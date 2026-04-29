Καιρός: Η Ευρώπη θερμαίνεται γρήγορα

Με αφορμή την πρόσφατη έκθεση της υπηρεσίας Copernicus για την ταχεία θέρμανση της ευρωπαϊκής Ηπείρου, η μονάδα ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών παρουσιάζει μια σύντομη ανάλυση δεδομένων για την αύξηση της θερμοκρασίας στην Ευρώπη μέσα στην τριακονταετία 1991-2020.

Η Εικόνα 1 παρουσιάζει χάρτη των χωρών της Ευρώπης, χρωματισμένες σύμφωνα με την αθροιστική αύξηση της μέσης θερμοκρασίας κάθε χώρας την περίοδο 1991-2020. Διαπιστώνουμε ότι η αύξηση της θερμοκρασίας δεν είναι ομοιόμορφη σε όλη την Ευρώπη:

οι χώρες της Ευρώπης με τη μεγαλύτερη αύξηση της θερμοκρασίας βρίσκονται στα ανατολικά (Μολδαβία, Ουκρανία, Γεωργία, Τουρκία) όπου η αύξηση ξεπερνά τους +1.9-2.0 βαθμούς Κελσίου.

Χώρες κοντά στον Ατλαντικό ωκεανό παρουσιάζουν την μικρότερη αύξηση της θερμοκρασίας (Ιρλανδία, Hνωμένο Βασίλειο), όπου η αύξηση δε ξεπερνά τους +0.5-0.7 βαθμούς Κελσίου.

Στην Ελλάδα η αύξηση της θερμοκρασίας την περίοδο 1991-2020 φτάνει τους +1.5 βαθμούς Κελσίου.

Αθροιστική αύξηση της μέσης θερμοκρασίας στην Ευρώπη κατά την περίοδο 1991–2020. Δεδομένα: C3S / Copernicus. Επεξεργασία & οπτικοποίηση: meteo.gr / Ε.Α.Α.

Η Εικόνα 2 παρουσιάζει, με μορφή ραβδογραμμάτων, την αύξηση της θερμοκρασίας ανά χώρα.