Η Έφη Θώδη συμπαραστέκεται στον Γιώργο Μαζωνάκη: «Τον συμπονώ, δεν ξέρουμε αν είναι όντως άρρωστος»

Η τραγουδίστρια Έφη Θώδη μίλησε για τις περιπέτειες του Γιώργου Μαζωνάκη μετά τον εγκλεισμό του διάσημου ερμηνευτή στο Δρομοκαΐτειο και τη δικαστική διαμάχη που μαίνεται ανάμεσα σε εκείνον και μέλη της οικογένειάς του, σε συνέντευξη στον ΑΝΤ1.

«Ο Γιώργος είναι γνωστός και ήταν επόμενο να το μάθει ο κόσμος. Λυπήθηκα πάρα πολύ και εύχομαι στον Γιώργο περαστικά του. Δεν ξέρουμε τι συμβαίνει, αν είναι όντως άρρωστος», ανέφερε αρχικά η Έφη Θώδη.

«Αυτή είναι μία πολύ προσωπική υπόθεση. Του εύχομαι περαστικά. Δεν έχουμε συνεργαστεί, αλλά τον πόνεσα. Τον συμπονώ. Πέρασα κι εγώ κάτι ανάλογο και είναι πολύ δύσκολο αυτό το πράγμα. Ήταν μία κατάσταση με τα νεύρα μου, έγινα καλά. Δεν έχω θέμα. Δεν μπορώ να πιστέψω και όλα αυτά που γράφονται, γιατί υπάρχουν πάντα υπερβολές», επεσήμανε ακόμη.

