηνεία του στην κινηματογραφική εκδοχή του Grease και έγινε ένας από τους πλέον περιζήτητους ηθοποιούς της γενιάς του.

Ωστόσο, η συνέχεια της καριέρας του ήταν από εμπορική και καλλιτεχνική άποψη, αποτυχημένη, μέχρι τη ρομαντική κωμωδία «Κοίτα ποιος μιλάει» το 1989, που τον επανέφερε στις επιτυχίες. Η πραγματική καλλιτεχνική του αναγέννηση όμως ήρθε το 1994, με το Pulp Fiction του Κουέντιν Ταραντίνο που έκανε αίσθηση στις Κάννες και κέρδισε τον Χρυσό Φοίνικα.

«Μετά το Pulp Fiction μπορούσα πλέον να επιλέγω μόνο τις ταινίες που ήθελα εγώ» είχε δηλώσει σε μια συνέντευξή του το 2018.

Απέσπασε άλλη μια Χρυσή Σφαίρα το 1995 για την κομεντί «Πιάστε τον Κοντό» ενώ δύο χρόνια αργότερα πρωταγωνίστησε με τον Nicholas Cage στην κλασική πλέον στο είδος της ταινία δράσης «Αδίστακτα πρόσωπα» του John Woo Yu-sen.

Η ζωή του Travolta ωστόσο σημαδεύτηκε από τραγωδίες: το 2009 ο γιος του, που έπασχε από επιληπτικές κρίσεις εκ γενετής, πέθανε στα 16 του ενώ η οικογένεια έκανε διακοπές στις Μπαχάμες. Η σύζυγός του, η Κέλι Πρέστον, με την οποία ήταν παντρεμένος από το 1991, πέθανε επίσης από καρκίνο του μαστού το 2020.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα: Πότε θα λάβουν οι δικαιούχοι τα 150 ευρώ ανά παιδί

23:09ΚΟΣΜΟΣ

Σε κακοδικία η τρίτη δίκη του Χάρβεϊ Γουάινστιν για βιασμό - Οι ένορκοι δεν κατέληξαν σε ομόφωνη απόφαση

23:01ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στον Πειραιά με την πτώση της 24χρονης από τον 7ο όροφο – Καταθέτει ο σύντροφός της

22:51ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Τρεις συλλήψεις για ένοπλη ληστεία σε μονοκατοικία

22:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Chios Kythira Pass 2026: Μέχρι τη Δευτέρα οι αιτήσεις για το voucher

22:33LIFESTYLE

«Δεν το πιστεύω, είναι πέρα από Όσκαρ»: Ο John Travolta τιμήθηκε με Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Καννών

22:24ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη 32χρονος για διακίνηση ναρκωτικών στην Αττική

22:20ΜΠΑΣΚΕΤ

Σκληρή απάντηση Αταμάν σε Γιανάι: «Σκάσε και μίλα με την ομάδα σου»

22:15ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζουν οι καταθέσεις στη δίκη για τον θάνατο του μικρού Άγγελου – Βαρύ κλίμα στο δικαστήριο

22:06ΚΟΣΜΟΣ

Παρατείνεται για 45 ημέρες η κατάπαυση πυρός μεταξύ του Ισραήλ και του Λίβανου

21:57ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: Ανήλικοι παρέσυραν και τραυμάτισαν γυναίκα με πατίνι

21:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα παιδιού: Σε λίγες ημέρες η πληρωμή της β' δόσης - Πότε ανοίγει ξανά η πλατφόρμα

21:39TRAVEL

Ο Ιούνιος πλησιάζει: 5 καλοκαιρινές αποδράσεις μια «ανάσα» από την Αθήνα

21:37LIFESTYLE

Πέθανε η μητέρα του Κώστα Σόμμερ: Η τρυφερή δημοσίευση του ηθοποιού - «Σ’ αγαπώ μαμά»

21:30ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Eurojackpot: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 102 εκατ. ευρώ

21:29ΚΟΣΜΟΣ

Μερτς: «Δεν θα συμβούλευα τα παιδιά μου να επισκεφτούν, να σπουδάσουν ή να εργαστούν στις ΗΠΑ»

21:27LIFESTYLE

Η Χίλαρι Νταφ διαφημίζει μαγιό και εντυπωσιάζει

21:26ΕΛΛΑΔΑ

Κλειστό λόγω ψύλλων Γυμνάσιο στο Ηράκλειο

21:24ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για Ταϊβάν: Το τελευταίο που χρειαζόμαστε είναι ένας πόλεμος 9.500 μίλια μακριά...

21:18ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026: Το πρόγραμμα των εξετάσεων - Πότε θα ανακοινωθούν οι Βάσεις Εισαγωγής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
23:01ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στον Πειραιά με την πτώση της 24χρονης από τον 7ο όροφο – Καταθέτει ο σύντροφός της

20:26ΕΛΛΑΔΑ

Ηλιούπολη: Νεκρός βρέθηκε ο 52χρονος Στέφανος Σπυρόπουλος μετά την εξαφάνισή του

17:21ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: «Δεν με άφηναν να δω τα εγγόνια μου και πού ζούσαν», λέει ο παππούς των έξι παιδιών

19:54ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Πειραιά: Κοπέλα έπεσε από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας στην Καλλίπολη

06:50ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Έρχονται αλλαγές στα κινητά τηλέφωνα από 1η Ιουνίου - Τι θα ισχύσει

18:32LIFESTYLE

Άρης Μουγκοπέτρος: Δείχνει το χέρι του μετά τον ακρωτηριασμό και τα χειρουργεία

22:20ΜΠΑΣΚΕΤ

Σκληρή απάντηση Αταμάν σε Γιανάι: «Σκάσε και μίλα με την ομάδα σου»

22:15ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζουν οι καταθέσεις στη δίκη για τον θάνατο του μικρού Άγγελου – Βαρύ κλίμα στο δικαστήριο

17:53ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δίκη για βιασμό στο ΑΤ Ομονοίας: «Ήταν λάθος, δεν έπρεπε να γίνει εν ώρα υπηρεσίας», είπε ο κατηγορούμενος

08:03ΕΛΛΑΔΑ

Γωγώ Μαστροκώστα: Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

13:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται δυο κύματα κακοκαιρίας - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν τις επόμενες ώρες

21:57ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: Ανήλικοι παρέσυραν και τραυμάτισαν γυναίκα με πατίνι

10:42LIFESTYLE

Eurovision 2026: Τι θα συμβεί αν η Αυστραλία κερδίσει τον διαγωνισμό;

21:24ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για Ταϊβάν: Το τελευταίο που χρειαζόμαστε είναι ένας πόλεμος 9.500 μίλια μακριά...

20:30ΚΟΣΜΟΣ

The Stringer: Πόλεμος για «το κορίτσι της ναπάλμ» - Ποιος τράβηξε την πιο διάσημη φωτογραφία όλων των εποχών;

09:16ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: Έστελναν με τις πάνες τα παιδιά τους 8 και 9 ετών στο σχολείο!

12:49ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πρόστιμο 350 ευρώ για χιλιάδες οδηγούς - Το χαρτί που πρέπει να έχετε πάντα στο αυτοκίνητο

17:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κοινωνικός Τουρισμός: Βγήκαν τα αποτελέσματα - Πού θα δείτε αν είστε δικαιούχος

21:29ΚΟΣΜΟΣ

Μερτς: «Δεν θα συμβούλευα τα παιδιά μου να επισκεφτούν, να σπουδάσουν ή να εργαστούν στις ΗΠΑ»

20:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: «Ποιος θα σηκώσει το τριψήφιο τηλέφωνο στις 3 το πρωί και τι θα πει;» - Η Κωνσταντοπούλου, ο Ανδρουλάκης ή ο Τσίπρας;

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ