Καιρός: Η Ευρώπη θερμαίνεται γρήγορα

Σύντομη ανάλυση δεδομένων για την αύξηση της θερμοκρασίας για την τριαντακονταετία 1991-2020

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Snapshot
  • Η Ευρώπη θερμαίνεται με διαφορετικούς ρυθμούς, με τη μεγαλύτερη αύξηση στα ανατολικά της ηείρου.
  • Οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, όπως Μολδαβία, Ουκρανία, Γεωργία και Τουρκία, έχουν αύξηση θερμοκρασίας άνω των +1.9
  • 2.0 βαθμών Κελσίου.
  • Οι χώρες κοντά στον Ατλαντικό, όπως Ιρλανδία και Ηνωμένο Βασίλειο, παρουσιάζουν τη μικρότερη αύξηση θερμοκρασίας, κάτω από +0.5
  • 0.7 βαθμούς Κελσίου.
  • Η Ελλάδα παρουσίασε αύξηση μέσης θερμοκρασίας κατά +1.5 βαθμούς Κελσίου την περίοδο 1991
  • 2020.
  • Τα δεδομένα προέρχονται από την υπηρεσία Copernicus και αναλύθηκαν από τη μονάδα ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.
Με αφορμή την πρόσφατη έκθεση της υπηρεσίας Copernicus για την ταχεία θέρμανση της ευρωπαϊκής Ηπείρου, η μονάδα ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών παρουσιάζει μια σύντομη ανάλυση δεδομένων για την αύξηση της θερμοκρασίας στην Ευρώπη μέσα στην τριακονταετία 1991-2020.

Η Εικόνα 1 παρουσιάζει χάρτη των χωρών της Ευρώπης, χρωματισμένες σύμφωνα με την αθροιστική αύξηση της μέσης θερμοκρασίας κάθε χώρας την περίοδο 1991-2020. Διαπιστώνουμε ότι η αύξηση της θερμοκρασίας δεν είναι ομοιόμορφη σε όλη την Ευρώπη:

  • οι χώρες της Ευρώπης με τη μεγαλύτερη αύξηση της θερμοκρασίας βρίσκονται στα ανατολικά (Μολδαβία, Ουκρανία, Γεωργία, Τουρκία) όπου η αύξηση ξεπερνά τους +1.9-2.0 βαθμούς Κελσίου.
  • Χώρες κοντά στον Ατλαντικό ωκεανό παρουσιάζουν την μικρότερη αύξηση της θερμοκρασίας (Ιρλανδία, Hνωμένο Βασίλειο), όπου η αύξηση δε ξεπερνά τους +0.5-0.7 βαθμούς Κελσίου.
  • Στην Ελλάδα η αύξηση της θερμοκρασίας την περίοδο 1991-2020 φτάνει τους +1.5 βαθμούς Κελσίου.
europetrends19912020meteogrnoa.jpg

Αθροιστική αύξηση της μέσης θερμοκρασίας στην Ευρώπη κατά την περίοδο 1991–2020. Δεδομένα: C3S / Copernicus. Επεξεργασία & οπτικοποίηση: meteo.gr / Ε.Α.Α.

Η Εικόνα 2 παρουσιάζει, με μορφή ραβδογραμμάτων, την αύξηση της θερμοκρασίας ανά χώρα.

countriestmeanrankingeu19912020meteogrnoa.jpg

Αθροιστική αύξηση της μέσης θερμοκρασίας στην Ευρώπη ανά χώρα κατά την περίοδο 1991–2020. Δεδομένα: C3S / Copernicus. Επεξεργασία & οπτικοποίηση: meteo.gr / Ε.Α.Α.

