Ελένη Ράντου: Την συγχώρησα, η ασθένεια της μου έδωσε χρόνο να την καταλάβω καλύτερα

Snapshot Η ηθοποιός συγχώρησε τη μητέρα της για πιθανά λάθη και η ασθένειά της της έδωσε χρόνο να την κατανοήσει καλύτερα.

Η Ράντου υπογραμμίζει πως οι γονείς δεν είναι παντοδύναμοι και ότι η ιδέα του «τέλειου γονιού» είναι μη ρεαλιστική.

Τονίζει την ανάγκη να αγαπάμε και να φροντίζουμε τους γονείς, αντί να τους απαιτούμε συνεχώς να δίνουν και να είναι αλάθητοι.

Αναφέρεται στην ανθρώπινη πλευρά των γονιών, επισημαίνοντας πως το να μην ξέρουν τα πάντα είναι κάτι φυσιολογικό και ανθρώπινο. Snapshot powered by AI

Η Ελένη Ράντου παραχώρησε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στο περιοδικό Vogue Greece. Ανάμεσα σε άλλα, δε, η αγαπημένη πρωταγωνίστρια αφενός εξήγησε γιατί θεωρεί πως δεν υπάρχει ο «τέλειος γονιός» και αφετέρου παραδέχθηκε πως συγχώρησε την μητέρα της για ενδεχόμενα λάθη της.

Συγκεκριμένα, η Ελένη Ράντου εκμυστηρεύτηκε αρχικά πως «η παράσταση με βοήθησε να δω ότι φορτώνουμε ευθύνες στους γονείς μας που δεν τους ανήκουν. Κάποιες φορές μπορούν μέχρι ένα σημείο και πρέπει να το αποδεχτούμε. Δεν είμαστε μόνο προϊόν των γονιών μας, υπάρχουν πολλά άλλα που μας διαμορφώνουν».

«Λαμβάνουμε διαφορετικά ερεθίσματα, αυτονομείται το DNA μας, ζούμε σε δυναμικά κοινωνικά περιβάλλοντα. Καταλήγω ότι ο “τέλειος γονιός” δεν υπάρχει, είναι μια ιδεατή έννοια που δεν εφαρμόζεται – σαν τον κομμουνισμό».

Τη μητέρα σας την έχετε συγχωρήσει για όποια τραύματα μπορεί να προκάλεσε άθελα της;

Την συγχώρησα, ναι. Παλεύω ακόμα να είμαι καλή κόρη. Η ασθένεια της μου έδωσε χρόνο να την καταλάβω καλύτερα. Ένα παιδί θέλει έναν παντοδύναμο γονιό, αλλά αυτό δεν είναι ρεαλιστικό. Ο γονιός δεν είναι θεός. Όταν καταρρέει αυτή η εικόνα, είμαστε άδικοι μαζί του. Πρέπει κι εκείνος να αγαπιέται, όχι μόνο να δίνει. Ο πατέρας μου είχε ένα φοβερό εύρος γνώσεων.

Την πρώτη φορά που τον ρώτησα κάτι και δεν το ήξερε, έπεσε στα μάτια μου. Υπάρχει, ωστόσο, κάτι πιο ανθρώπινο από το να μην τα ξέρεις όλα;