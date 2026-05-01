Ο Ντα Βίντσι διέγνωσε κατά λάθος μια θανατηφόρα ασθένεια 346 χρόνια πριν την ιατρική

Δέσποινα Σοφιανίδου

Το αντίγραφο της διάσημης «Μόνα Λίζα» του Λεονάρντο ντα Βίντσι, που ζωγραφίστηκε σε ξύλινη πλάκα γύρω στο 1600. Απίστευτα πιστή στο πρωτότυπο, αυτή η εκδοχή αναδεικνύει την πρώιμη γοητεία που ασκούσε ο Λεονάρντο ντα Βίντσι και το έργο του

Κρυμμένες σε κοινή θέα στον πιο μελετημένο πίνακα του κόσμου, δύο μικροσκοπικές λεπτομέρειες πέρασαν απαρατήρητες για πέντε αιώνες, μέχρι που ένας καρδιολόγος τις αναγνώρισε ως τη σιωπηλή υπογραφή μιας θανατηφόρας κληρονομικής νόσου.

Μια επιστημονική μελέτη του 2008 πρότεινε ότι το πιο διάσημο πορτρέτο του Λεονάρντο ντα Βίντσι ενδέχεται να περιέχει την παλαιότερη γνωστή οπτική τεκμηρίωση μιας κληρονομικής διαταραχής της χοληστερόλης.

Το μοντέλο του πίνακα, η Λίζα Γκεραρντίνι, πέθανε σε ηλικία 37 ετών, μια λεπτομέρεια που, σε συνδυασμό με τα φυσικά σημάδια που διακρίνονται στο έργο, έχει προσελκύσει εκ νέου το ενδιαφέρον των ιατρικών ερευνητών.

Όταν οι επισκέπτες περνούν μπροστά από τη Μόνα Λίζα στο Λούβρο, λίγοι σταματούν να εξετάσουν το αριστερό βλέφαρό της ή το πίσω μέρος του δεξιού της χεριού.

Ωστόσο, αυτές οι δύο περιοχές, σύμφωνα με μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Current Cardiology Reviews, περιέχουν σημάδια που συνάδουν με μια σοβαρή γενετική πάθηση την οποία οι γιατροί δεν θα περιέγραφαν επίσημα για άλλους τρεισήμισι αιώνες.

Δύο μικρές λεπτομέρειες, μία σημαντική υπόθεση

Μια κλινική εξέταση του πίνακα αποκαλύπτει δύο ξεχωριστές ανωμαλίες. Η πρώτη είναι μια κίτρινη, ακανόνιστου σχήματος, δερματώδης κηλίδα που βρίσκεται στην εσωτερική γωνία του αριστερού άνω βλεφάρου, ένα χαρακτηριστικό που ταιριάζει με αυτό που η σύγχρονη ιατρική ονομάζει ξανθέλασμα.

Η δεύτερη είναι ένα μαλακό, καλά οριοθετημένο οίδημα στο πίσω μέρος του δεξιού χεριού, κάτω από τον δείκτη, μήκους περίπου τριών εκατοστών, που ταιριάζει με λιπόμα ή ξάνθωμα.

Και οι δύο τύποι βλαβών αναγνωρίζονται σήμερα ως φυσικοί δείκτες που σχετίζονται με την οικογενή υπερχοληστερολαιμία (FH), μια γενετική διαταραχή στην οποία ένα ελαττωματικό γονίδιο εμποδίζει τον οργανισμό να απομακρύνει τη λιποπρωτεΐνη χαμηλής πυκνότητας (κοινώς γνωστή ως LDL ή «κακή» χοληστερόλη) από την κυκλοφορία του αίματος.

Αν δεν αντιμετωπιστεί, η πάθηση αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο πρόωρης καρδιαγγειακής νόσου, συμπεριλαμβανομένων των καρδιακών προσβολών σε άτομα που κατά τα άλλα είναι νεαρά.

Σύμφωνα με τον Leiv Ose του Rikshospitalet στο Όσλο, ο οποίος συνέγραψε τη μελέτη του 2008, το πορτρέτο του 1506 αποτελεί πιθανώς την πρώτη καταγεγραμμένη ένδειξη οικογενούς υπερχοληστερολαιμίας, προηγούμενη κατά περισσότερο από τρεις αιώνες της επίσημης κλινικής περιγραφής της από τους Addison και Gall το 1852.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μια υπέρυθρη φωτογραφία που δημοσιεύθηκε το 1974 επιβεβαίωσε ότι το σημάδι στο βλέφαρο υπήρχε από τα πρώτα στάδια της ζωγραφικής, αποκλείοντας ως εξήγηση την μεταγενέστερη φθορά ή αποκατάσταση.

Η εμφάνιση αυτών των βλαβών σε μια γυναίκα ηλικίας που εκτιμάται μεταξύ 25 και 30 ετών δεν είναι, όπως σημείωσε ο Ose, πιθανώς τυχαία. Η FH συνήθως εκδηλώνει τα φυσικά της σημάδια νωρίς στη ζωή, και ο θάνατος της Gherardini σε ηλικία 37 ετών (αν και η συγκεκριμένη αιτία παραμένει ακαθόριστη) συνάδει σε γενικές γραμμές με τον αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο που συνδέεται με την πάθηση.

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:26ΕΛΛΑΔΑ

Νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 7 του Τραμ - Πότε τίθενται σε ισχύ

20:17LIFESTYLE

Eurovision: Ξεπουλάνε τα εισιτήρια για τη φετινή διοργάνωση

20:09ΚΟΣΜΟΣ

Σοκαριστικές εικόνες: Άνδρας ρίχνει κάτω και κλωτσάει καλόγρια στη μέση του δρόμου στην Ιερουσαλήμ

19:59WHAT THE FACT

Ο Ντα Βίντσι διέγνωσε κατά λάθος μια θανατηφόρα ασθένεια 346 χρόνια πριν την ιατρική

19:49ΚΟΣΜΟΣ

H πρώτη αντίδραση Τραμπ και Λευκού Οίκου στην νέα πρόταση του Ιράν

19:43ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Ανείπωτη θλίψη στην κηδεία του 13χρονου - «Παρών» και ο οδηγός που εμπλέκεται στο τροχαίο

19:35ΚΟΣΜΟΣ

Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: «Χάρτινοι τίγρεις» οι βάσεις των ΗΠΑ - Πώς θα προστατεύσουν τους αμερικανολάτρεις του Κόλπου

19:33ΜΠΑΣΚΕΤ

Το video της ντροπής: Άνδρας ασφαλείας της Βαλένθια απαιτεί από τον Ρογκαβόπουλο να καθίσει

19:29ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Δεν τους άφησαν να μπουν σε μπαρ και επέστρεψαν οπλισμένοι, τραυματίζοντας την υποδοχή

19:17ΚΟΣΜΟΣ

Στις φλόγες μεγάλη δασική έκταση στην Τοσκάνη - Βίντεο

19:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Τραμπ δηλώνει ότι θα αυξήσει τους δασμούς στο 25% για αυτοκίνητα και φορτηγά από την EE

19:09ΚΟΣΜΟΣ

Νέα αμερικανική απειλή: Κυρώσεις σε όσες χώρες πληρώνουν διόδια για τα Στενά του Ορμούζ

19:00ΕΛΛΑΔΑ

Τραυματισμός 27χρονης Πολωνής στη μαρίνα Αλίμου σε τουριστικό σκάφος

18:59ΚΟΣΜΟΣ

Viral βίντεο: Γάτα πήρε στο κυνήγι πελάτες κομμωτηρίου - Έφυγαν τρέχοντας

18:53ΕΘΝΙΚΑ

Ελλάς - Γαλλία συμμαχία: Επίσκεψη Αρχηγού ΓΕΣ - Συνεργασία σε νέα πεδία

18:46ΚΟΣΜΟΣ

Πόρισμα - ανατροπή: Το πολύνεκρο ναυάγιο του σούπεργιοτ Bayesian «δεν προκλήθηκε από καταιγίδα»

18:45ΕΛΛΑΔΑ

Άραξος: Τρεις τραυματίες στην τελετή υποδοχής αεροσκάφους - Έπεσαν από τη σκάλα

18:43ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ψυχολόγος Μαραντόνα: «Είχε διπολική διαταραχή – Ένα ποτήρι αλκοόλ τον γονάτιζε»

18:38WHAT THE FACT

Γιατί κάποιοι τρώνε υπερβολικά και χάνουν βάρος, ενώ άλλοι σχεδόν τίποτα και παίρνουν βάρος

18:30ΕΛΛΑΔΑ

Οργή 89χρονου «πιστολέρο» για τις δηλώσεις της κόρης του - «Είναι απούσα, δεν δικαιούται να μιλά», λέει ο δικηγόρος του δράστη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:33ΜΠΑΣΚΕΤ

Το video της ντροπής: Άνδρας ασφαλείας της Βαλένθια απαιτεί από τον Ρογκαβόπουλο να καθίσει

18:45ΕΛΛΑΔΑ

Άραξος: Τρεις τραυματίες στην τελετή υποδοχής αεροσκάφους - Έπεσαν από τη σκάλα

19:43ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Ανείπωτη θλίψη στην κηδεία του 13χρονου - «Παρών» και ο οδηγός που εμπλέκεται στο τροχαίο

17:23LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας spoiler: Ο Λεωνίδας πεθαίνει - Καταρρέει ο πατήρ Νικόλαος

20:09ΚΟΣΜΟΣ

Σοκαριστικές εικόνες: Άνδρας ρίχνει κάτω και κλωτσάει καλόγρια στη μέση του δρόμου στην Ιερουσαλήμ

07:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Έρχονται αυξήσεις κατά 2,6% - Αναλυτικοί πίνακες με τους δικαιούχους

19:29ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Δεν τους άφησαν να μπουν σε μπαρ και επέστρεψαν οπλισμένοι, τραυματίζοντας την υποδοχή

18:30ΕΛΛΑΔΑ

Οργή 89χρονου «πιστολέρο» για τις δηλώσεις της κόρης του - «Είναι απούσα, δεν δικαιούται να μιλά», λέει ο δικηγόρος του δράστη

16:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μέχρι πότε θα κρατήσει η σπάνια ατμοσφαιρική κυκλοφορία - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου

16:51ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρό το ένα από τα «Δίδυμα της Ειρήνης»: Ο 25χρονος γιος Νορβηγών διπλωματών που κληρονόμησε 5 εκατ. δολάρια από τον Έπσταϊν

17:15ΜΠΑΣΚΕΤ

Ισαάκ Νογκές: Με διπλή αναίτια επίθεση τίναξε το Βαλένθια-Παναθηναϊκός στον αέρα - Δείτε βίντεο

19:35ΚΟΣΜΟΣ

Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: «Χάρτινοι τίγρεις» οι βάσεις των ΗΠΑ - Πώς θα προστατεύσουν τους αμερικανολάτρεις του Κόλπου

18:46ΚΟΣΜΟΣ

Πόρισμα - ανατροπή: Το πολύνεκρο ναυάγιο του σούπεργιοτ Bayesian «δεν προκλήθηκε από καταιγίδα»

19:59WHAT THE FACT

Ο Ντα Βίντσι διέγνωσε κατά λάθος μια θανατηφόρα ασθένεια 346 χρόνια πριν την ιατρική

12:05ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πένθος στο ελληνικό ποδόσφαιρο - Πέθανε ο πρώην άσος της ΑΕΚ και του Παναιτωλικού, Διονύσης Τσάμης

14:16ΕΛΛΑΔΑ

Μακρίσια: «Ράγισαν καρδιές» στην κηδεία του 13χρονου - Οι φίλοι τον αποχαιρέτησαν με πολύχρωμα τριαντάφυλλα

19:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Τραμπ δηλώνει ότι θα αυξήσει τους δασμούς στο 25% για αυτοκίνητα και φορτηγά από την EE

23:34ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Η νοσηλεύτρια που συγκίνησε την Ελλάδα ντύθηκε νύφη

17:44ΚΟΣΜΟΣ

Ανησυχητική λεπτομέρεια αποκαλύπτεται στο νέο βίντεο με τον ένοπλο επίδοξο δολοφόνο του Τραμπ

18:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μανιφέστο Τσίπρα «στα Αριστερά του Κέντρου» - Οι 4 πυλώνες διακυβέρνησης και τα 3+1 «έψιλον» της νέας εθνικής πορείας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ