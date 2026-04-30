Καιρός: Από άνοιξη... χειμώνας σε λίγες ώρες - Η πρόγνωση της Όλγας Παπαβγούλη

Απότομη μεταβολή θα παρουσιάσει ο καιρός τις επόμενες ώρες, καθώς από τις άκρως ανοιξιάτικες συνθήκες θα περάσουμε αρχικά από σήμερα στα βόρεια σε ένα φθινοπωρινό και κατά τόπους χειμωνιάτικο σκηνικό, ενώ από την Παρασκευή η αλλαγή αυτή θα επηρεάσει σχεδόν ολόκληρη τη χώρα, σύμφωνα με την μετεωρολόγο, Όλγα Παπαβγούλη.

Η πτώση της θερμοκρασίας θα είναι σημαντική και θα ξεπεράσει ακόμη και τους 10 βαθμούς Κελσίου σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες.

Πέμπτη – Δύο εποχές σε μία ημέρα: ήπιος καιρός αρχικά, βροχές και ισχυροί βοριάδες και πτώση της θερμοκρασίας από το απόγευμα στη βόρεια χώρα. Σήμερα Πέμπτη, η ημέρα θα χωριστεί ουσιαστικά σε δύο διαφορετικές εικόνες.Μέχρι και το μεσημέρι, ο καιρός θα είναι ήπιος και ανοιξιάτικος, με διαστήματα ηλιοφάνειας. Ωστόσο, από το μεσημέρι προς το απόγευμα, οι νεφώσεις θα πυκνώσουν στη βόρεια χώρα και θα ξεκινήσουν βροχές.Τα φαινόμενα θα επεκταθούν σταδιακά και σε κεντρικά τμήματα, ενώ η πτώση της θερμοκρασίας θα γίνει πιο αισθητή από το απόγευμα και μετά στα βόρεια.Παράλληλα, οι βοριάδες θα ενισχυθούν σημαντικά στο Βόρειο Αιγαίο, φτάνοντας τα 7 με 8 μποφόρ, συμβάλλοντας σε έντονη αίσθηση ψύχρας.

Παρασκευή – Κορύφωση των φαινομένων: προσκαιρες βροχές, ισχυροί βοριάδες και αισθητή πτώση θερμοκρασίας λιγότερη στα δυτικά και νότια. Η Παρασκευή θα είναι η ημέρα με τα περισσότερα φαινόμενα και θα θυμίζει περισσότερο φθινόπωρο και κατά τόπους χειμώνα.Από τις πρωινές ώρες αναμένονται βροχές: Μακεδονία, στη Θεσσαλία( λίγες και στη Θράκη), στη Στερεά Ελλάδα, στην Αττική, στην Εύβοια, στην Πελοπόννησο* και στα νησιά του ΑιγαίουΗ δυτική Ελλάδα θα επηρεαστεί λιγότερο.Μέχρι το απόγευμα, τα περισσότερα φαινόμενα θα επιμείνουν κυρίως στην Πελοπόννησο, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός μετά το πρωί θα παρουσιάσει σταδιακή βελτίωση με λίγες τοπικές μπόρες.Οι άνεμοι θα πνέουν ισχυροί, φτάνοντας τα 7 με 8 μποφόρ στο Αιγαίο.

Θερμοκρασία: Κεντρικά, ανατολικά και βόρεια: 13–17°C* Δυτικά και νότια: κοντά στους 20°C

Αττική: Άστατος καιρός με τοπικές βροχές έως και το απόγευμα με σταδιακή βελτίωση, ισχυρός βοριάς και έντονη αίσθηση ψύχρας. Δεν αποκλείονται ασθενείς χιονοπτώσεις στην Πάρνηθα τις βραδινές ώρες προς τα ξημερώματα του Σαββάτου .

Σαββατοκύριακο: Επιμονή του κρύου και των τοπικών βροχών στα ανατολικά και νότια, θυελλώδεις βοριάδες στο Αιγαίο

Το Σαββατοκύριακο θα διατηρηθούν τοπικές βροχές, κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας.Την Κυριακή, τα περισσότερα φαινόμενα θα εντοπίζονται: στο ανατολικό Αιγαίο, στις Κυκλάδες, στα Δωδεκάνησα και στη βόρεια Κρήτη

Οι νεφώσεις κα τα φαινόμενα θα επιμείνουν έως και τις βραδινές ώρες σε αυτές τις περιοχές. Οι βοριάδες θα είναι θυελλώδεις στο Αιγαίο, φτάνοντας τα 7 με 8 μποφόρ, ενώ την Κυριακή στα νοτιοανατολικά και στο νότιο Κρητικό πέλαγος ενδέχεται να αγγίξουν ακόμη και τα 9 μποφόρ.

